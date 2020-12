Kr*tenismus! Hejma překvapil. Zemanovi se to líbit nebude

Na vánočním projevu prezidenta Miloše Zemana nenechal komentátor a zpěvák Ondřej Hejma nit suchou. Odsoudil především útoky na média, které si prezident ve svatečním čase mohl odpustit. „Něco tak nízkého a nicotného do prezidentského projevu nepatří,“ hrozil se v pořadu vysílaném na youtubovém kanále Xaver Live. Nelíbí se mu ani škodolibý způsob, kterým se hlava státu navážela do těch, kteří jsou lockdownem nejvíce poškozeni. Kritikou nešetřil ani vůči kabinetu, který dle jeho slov nezvládá boj s koronavirem. „Vládní kroky jsou směšné, covidový kretenismus,“ řekl, že nás akorát straší nesmyslným protiepidemickým systémem PES, aby lidi drželi pod zámkem.

V úvodu přišlo na přetřes očkování, které písničkář Hejma považuje za dobrou věc. „Vakcína těžce konkuruje Vánocům coby spasitel, který nás vykoupí z maléru, ve kterém se Česko nachází. Spousta lidí o to má zájem a svět bude o to bezpečnější,“ podotkl. S tím, že firma Pfizer, která vakcínu dodává, je výrobcem viagry. „Snad to v té fabrice nebudou míchat a bude to neškodné,“ poznamenal. Anketa Které z vybraných jmen by se Vám líbilo na Pražském hradě? Lenka Bradáčová 6% Jiří Drahoš 3% Tomáš Halík 0% Miroslava Němcová 1% Petr Pavel 1% Alena Schillerová 89% hlasovalo: 7398 lidí

Zajímavá mu přijde kampaň na očkování. „Začalo to tím Babišákem v křesle smrti, strašná fotografie, jak tam sedí a vedle něj je vyděšená stařenka,“ komentoval Hejma fotodokumentaci zahájení očkování v Česku, kdy mezi prvními nastoupili premiér a válečná veteránka. „Nevím, kdo tu kampaň vymýšlel, ale Andrej tam vypadal jako strašný zločinec v posledním tažení,“ pokračoval.

Následně divákům ukázal fotografii očkovacího průkazu, který Babiš obdržel, a přidal komentář: „Tohle bude něco jako stranická knížka. Bude to poukázka do lepší společnosti, do rychlých, nadzvukových letadel a na vybrané fotbalové zápasy,“ sdělil Hejma.

Zaráží ho i distribuce vakcíny, kterou brzdí logistika. „Distribuce se u nás zasekla, nejdřív přišla vládní várka, své dostalo Brno, ale Ostrava čeká, to mi přijde strašný,“ kroutil hlavou, že někomu se dostane podle slibu, a dalším nikoliv.

Chvíli se pozastavil u prezidenta Miloše Zemana v souvislosti s otázkou, kdo se očkovat nechá, a kdo ne. „Všimněte si, že Miloš Zeman ve svém projevu říkal, že si počká, že má strach z jehly,“ zaujalo ho, co hlavě státu brání v tom, nechat se ihned očkovat. „Nevím, co musel zažít, že má strach z jehly,“ podotkl umělec.

„Já osobně si také počkám, jak dlouho, nevím. Možná to rozhodne někdo za mě, protože vás možná ani nepustí do letadla bez Babišovy průkazky,“ odpověděl Hejma na divácký dotaz, zda se nechá očkovat.

Podělil se o to, co ho pálí nejvíce – a sice o domněnku, že uzavření ekonomiky je zde především kvůli seniorům, kteří patří do rizikové skupiny. „Jako by ten blbý lockdown byl jen kvůli nám, seniorům. Nikdo neviňte seniory ze zavření obchodů. Není to tak. Tu ekonomiku si zavíráte vy, z vlastního rozhodnutí, z rozhodnutí vlády, a nikdo ani neví, podle čeho tak činí,“ podotkl.

Poté byl vyzván ke zhodnocení prezidentova vánoční projevu. „Jak hodnotíte vánoční poselství prezidenta? Jsem bývalý volič Pirátů, ale přesvědčil jste mě, je to špatně,“ napsal tazatel Hejmovi.

Se Zemanovým projevem Hejma spokojen nebyl: „Byl to Miloš Zeman jako vždycky. Už u jeho březnového epidemiologického projevu jsem si dovolil prezidenta zkritizovat, už tehdy šel zbytečně do konfliktu s médii. Spokojen jsem nebyl,“ sdělil důvody.

Ne, že by ke kritice médií nebyl důvod, měla ale zaznít v jinou dobu. „Ve chvíli, kdy je společnost napadena takovouto chorobou, si nemůže (prezident) vyřizovat osobní účty, to není dobrý,“ sdělil laureát ceny prezidenta Miloše Zemana.

Až na pár výjimek se tohoto mustru držel Zeman, bohužel, celý rok: „Teď to prostě kulminovalo tím, že na Boží hod padala jména jako Honzejkové, Taberyové... vždyť to je něco tak nízkého, nicotného, že to do prezidentského projevu vůbec nepatří,“ odsoudil Hejma kritiku od Zemana směrem k novinářům.

Nelíbí se mu ani způsob, jakým se hlava státu naváží do těch, kteří jsou lockdownem tvrdě poškozeni. „Jsou to všichni podnikatelé, umělci a hospodský... tedy všichni lidi, které Zeman z principu nemá rád. Škodolibě jim v projevu nakládal, to nebylo vůbec hezký,“ zamračil se muzikant Hejma.

Pozitivně vnímal pouze prezidentovu výzvu, aby se občané nechali naočkovat. „To je asi jediné logické a smysluplné, co v projevu bylo, na celý projev to bylo ale málo,“ konstatoval.

Zeman se tak chová, jelikož už mu o nic nejde. „On de facto o ničem nerozhoduje, rozhoduje vláda, v předvolební kampani už není, kandidovat nebude,“ zmínil Hejma, proč se Zeman nemusí vyhýbat ostré rétorice.

Zachytil také Babišovu kritiku, když Zeman poděkoval Romanu Prymulovi za zvládnutí první vlny koronavirové epidemie. „I já jsem se na to díval kriticky, a to nejsem žádný Babiš. Zeman a Prymula jsou kamarádi, z jeho projevu to zase čouhalo tak hrozně, že kdyby se toho ulomil metr, ještě by zbylo dost na baseballovou pálku,“ poznamenal Hejma. Anketa Co byste popřáli Janu Hrušínskému do nového roku? Pevné nervy, až bude pracovat rukama 94% Hodně zdraví a štěstí 3% Podporu na provoz divadla 0% Výhru ve sportce 2% Ať se stane ministrem kultury místo Zaorálka 1% hlasovalo: 2845 lidí

Přišel se zcela jinou teorií, proč byla první vlna zvládnuta: „Tehdy na začátku, v té první vlně, jsme měli všichni strašný strach,“ připomněl, jak lidé precizně dodržovali opatření. „To nebyla žádná zásluha Prymuly, ten byl toho jen tváří,“ namítl.

Pustil se do spekulací, odkud a proč se virus vůbec vzal. „Když budu vykládat své oblíbené teorie o tom, že virus byl vypuštěný, aby byl Trump odstraněn z Bílého domu, tak to říkám za sebe a riskuju, že mě budete mít za pitomce. A nejde o konspiraci, to je spiknuti – a já se s nikým nespikl... to vzniká z nedostatku kvalitních a prokazatelných informací o původu viru.“

Opřel se taky do „nesmyslného“ protiepidemického systému PES, kterým se lidi jen „straší“. „PES si z nás evidentně dělá legraci – my jdeme do pátého stupně, ale PES se vrátí do čtvrtého, jen tak, mezi svátkama,“ klepal si Hejma na čelo... „Systém PES je nesmyslný, jsme jím strašeni dnes a denně... z nějakého důvodu. Prostě je lepší nás takhle držet pod zámkem, tak to vláda myslí,“ upozornil Hejma.

Babišův kabinet koronavirovou krizi zkrátka řešit neumí: „Vládní kroky jsou směšně, je to covidový kretenismus. Když vláda neumí říct pravdu, začne vymýšlet nesmyslné kotrmelce...“ shrnul Hejma.

„Lidé tohle ale dlouho nevydrží. Pevně doufám, že v důsledku vakcinace půjdou čísla dolů, že vláda usoudí, že toho bylo dost a že je lepší mít společnost otevřenou. Souhlasím ale s Milošem Zemanem, že vláda s tím virem nezmůže nic. Musím uznat i slova Václava Klause mladšího, který před půl rokem řekl, že virus si dělá, co chce, a vláda kolem něj jen skáče. A řešit to neumí,“ dodal Hejma závěrem.

