Kradení jako norma! JXD se rozčílil do ruda nad daněním církevních restitucí a poděkoval Miroslavu Kalouskovi

Schválenou novelu předložili poslanci KSČM a hlasovali pro ni poslanci z koalice ANO a ČSSD. Zdanění náhrad patří k podmínkám komunistů pro toleranci této menšinové vlády ANO a ČSSD. K těmto stranám se pro návrh zdanění v hlasování připojila i SPD. Pravice v této souvislosti neprosadila návrh TOP 09 na zamítnutí předlohy, jež nyní poputuje k posouzení do Senátu.

„Ať je člověku nějaký subjekt sympatický, nebo nesympatický, platí pro něj, že když mu někdo něco ukradl, má se mu to vrátit. Tomu zloději – třeba násilím – vzít a vrátit jeho majetek okradenému. Je to jeden z pilířů naší kultury a našeho systému – spravedlnosti se má dostat i těm, kteří jsou nám nesympatičtí. Nechovám sympatie k žádné církvi, ale pokud je komunisté před lety okradli, je nutné majetek vrátit. Nyní Parlament odhlasoval, že vracet ukradený majetek se vlastně až zase tak moc nemusí,“ píše dál na téma restitucí Jiří X. Doležal. A dodává: „Miroslavu Kalouskovi mohu poděkovat bez obav, tomu už neublíží nic, jak je lidem oblíben. Ten k nové vlně znárodnění církevního majetku řekl: ‚Hrajete tuhle nefér cinknutou odpornou hru, ale neuvědomujete si, že tím opovrhujete právním státem. A říkáte to všem občanům. Proč by měli občané dodržovat právní pořádek v České republice, když jím opovrhují premiér a jeho nejbližší spolupracovníci.‘ Taky měl, stejně jako pan Ferjenčík, pravdu. Ale oběma to bylo málo platné, protože většinu mají v Parlamentu opravdu jiní lidé. Lidé, jejichž názor na majetek a spravedlnost je u komunistů a ČSSD třídně podmíněný, u poslanců SPD islamizovaný a u poslanců za hnutí ANO agrofertizovaný. Takže to, že se krade, vnímají jako normu.“

Miroslav Kalousek kromě výroku o „hraní nefér odporné cinknuté hry“ vládě a komunistům s SPD vyčetl, že: „chtějí podruhé okrást už jednou okradené“. Pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík v úvodu debaty k poslancům řečnil: „Vláda nedoložila předražení církevních restitucí v době, kdy byly přijímány. Navíc si myslíme, že to zruší Ústavní soud. Je chyba Sněmovny přijímat zákony, u kterých je pravděpodobné, že je soud stejně zruší.“ „Nepotřebujete analýzu, stačí přemýšlet selským rozumem,“ odvětil mu na to předseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek a šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka dodal: „My jako ČSSD hlasujeme pro to, co jsme slíbili svým voličům. Zákon není v rozporu s ústavou.“

Stát by podle komunistů mohl zdaněním získat každoročně zpět zhruba 380 milionů korun z přibližně dvou miliard korun, které církvím podle zákona a následně uzavřených smluv posílá. Novela by nebyla účinná zpětně. Církve by podle předkladatelů musely nově zahrnovat státní náhrady do zdanitelných příjmů. Restituční zákon počítal s tím, že církve dostanou od státu nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Za nemovitosti, které se podle zákona nevydávaly, mají církve během 30 let získat 59 miliard navyšovaných o inflaci. Náhrady jsou vypláceny od roku 2013. Zákon také fakticky znamená odluku státu a církví. Dosavadní příspěvky státu na jejich činnost se postupně snižují až na nulu v roce 2030.

Pro předlohu hlasovalo 106 ze 172 přítomných poslanců ANO, SPD, ČSSD a KSČM. Proti hlasovalo 56 poslanců z řad ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Jestliže Senát předlohu zamítne, bude se dolní komora tímto návrhem zabývat znovu.

