Kravina, odpad. Asi jste dost chlastali. Jiří Mádl si od politiky odskočil ke scénáři. A...

A režisér Jan Dufek k tomu doplnil: „Je to asi tak deset, patnáct minut, co Jirka Mádl otevřel svůj počítač a jako scénárista začal psát scénář prvního dílu tady toho seriálu. Ten první díl my natočíme během zítřka. A až ho dotočíme, tak si zase sedne a napíše druhý díl, který natočíme pozítří, a takhle to jde pět dní za sebou.“ Jinými slovy, seriál vznikal velice rychle a kombinoval zároveň dějové scény a scény z natáčení.

„Já tedy ještě nevím, o čem to bude. Vím postavy, vím, kdo co hraje, ale jsem nervózní. Dlouho jsem takhle nebyl, možná od maturity, a jsem napjatý jak Pavarottiho kšandy,“ řekl Mádl, který spolu s Janem Haluzou psal scénáře. Jan Dufek, který seriál režíroval, je podle své stránky multitalent, který „natočil stovky hodin videa od reklamních spotů až po dokumentární a publicistické pořady, napsal stovky příběhů od těch komerčních, přes nekomerční až po dětské pohádky“. Natáčel například Fokus ČT24.

U diváků ovšem tato experimentální komedie příliš neuspěla. Není sice tak neoblíbená, jako legendární seriál Premiér z dílny Jaromíra Soukupa, který je podle ČSFD (Česko-slovenská filmová databáze) nejhorším seriálem, který byl kdy natočený, ale přesto, 30 % není nic světoborného.

Seriál má své zastánce. „Musím říci, že mě to hodně bavilo. Zajímavý koncept, škoda, že toho ‚dokumentárního‘ tam nebylo více. Klidně bych to hodil i na 80:20. Když jsem viděl aktuální hodnocení (29%), tak jsem to málem nepustil. Což by byla škoda,“ mínil jeden z uživatelů.

Další uživatel seriál omlouval, že „existuje milion horších věcí“ a že jeho seriál bavil. „I po dějové stránce to nakonec dokázalo překvapit, takže spokojenost. Jediný problém mám se stopáží - je to skutečně krátké. A to jak dokumentární část, tak ta dějová. Ale chápu, že na to měli jen pět dní a vznikalo to celé ze dne na den (někdy ani to ne), a tenhle účel to splnilo výborně. Opravdu skvělá věc a opravdu neprávem podhodnocená,“ mínil. A pochválil herečku Sabinu Rojkovou.

Těch, kdo seriálu a Mádlovi nic neodpustili, však bylo mnohem víc. „Mádla, Nového, Kaňkovského nebo Mihulovou mám rád, ale tudy cesta fakt nevede. To ti tvůrci nevidí, jakou za sebou nechali sračku? Vážně netuším, co někteří tady na tom vidí pozitivního?!“ nechápal omlouvání seriálu Zette.

Další hodnocení se nesla v podobném duchu, např. „Tohle je nejhorší Odpad ze všeho, co jsem kdy viděla!!!“ nebo „Naprostá kravina.“ „Z tohohle budete kakat maggi v kostkách,“ odhadoval reakci na seriál Hellraiser12. Salvator suše zkonstatoval, že se jednalo o pokus o legraci, který ovšem nevyšel.

Byli i tací, kteří odhadovali, jak by se seriál dal vylepšit. „Možná kdyby samotné epizody byly v kuse a povídání herců a štábu jako bonus, bylo by to koukatelnější. Nedalo se v tom vyznat a stejně dějově slabé, o ničem. Jsem ztracený, která postava se jak jmenuje, nevím, co byla scéna a co scéna z natáčení, dle mě špatně udělané. Ještě že to mělo jen 5 dílů,“ konstatoval HiroM.

„Místo seriálu seriál o seriálu? Čekal jsem, kdy to jako začne, kdy se to oddělí, ono to možná začalo, když jsem si toho nevšimnul, ale hned po pár minutách to skončilo. Experiment, který ukázal kudy ne... Hodnoceno po druhém dílu. Komedie pouze pro ty, kteří se smějí přehrávaným homosexuálním buznám, proto odpad. Snad tam někdo nedostane průjem, dolů už jít nemůžu. Ale proto, že se to nedovím, tak cajk,“ odůvodnil své hodnocení další amatérský kritik.

A 6th Sun seriál glosoval, že vypadá „jako by byl napsán a natočen za pět dní a přitom ještě všichni dost chlastali“. A podle něj také byl.

