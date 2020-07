Křeček? Rasista a d*bil! Aktivista Kostlán se naštval, když si přečetl, co si ombudsman myslí o Romech

Kostlán svůj komentář uvedl poměrně zostra, a to vzpomínkou na seriálu Most, kdy romská uklízečka Žaneta řekla na adresu Luďana, že není rasista, ale jen debil. Vyřkla to poté, co Luďan hovořil o Romech rasisticky. „Ombudsman Stanislav Křeček to má jinak. O něm by uklízečka, věrna svému slovníku, musela říci: ‚On je rasista i debil‘,“ míní Kostlán, podle něhož se Křeček rochní ve vlastní nekompetenci. Anketa Chcete, abychom přijali azylanty z Hongkongu? Ano 10% Ne 90% hlasovalo: 8139 lidí

Kostlán se následně věnuje Křečkovu komentáři v deníku Právo, kde ombudsman mimo jiné podle Kostlána tvrdí, že černoši se v Americe podíleli na vytváření bohatství společnosti jako otroci, kdežto Romové v Evropě se na takovém vytváření nijak nepodíleli. Zároveň měl také hovořit o diskriminaci Romů, a to přesto, že právní postavení Romů je bez výjimky zcela rovnoprávné.

„Čest výjimkám, ale tvrdíte-li, že vás nikdo nechce přijmout do práce, proč se tedy nezaměstnáte sami? Proč nezakládáte firmy podílející se třeba na zvelebení bydlení ve vyloučených lokalitách? Nechtějí vám přidělit byt? Proč si sami nepostavíte domy a byty jako tisíce jiných neromských družstevníků u nás? Proč stále jen čekáte, až vám někdo něco dá? K financování takových aktivit by se jistě našlo dostatek prostředků ve státním i neziskovém sektoru, kde se nyní na zcela zjevně neúčinnou ,integraci´ používají stamiliony,“ cituje Kostlán ombudsmana.

„Kdyby Křeček kritizoval stát, že se snaží integrovat Romy špatným způsobem a že peníze, které dostávají státní i nestátní organizace by měly jít přímo do rukou těm Romům, kteří budou chtít založit firmu nebo si postavit domek či byt, byl by to názor sice stále neznalý věci, ale nezněl by aspoň rasisticky. Romové nemají tu sílu přesvědčit stát, aby tak učinil, kdežto ombudsman se o to může snažit. Ale především: nejde o výjimky, drtivá většina českých občanů – Romů, pracuje, bydlí a žije běžným způsobem, zakládají firmy či jsou zaměstnáni, mají své byty nebo jsou v podnájmu,“ podotkl k tomu Kostlán s dovětkem, že se o to snaží i většina těch Romů, kteří žijí ve vyloučených lokalitách.

„Křeček by mohl pomoci i těm Romům, kteří nejsou aktivní, jak požaduje, protože je život již dávno sešrotoval. Například tak, že by se zasazoval o ukončení segregace ve školství. Namísto toho se chová jako mentálně nedostatečný rasista, jak by řekla Žaneta,“ uzavřel Kostlán.

Ombudsman Stanislav Křeček se pro deník Právo vyjádřil k protestům „Black Lives Matter“ a k srovnávání postavení Afroameričanů ve Spojených státech s Romy v České republice. „Je-li obecně přijímán názor, že na vytvořeném bohatství v USA měla v minulosti značný podíl práce černošských otroků, pak totéž se o evropských Romech v žádném případě říci nedá,“ komentoval. A Romům položil několik otázek. „Proč stále jen čekáte, až vám někdo něco dá?“ padlo.

