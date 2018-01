Křečovitá snaha Drahoše o získání voličů. Opakoval, aby volili jeho. Jeho. JEHO! A Witowská? Zrodila se nová moderátorská hvězda. Tak vidí duel v ČT analytička Ryšánková

Česká televize úzkostlivě dávala pozor, aby se nepotvrdila nerozvážná slova Evy Drahošové o tom, že jim v ČT fandí, ale nemohou to přiznat.

Světlana Witowská byla prvních několik minut nervózní, ale rychle se srovnala. Patrně se právě zrodila nová moderátorská hvězda, která důstojně nahradí Václava Moravce, který se na debatu s prezidentem necítil. Jiří Drahoš byl připraven lépe než v minulých debatách.

Slibované otázky voličů obou kandidátů se smrskly na dva voliče, stejně jako se ústavní činitelé smrskli na dva činitele. Člověk by skoro očekával, že to bude velkolepější zastoupení.

Komorní atmosféra Rudolfina nicméně debatě svědčila a divák měl konečně pocit, že skutečně jde o vážnou volbu a ne o Kotel.

Debata byla poznamenaná křečovitou snahou Jiřího Drahoše získat hlasy. V každé otázce. I kdyby měl zradit vše, co říkal do té doby. Zatímco Miloš Zeman apeloval na voliče, aby šli k volbám a zdůraznil, že „život nekončí touto diskusí“, Jiří Drahoš apeloval několikrát, aby volili jeho. Jeho. JEHO. Protože Miloš Zeman je v podstatě mrtvý papaláš.

Mantru „Zeman je hrozný“ opakoval při každé odpovědi, což nebyl příliš dobrý nápad. Ale pro diváky s IQ menším než 100 snadněji zapamatovatelné. Vyčítat Miloši Zemanovi, že rozděluje společnost tím, že je „prezidentem dolních deseti milionů“ nebyl zrovna šťastný začátek. V sále zařvali smíchy.

Debata o Krymu – který Miloš Zeman považuje za „fakticky ruský“ s tím, že ruská anexe byla neoprávněná, zatímco Jiří Drahoš jej považuje za ukrajinský, protože „okupace“ byla neoprávněná – byla symbolická. Snaha Drahoše, který odpovídal jako druhý, se vymezit vůči svému soupeři, vyvrcholila profesorovým prohlášením, že Německá demokratická republika nebyla mezinárodně uznána stejně jako Krym. Základní neznalost výsledků 2. světové války bych odpustila Drahošovu asistentovi s datem narození 1998, ale ne profesorovi, který Varšavskou smlouvu a velmocemi rozdělený Berlín zažil.

Oba kandidáti si mohou podat ruce, pokud se týkalo spolupracovníků, kteří mohou na obou stranách vzbuzovat otázky. Souboj na téma „který z nich je horší“ by mohl za jiných okolností působit až legračně. Zde ale měl s odrážením otázek evidentně větší problémy Drahoš. Na nepříjemné otázky zkrátka není zvyklý.

Bohužel o vizích Jiřího Drahoše jsme se mnoho nedozvěděli. Například nevíme, kam chce směřovat v mezinárodní politice (chce zcela pominout trhy Ruska a Číny?) či jak si konkrétně představuje svou práci.

Ve chvílích, kdy s ním Miloš Zeman souhlasil, bylo vidět, jak Drahoš fyzicky trpí a očekává ránu v další větě. Jeho tým mu evidentně dal za úkol být vždy proti Zemanovi. Každou odpověď tedy zahajoval útokem na Zemana, což bylo v důsledku škoda. Některé jeho odpovědi, například ta na otázku o vesnické infrastruktuře, byly vyloženě povedené a informované. Naštěstí již i Drahoše opustily představy, co všechno může dělat prezident.

Základní informace málem zanikla ve vrstvách hovoru. Zemanem pronesená výtka, že Drahoš nerozumí politice, ale má odvahu přitom aspirovat na prezidenta. Konstatování, že politika je řemeslo, kterému je třeba se učit, že to není přetahovaná o slovíčka.

Pokud by Drahoš zdědil Babišovu vládu, ať už s důvěrou nebo bez ní, musel by postupovat profesionálně. Co je to v jeho případě profesionálně, nevysvětlil.

Zeman pobavil publikum, když nazval odlišnost záměru jmenovat premiéra v případě svého úspěhu nebo svého neúspěchu – „algoritmus podmíněných pokračování“, čímž potěšil a rozesmál přítomné programátory. Ti už čekali výklad, používající podmínky if/else do chvíle, než narazí na první pravdivou (TRUE) a čekali, co bude následovat za skokem goto. „Když prohraji, hrozí, že Drahoš nejmenuje premiérem vítěze voleb a nastal by chaos. Proto dám možnost Andreji Babišovi k druhému pokusu. Pokud vyhraji, budu žádat od Andreje Babiše většinovou podporu,“ konstatoval prezident. Pominul vysvětlivku, že svému nástupci nenechá ani jeden ze dvou pokusů do chvíle, než prezidentovu roli převezme předseda Poslanecké sněmovny.

Drahoš nevěří Babišovi. Z principu. Zeman použil selskou logiku, když prohlásil na férovku, že nemá důvod přepokládat, že miliardář by kvůli dotaci na Čapí hnízdo potřeboval podvádět kvůli padesáti milionům. Witowská sama sebe překvapila, když pravila, že v justici se stávají procesy jako Jourová běžně.

Zeman prozradil, že se na Drahoše chystá trestní oznámení za šíření poplašné zprávy. Reagoval tak na Drahošovo šíření informace, že prezidentské volby má ovlivňovat ruská rozvědka a připomněl konstatování tří ředitelů tří tajných služeb, že to není pravda.

Prezident konstatoval, že je eurofederalista, ne unitarista, pro nejbližších deset let by si přál společnou zahraniční a obrannou, ekologickou a sociální politiku a ochranu vnější hranice, což dosud EU nemá. Preferoval by ale subsidiaritu a ne přebírání pravomocí národních vlád.

Drahoš chce pro nejbližších deset let jen sebevědomou republiku uprostřed EU, Evropu sebevědomých států, které budou diskutovat. Evidentně pouze fráze. Evidentně Drahoš dosud nepřemýšlel o uspořádání Evropy, neboť tato kruciální bitva mezi přívrženci eurofederalismu, eurounitarismu a zastánců vícerychlostní Evropy a Evropy národních států se vedla před patnácti lety.

Paradoxní je, že Drahoš se chce jako první muž státu nechat zvolit lidem v přímé volbě, ale nechtěl by, aby lid rozhodl o setrvání země v EU či v NATO. Voliče v komplexních otázkách považuje za nesvéprávné. Důkazem je prý výsledek brexitu. Zeman se zachoval jako demokrat. Souhlasil by s obecným referendem jako ve Švýcarsku. Je třeba respektovat právo občanů rozhodovat o důležitých otázkách. Třeba i v celostátním referendu. Drahošovu poznámku o brexitu považuje za pohrdání britskými občany.

Zeman nechce vědět, kdy budeme platit eurem. Ač zastánce eura, nechce, abychom platili řecké dluhy. Musíme chránit české národní zájmy. Kdy platit eurem? Až Řecko své dluhy zaplatí nebo až bude vyloučeno z eurozóny. V tom okamžiku stávající prezident podpoří vstup Česka do eurozóny. Euro je podle Drahoše výsostně politické rozhodnutí. Zavedl by rád debatu nad plusy a minusy eura. Považoval by vizi data přijetí eura reálnou za pět let.

Zbytek debaty byl vyrovnaný. Ani jeden z diskutujících nezískal výhodu. Otázky to ani neumožňovaly. Výraznou převahu po celou dobu diskuse měla moderátorka. Naprosto korektní Witowská ukázala, jak má vypadat opravdu nebulvární, vyvážená a přitom ostrá debata v médiu veřejné služby.

autor: Irena Ryšánková