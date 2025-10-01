Křičí a nemají program. Poslední mítink STAČILO! se odpůrcům rozbít nepodařilo

„Největší pokles reálných mezd v historii České republiky. I přes reálný růst v roce 2024 předchozí inflace srazila jejich hodnotu o sedm let zpátky – na bídnou úroveň mezd v roce 2017,“ začal úderem třetí na vsetínském náměstí Svobody zvát na mítink STAČILO! hlas z repráku u volebního kamionu.
Rekapituloval největší hříchy pravicové koalice SPOLU, STAN a dříve i Pirátů, jak je vnímají pořadatelé setkání s občany v tomto pětadvacetitisícovém valašském městě. Akce byla zakončením celorepublikové předvolební roadshow této kandidátky. Mimochodem, toto hnutí zřejmě umí poručit větru a dešti, chvíli před zahájením totiž sprchlo, ale nakonec to byla jen přeháňka. Nikoho z více než stovky účastníků to neodradilo.
Po neznámém hlasu z repráku se mikrofonu ujímá hlas už známější – daboval desítky filmových nebo seriálových postav, patří herci Michalu Gulyášovi. Ten odmoderoval velkou část roadshow a také je sám kandidát STAČILO!, a to ve Středočeském kraji.
Akce se neobešla bez pokusu o narušení ze strany odpůrců. V tomto případě tomu věnovala svůj čas zejména skupina studentů gymnázia, které sídlí na náměstí Svobody, kde se předvolební akce konala. „To organizuje učitel z tohohle gymplu, není to poprvé, někteří kolegové ho podporují. Takhle podle nich vypadá demokracie,“ řekl mi skoro šeptem muž středního věku, když jsem se začal vyptávat některých z protestujících, jak jsou organizovaní.
Jejich výkřiky ale mítink nenarušily. Dobře byl slyšet moderátor Gulyáš, ale i první vystupující, vysokoškolská učitelka Gabriela Máchová. Ta pochopitelně mluvila o podpoře školství. Hned po ní si mikrofon do ruky vzala volební lídryně v tomto kraji a bývalá poslankyně Marie Pěnčíková. „Chceme říct STAČILO! Fialově vládě, chceme říct STAČILO! všem těm asociálním opatřením, které přijímali, všem těm zakázkám, které uzavírali a chceme velký audit toho, co se tady dělo,“ pronesla mimo jiné.
Sama je garantem pro životní prostředí, a tak ve svém projevu kritizovala Green Deal, který podle ní není snahou zachránit planetu při klimatických změnách, ale především byznysem. Po ní vystoupil Karel Nedbálek, který svým krédem vyznal svou úctu k velikánovi tohoto regionu Tomáši Baťovi, ale i Františku Čubovi, předsedovi JZD Agrokombinátu Slušovice, pro který kdysi pracoval: „Nehledej cesty, jak daný problém nejde vyřešit, ale hledej cesty, jak ho vyřešit jde.“
Další vystupující kandidát Roman Ramach mimo jiné připomněl nesplněné sliby vládních politiků. Ve Vsetíně promluvil také Lubomír Zaorálek, dvojka Moravskoslezského kraje, který se obratně vypořádal s odpůrci mítinku, kteří měli na transparentu napsáno Komunisté, co slovo, to lež. Co čin, to zločin. Ze lži byl podle něj usvědčen premiér Petr Fiala a za zločin považuje například nákup stíhaček za 320 miliard bez debaty v parlamentu. „Stačilo! Stačilo!“ Znělo od protestujících. „V tom s vámi souhlasím, opravdu téhle vlády stačilo!“ hřímal Zaorálek.
I když se jim nepodařilo vystoupení přerušit, přesto odpůrci STAČILO! narušovali pozornost některých účastníků, kteří měli tendenci se k nim otáčet. Také se pak zapojili do diskuse s kandidáty. Neptali se ale na řešení sociálních problémů, které si jich bezprostředně týkají, a kterými se chce hnutí podle svého programu zabývat. „Byla to v roce 1968 okupace?“, nebo „Je Rusko agresor?“. Nad tím kroutil hlavou jeden z účastníků mítinku Tomáš Polanský. „Překvapilo mě, že mladí lidé více řeší minulost, namísto toho, aby se zajímali o to, jak se jim bude žít v budoucnosti. Že by propaganda z řad starých komunistobijců? Odpůrce vůbec nezajímal program hnutí STAČILO!, ale přišli jen urážet, dehonestovat a ponižovat představitele a příznivce hnutí,“ řekl. Za příznačné pro jejich úmysly označil pokřiky odpůrců „Ať shoříte v pekle!“.
autor: Radim Panenka