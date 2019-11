Křik na Klause ml.: To máš za to! píše Wollner z ČT. Za co?

Čím kdo zachází, tím také schází. Právě tak by se dalo popsat poselství, které si z epizody, jež se udála ve výročí listopadu 1989, vzal dramaturg a moderátor Reportérů ČT Marek Wollner. Když totiž on a jemu podobní varují před nenávistí, jsou okřikováni, vysmíváni, nazýváni takovými, jako je Václav Klaus mladší, dobrosery, eurohujery, havloidy. A nyní Klaus podle Wollnera sklidil, co zasel.

„Já bych na nikoho nepískal, ani na Václava Klause mladšího ne, už vůbec ne, kdyby měl s sebou malé dítě,“ říká pro pořádek hned ze začátku dramaturg a moderátor pořadu Reportéři ČT, kdyby snad někdo měl pocit, že útok schvaluje. „Jenže my, kteří jsme před šířením nenávisti mockrát varovali, jsme byli okřikováni, vysmíváni, nazýváni takovými jako on dobroseři, eurohujeři, havloidi a kdovíjak ještě,“ stýská si dále. Anketa Chcete, aby prezident České republiky mohl navrhovat zákony? Ano 90% Ne 10% hlasovalo: 1860 lidí

Následně se šéf Reportérů ČT trefuje do komentáře, který Václav Klaus mladší sepsal v roce 2015. V něm Klaus diskutuje s anonymním právníkem o tom, co je a není možné napsat, co je a není nenávistné vyjadřování. Wollner se zejména chytil vět: „Jen těžko lze sledovat vystupování ‚osobností‘ typu Schulze, Merkelové, Junckera, Dienstbiera nebo soudružky Mogheriniové a nevypěstovat si k současné podobě EU odpor hraničící s nenávistí a chutí k násilí,“ kterou mu anonymní právní zástupce rozmlouvá. A Klaus mu odpovídá: „Ale takhle nic nenapíšu, pane doktore. Takhle se přece nedá svobodně psát. Vždyť čtenáři poznají, že to není od srdce, a nebudou to číst, anebo s odporem, jako když píšou námezdní pisálkové.“ Dále v komentáři vyzývá k nenávisti k těm, kteří „vyhrožují, že zotročí naše ženy, zničí naše města a naši kulturu a nás pozabíjejí“. Fotogalerie: - Národní atrakce

„Nenávidím všechny jejich české pomahače, omlouvače a jejich užitečné idioty. Nenávidím všechny kádrováky, kteří každou chvíli sepisují články nebo petice, kdo by měl být vyhozen z veřejného prostoru, propuštěn, kdo by měl mlčet a nevyjadřovat se. Pokud je to jejich přesvědčení, pak nenávidím takové přesvědčení. Nenávidím hlupáky, zejména vzdělané hlupáky. Nenávidím všechny, kteří přísahají na demokracii, jen pokud zrovna vyhrává jejich kandidát,“ shrnul svou nenávist tehdy ještě poslanec ODS Václav Klaus mladší.

„No, námezdní pisálkové, rozuměj novináři, holdují raději věcným argumentům a domnívají se, že to není minus, i když tím nezískají ty nejradikálnější čtenáře,“ dodává k tomu Wollner.

Podle něj na situaci pasuje okřídlená rada z filmu Vesničko má středisková: „Jaroušku, říkám ti, nestrkej si ty sirky zpátky do tý krabičky!“

„Protože až to blafne, může to být zrovna ve tvé vlastní kapse. Kéž by to bylo poučení pro všechny, kdo s nenávistí zacházejí jako s politickou zbraní. Ale tak naivní nejsem,“ vzkazuje Marek Wollner závěrem.

