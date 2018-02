Kritik Zemana rektor Bek chce do Senátu. Hledá podporu u ODS, TOP 09 i STAN

Rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek chce pro svou senátní kandidaturu získat podporu široké koalice stran. Po Starostech a nezávislých, do jejichž klubu se v případě zvolení zařadí, jednal také s TOP 09, Stranou zelených a brněnskou ODS. Dál jedná s Piráty, u kterých čeká na jejich vnitřní schvalovací proceduru. Bek to dnes řekl v rozhovoru s ČTK.

Podle předsedy brněnské ODS Roberta Kerndla ale podpora Beka ze strany občanských demokratů není definitivně dohodnutá. Sice s ním jednali, vše ale musí schválit celostátní vedení. Na Bekovi oceňuje Kerndl „akcent antiZeman a antiBabiš“. „Když se podíváte na jeho životopis, tak je to jednoznačné,“ uvedl Kerndl. Loni ale ODS oznámila, že do voleb v obvodu 59 Brno-město vyšle hudebníka Romana Horkého, frontmana skupiny Kamelot.

Rektor se bude na podzim ucházet o hlasy voličů jako nezávislý v obvodu, kde mandát nyní vykonává Eliška Wagnerová zvolená za Zelené. Bývalá ústavní soudkyně křeslo v Senátu obhajovat nechce.

Bekovou podmínkou pro vlastní kandidaturu bylo právě to, aby nestál proti Wagnerové. „Proti ní bych nekandidoval,“ řekl ČTK.

Mikuláš Bek jasně ukázal, že je to člověk, který se nenechá zmanipulovat, zní z TOP 09

Druhou podmínkou byla podpora více stran a hnutí. S jejich zástupci chce podepsat smlouvu o organizačním zajištění kampaně a mechanismech konzultací v případě zvolení. Strany ale musí podle Beka respektovat to, že kandiduje jako nezávislý.

V Senátu se chce věnovat vědě a vzdělávání, evropské politice a unijním fondům, ale také elektronizaci státní správy. S politickými stranami, u kterých se uchází o podporu, se prý shoduje na opatrném postoji k případným ústavním změnám.

S nabídkami politického angažmá za Bekem podle jeho slov v posledních měsících opakovaně přicházeli zástupci různých subjektů. Rozhodnutí kandidovat dozrálo postupně, posledním impulsem byl výsledek sněmovních voleb. „Rozhodl jsem se využít renomé, které u části voličů asi mám, abych hájil jejich zájmy v Senátu,“ uvedl Bek.

„Mikuláš Bek jasně ukázal, že je to člověk, který se nenechá zmanipulovat, je to člověk, který ukázal, co umí, dvakrát po sobě byl akademickým senátem zvolen rektorem, a je to člověk, který má jasné a čitelné názory. V takové situaci jsme považovali za nesmyslné hledat jiného kandidáta. Mikuláš Bek je člověk, na kterém se dokážou demokratické strany shodnout,“ řekl dnes ČTK poslanec TOP 09 Vlastimil Válek.

Kandidaturu v obvodu 59 už ohlásil také uznávaný kadeřník a jáhen Jan Špilar za KDU-ČSL.

