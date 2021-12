Kroužková se Langšádlové smála do očí kvůli odpůrcům očkování: Vy s nimi chcete mluvit?

Vláda v demisi dnes potvrdila, že vyjde vyhláška o povinném očkování proti covidu-19 u lidí nad 60 let a vybraných profesí. „Nutit lidi? Opravdu si myslíme, že to není cesta,“ řekla v Interview ČT24 aspirantka na ministryni pro vědu a výzkum Helena Langšádlová (TOP 09), že nový kabinet má v plánu povinné očkování zrušit. Naopak věří, že lidi k vakcinaci motivují a přesvědčí. Moderátorka Barbora Kroužková ji ale rychle vyvedla z „omylu“. Na přetřes přišla i její dnešní schůzka s prezidentem, i zde ji moderátorka nešetřila.

Langšádlová úvodem rozhovoru potvrdila, že nová vláda povinné očkování lidí nad 60 let zruší: „My si opravdu myslíme, že tohle není cesta. Co by to znamenalo? My přece chceme dosáhnout toho, aby se tito lidé očkovali, proto je nutné s nimi mluvit a zapojit praktické lékaře. Ale myslím si, že tento krok vlády je velmi nešťastný, protože my vlastně nemáme nástroje, jak ty lidi ve skutečnosti nějak přinutit, aby byli očkovaní,“ zdůraznila navržená ministryně pro vědu a výzkum, že s lidmi je třeba mluvit a vysvětlovat jim, proč je to v jejich zájmu.

Lidí starších nad 60 let, kteří nemají ani jednu dávku, je v současnosti 439 tisíc. Jak je chce nová vláda přesvědčit? „Určitě chceme zvolit jinou komunikační strategii,“ uvedla Langšádlová.

Moderátorka Barbora Kroužková se jí tak napůl vysmála: „S nimi chcete mluvit? Příkopy už jsou tak hluboké... s nimi už mluvilo tolik lidí, známých tváří i médií,“ naznačila političce, že to je zřejmě utopie.

„Nezlobte se na mě, ale mluvili s nimi velmi špatně,“ řekla dotčeně Langšádlová s tím, že dosud nikdo nepoužil zásadní principy strategické komunikace. „To je co?! Někomu nad šestašedesát teď budeme vykládat, co je strategická komunikace? Myslíte si, že se nechá očkovat?“ nevycházela Kroužková z údivu. „Když tyto formy použijeme – jasné, zřetelné a motivující kampaně, tak jsem přesvědčena, že většina se nechá očkovat,“ věří budoucí členka vlády.

„Vy, která bojujete proti dezinformacím, si nepřipouštíte, že tito lidé jsou už tak výrazně ovlivněni, že pokud na ně někdo vytáhne strategickou komunikaci, tak se změní jejich názor na očkování?“ ukázala Kroužková prstem na Langšádlovou, která strategickou komunikaci obhajovala dál jako účinnou s tím, že se používá i ve Velké Británii.

U profesních skupin povinné očkování jako velký problém nevidí: „Pokud se na tom profesní skupiny shodnou, tak to podpoříme, protože ty profesní skupiny, jako jsou hasiči atd., to mají ve svém profesním zákoně,“ uvedla. Platit by měla povinnost také pro pracovníky v sociálních službách, hasiče včetně části dobrovolníků, vojáky a jejich aktivní zálohy, policisty a městské strážníky nebo celníky.

Jako kandidátka na ministryni pro vědu a výzkum dnes odpoledne Langšádlová v Lánech diskutovala s prezidentem Milošem Zemanem o základním a aplikovaném výzkumu.

Dotazována byla na to, zda jí Zeman nevytkl některé neshody z minulosti. „Prezident mi vytkl, že nemám publikace z vědy a výzkumu, tedy jen v této rovině. Jinak to byla poměrně detailní diskuse na téma vědy a výzkumu,“ uvedla.

„Nevracel se k tomu, co jste říkala v Otázkách Václava Moravce?“ narážela Kroužková na její vyjádření, že se Zeman „stal bezpečnostním rizikem“, a v minulosti prohlásila, že „ohrožuje demokracii“. „Ne. Nevraceli jsme se k tomu,“ odvětila Langšádlová okamžitě.

Na dotaz, zda nemá pocit, že by právě ona mohla být tou osobou, kterou Zeman ve vládě nechce, uvedla: „Už jsem říkala, že máme dohodu s kolegy, že o tom nebudeme mluvit,“ uvedla. „Rozhodující je to, že pan premiér Petr Fiala stojí úplně za všemi kandidáty, stejně jako všech pět předsedů koaličních stran,“ reagovala.

Jasně ale dala najevo, co bude následovat, pokud bude Zeman některého z ministrů, jak již avizoval, „vetovat“: „Včera Marian Jurečka jasně řekl, že ‚pokud by k tomu došlo, je namístě kompetenční žaloba‘,“ citovala slova předsedy lidovců.

Kroužkovou následně zajímalo, proč Langšádlová na tu schůzku „vůbec šla“, a všímala si skutečně detailů: „Proč jste šla na to jednání a sedla si k tomu stolečku, který kandidáty dává do submisivní role, všichni sedíte níž než prezident,“ popisovala společnou fotografii Langšádlové sedící proti prezidentovi. „Ti, kdo mají vyšší postavu, se tam dost krčí,“ podotkla.

„Tak to si opravdu nemyslím, o to tady přece vůbec nejde,“ nechtěla na takové téma kandidátka na ministryni vůbec naskakovat. „O to jde, to je nonverbální komunikace,“ vypálila moderátorka. „Jo... fajn, já to pojala naprosto profesionálně,“ nebrala politička její poznámky příliš vážně a připomněla, že si hlavně přeje, aby byla co nejrychleji nová vláda.

