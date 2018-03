Ksindl! Kalousek měl výživný víkend, po FOTU přišlo hodnocení časů socialismu a slova: Prasárna, prase

Hradní mluvčí Jiří Ovčáček přinesl na svém facebookovém profilu snímek expředsedy TOP 09 Miroslava Kalouska, jak chodil do Pionýra. Kalousek se následně hájil, že to bylo kvůli škole. Na svém facebookovém profilu pak přinesl ještě drsnější komentář. Stejně tak se Kalouska zastal i bývalý člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Petr Štěpánek.

Jiří Ovčáček sdílel na svém facebookovém profilu následující snímky:

Ovčáček snímky považoval za trumfy, mnozí diskutéři se však Kalouska zastali, že v Pionýru bylo dříve téměř každé dítě. Kalousek k tomu řekl, že snímky jsou pravé a že do Pionýra chodil proto, aby se dostal na střední školu. Píše to server Echo24.cz.

„Ano, jsem to já. Moji rodiče doufali, že když vstoupím do Pionýra, pustí mě bolševik alespoň na střední zemědělskou, když už ne na gympl. Doufali marně, musel jsem do fabriky. To bolelo víc než jedna pendrekem,“ poznamenal Kalousek s tím, že má zkušenost s obojím. Fabrikou je pak podle všeho učební obor, který Kalousek navštěvoval a následně vstoupil i do Socialistického svazu mládeže. Zde odmaturoval a pak pokračoval na vysokou školu.

A to vůbec nebylo vše. Kalouska útok na jeho osobu přiměl i k obecnějšímu vyjádření o době socialismu. „Drtivá většina lidí byla za komunismu zotročována a zastrašována. Není namístě skuhrat a litovat se. Jenom si nenechme líbit tu nebetyčnou drzost ksindlu, který dnes tvrdí, že nebyli zotročovaní a zotročovatelé. Že jsme byli ‚jedna rodina‘ a všichni jsme sloužili vlasti,“ napsal následně také Kalousek na svém facebookovém profilu.

„Kalousek zcela jistě není můj šálek čaje. Nicméně člověk musí být hodně velký ubožák, aby do politického boje zatáhl jeho fotografii z dětských let, na které s pionýrským šátkem kolem krku kdesi cosi recituje. Zvláště pak, když dotyčný byl sám ještě nedávno redaktorem komunistických Haló novin. Ergo: Ovčáček je ubožák, jenž politický boj mění na obyčejnou prasárnu nehodnou Pražského hradu,“ podotkl pak ke snímkům Petr Štěpánek.

