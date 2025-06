Kubáček: Fiala řekl: „Budeme jiní.“ Ale nejsou

Hostem pořadu Zákony bohatství Tomáše Lukavce byl politolog Jan Kubáček. Vyjádřil se k bitcoinové kauze, která s nebývalou silou zasáhla českou politickou scénu. „Je to jedna velká divočina. Tato kauza bude hýbat dalšími dny. Jsme teprve na začátku. Fascinuje mě,“ řekl politolog Jan Kubáček.

Přiznal, že kdyby mu na začátku vlády Petra Fialy někdo řekl, že se objeví kauza, v níž budou hrát roli bitcoiny, přišlo by mu to stejně neuvěřitelné jako tvrzení, že se u Fialy najde farma na marihuanu nebo že začne nelegálně obchodovat s jádrem. „Je to naprosto absurdní. Česká republika je hodně liberálně orientovaná na bitcoiny. Před nedávnem s nástupem Donalda Trumpa tu byli všichni experti na bitcoiny. Dokonce tady byly nápady, že Česká národní banka bude mít část svého státního pokladu v bitcoinech. Kdyby chvilku vydrželi, tak od pana Jiřikovského může těch bitcoinů být víc. Je to celé postavené na hlavu,“ soudí Kubáček.

Mrtví sponzoři ODS opět „ožívají“

Je podle něj důležité připomenout, od koho ten takzvaný dar přišel, jaké má pozadí, že dárce je v podmínce, že žalobci, soudci, policie už dříve varovali. „Stále nevíme, kdo s tím přišel, jaká byla pohnutka, kdo to celé zorganizoval, kdo vymyslel celou operativu. Jeden den se dozvídáme, že tam byly tři miliardy českých korun. Další den se dozvídáme, že tam vlastně možná bylo až 12,5 miliardy korun. Každý den nová šokantní informace. Máme Ministerstvo spravedlnosti, které ostatní neustále kárá, vymýšlí pravidla hry. Všem říká: ‚Dodržujte pravidla, fungujte podle nich.‘ A oni sami nejsou schopni povolat si na to experty, aby posoudili, jestli podle stávající legislativy to je vůbec možné. Člověk neví, jestli ho má víc šokovat, že je někdo tak infantilní – napadne ho to a nedomyslí to nebo to má temné pozadí. Řekne si: ‚Jiným by to možná neprošlo, ale mně to projde. Volby jsou blízko, perspektiva kdo ví, jaká bude.‘ ODS si neskutečně zavařila, protože oživuje to, co jsme prožívali na konci devadesátek – to jsou ti prapodivní sponzoři ODS. Stalo se to téměř DNA ODS. Roky se od toho snažila distancovat. Nakonec Petr Fiala, když nastoupil, řekl: ‚Budeme jiní.‘ V řadě zemí na světě a v Evropě by v této chvíli odcházela celá vláda. Tady se budou vymýšlet scénáře, jak ještě zachránit Petra Fialu,“ řekl politolog.

Dojít by mohlo k širší reorganizaci vlády nebo k výměně premiéra ještě do voleb. „Mají výhodu v nevýhodě, že prezident Petr Pavel je jejich blízký spojenec a spíše vládu chrání. Nemá tendenci tu situaci prohlubovat, vytvářet tlak, ač by to v tuto chvíli za to stálo. Je tu spousta lidí, která dělá za dvacet čistého. Každý den chodí do práce, poctivě žije. A těm dali zprávu, že miliarda tam, miliarda sem nic neznamená a je úplně jedno, od koho přijde, zlegalizuje se. Pak je tu řada lidí, která má třeba štěstí, že bere více, ale není jim lhostejné, od koho ty peníze přišly, jakým způsobem přišly. Jinými slovy koalice SPOLU teď bude mít velké trable, aby nespadla k deseti dvanácti procentům,“ soudí Kubáček.

Mobilizace voličů Andreje Babiše

Koalice SPOLU teď podle něj zmobilizovala voliče Andreje Babiše a část svých voličů znechutila, čímž Babiše fakticky posílila podruhé. „Všem ostatním konkurentům dala snadný terč. Mohou teď říct: ‚Podívejte, jak ODS hospodaří. Petr Fiala měl uloženo v kontroverzní instituci, se kterou měla problém i ČNB. Peníze se tady berou z velmi problematického prostředí, se kterým má problém Ministerstvo spravedlnosti, soudci, žalobci, policie, jen ne ministr spravedlnosti z ODS a jeho nejbližší spolupracovníci jako ministr Stanjura a Petr Fiala, který si to vyslechne a nevidí v tom tikající bombu.‘ Je to neštěstí. Venezuelská mafie závidí, jak se dají legalizovat peníze z trestné činnosti. To neumějí ani daňové ráje,“ řekl politolog v nadsázce.

Fotogalerie: - Poslední projev ministra Blažka

Součástí politiky se podle něj stalo mít hroší kůži. „Vládne nám nesoudnost,“ domnívá se Kubáček. Politici se podle něj naučili odvádět pozornost. „Tady se ale hraje o hodně – o sněmovní volby, nejdůležitější kolbiště v tuzemské politice. To je nejdůležitější rybník, kde se ta politika odehrává. Druhá věc je, že jde o velké peníze. A má to obrovskou symboliku – drogy, podezřelé obchody. Chybí snad už jen dětská pornografie a otroctví starých lidí. Jinak už mě nenapadá, co tam ještě může být horšího. Je v tom obchod s drogami, s organizovaným zločinem, s velkou pravděpodobností s mafií. Co by se dalo udělat ještě horšího, abychom si řekli, že už je to za hranou?“ ptá se Kubáček.

Připouští, že ministr se kál. „To jen dokumentuje, jak je chytrý – mazaný technolog moci. Ale úplně ho míjí běžný život, běžné vnímání mravného, nemravného. Je tam pozadí velkých peněz, korupce, kontroverze, skandál, hloupost, neprofesionalita… Vidím to trochu jako kauzu Lithium 2. Může to obrovskou spoustu lidí odradit. Naštvalo to nejen levici, ale lidi napříč věkem, příjmem, adresou bydliště. Je to jedna obrovská frustrace. Má to potenciál udělat to, co se stalo Pirátům kvůli digitalizaci stavebního řízení – ťalo to do živého. Spousta lidí si říká: ‚Chodím do práce. Žiju slušně, platím daně, snažím se své okolí přesvědčovat, že to stále má smysl.‘ A stát se teď zachová stylem: ‚Můžete nám přinést cokoliv a my to zlegalizujeme.‘ To má potenciál s lidmi zamávat i z toho důvodu, že doba je nejistá a lidi se obávají ekonomických perspektiv,“ soudí politolog Kubáček.