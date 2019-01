Kubera vyděsil Takáče. Šlo o Huawei a čínského velvyslance

Moderátor Takáč začal otázkou, zda již mají nejvyšší ústavní činitelé jasný jednotný pohled na kauzu kolem technologií čínských firem Huawei a ZTE. Kubera sdělil, že zatím ne. Vždy, když se podle něj něco přihodí, ať už problémy na dálnici D1, nebo Huawei, tak se snažíme rychle najít řešení, i když žádné rychlé není.

„Výsledek kauzy Huawei je absolutně neznámý. Není to překvapivé. Divím se vlastně, že se ještě někdo diví. Od doby, kdy vznikly mobilní telefony, ať nahrajete jakoukoli aplikaci, chce to přístup ke kontaktům, fotografiím a tak dále,“ připomněl dnes již běžné věci, které moderní technologie dělají.

Právě tím podle Kuberova názoru tajné služby získávají úplně vše. „Jsem si tím naprosto jistý. I u nás se schovávají dokonce směrnice Evropské unie půl roku, všechny údaje z toho provozu. A to jak SMS zprávy, tak e-maily, všechny spadají do nějaké schránky. Nepovažuji to za šťastné,“ konstatoval šéf Senátu.

„Všechny firmy vyrábějící tyto technologie nás špiclují ve svůj obchodní profit. Ale data jsou použitelná i pro jiné účely,“ je přesvědčen Kubera, který zmiňuje i to, že zlodějům dat pomohlo i slavné nařízení GDPR, které zde máme. „Celé mi to principiálně vadí,“ dodává.

Jsou státy, které z těchto technologií všech významných světových firem získávají informace o občanech, kteří tyto technologie používají? Zajímal Takáče Kuberův názor. „Nepochybně, ať už vědomě, nebo nevědomě. Některé státy si mohou dovolit zaúkolovat, aby údaje dostaly. Některé více demokratické to navenek neříkají a získávají to jinak, ale učitě získávají,“ je si jistý předseda Senátu.

A o jaké státy podle něj jde? „Jde o všechny státy včetně Číny, USA, Ruska, a dokoce i České republiky. Jsem o tom přesvědčen,“ zdůrazňuje.

Na celém příběhu Huawei Kuberu zaujalo, že stejně tak jako koncem minulého roku utekla mamba, po které se několik dní pátralo, a vyrojila se celá řada herpetologů, tak při kauze Huawei jsou nyní najednou zase všude odborníci na IT a na infrastrukturu. „To bylo vidět hned na první reakci, kdy premiér Babiš říkal, že musíme zahodit Huawei, a úřad říkal, aby se počkalo s tím, že se to úplně netýká jednotlivých telefonů, ale infrastruktury,“ všímá si Kubera.

Na tom základě zhodnotil, že nejdříve byl kolem této záležitosti pořádný zmatek a pak už si to opět začalo žít svým vlastním životem.

Kubera si netroufá hodnotit, zda Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) skutečně varoval před reálným nebezpečím, či udělal chybu. Je však jedna věc, kterou podle něj měl udělat a co říkal i sám premiér. „Jde o to, že především měl tyto informace dát tomu, pro kterého je to významné, buď Bezpečnostní radě státu, či jiným povolaným, aby reagovali,“ míní Kubera, podle kterého kvůli tomu, že byla zpráva veřejná, vznikly chaos a panika.

„Možná že je tam souvislost také jedna nečekaná, že to souvisí se zákonem o veřejných zakázkách. Máme tak hloupý zákon o veřejných zakázkách, že si státní orgány nemohou vybrat firmy. Nikdo na státním orgánu, aby nebyl stíhán, si přece nevybere někoho, kdo je dražší. Hauwei byl svého času, když se začínalo, nejlevnější, tak logicky nechtěly státní orgány riskovat a vybraly si nejlevnější firmu,“ poznamenal Kubera.

Poté došlo na Kuberovu schůzku s čínským velvyslancem. Předseda Senátu po schůzce uvedl, že velvyslanec hovořil o tom, že on i Babiš udělali chybu, že místo tlumení sporu přilévali olej do ohně.

Kubera upřesnil, že na schhůzce padly zhruba čtyři věty. Byla to prý dlouho ohlášená navštěva, která přišla v době, kdy tato záležitost vypukla. „Nepřišlo mi vůbec vhodné, že velvyslanec reaguje přes Twitter nebo Facebook. Stejně tak bylo nevhodné, že premiér označuje diplomata veřejně za lháře,“ uvedl Kubera.

„Velvyslanci jsem jen řekl, že nepovažuji za vhodné, aby politici a diplomaté komunikovali tímto způsobem. On uznal, že to nebyla nejlepší cesta. Jinak ale tématem nebylo Huawei, ale česko-čínské vztahy na obchodním poli,“ vysvětloval šéf horní komory Parlamentu a dodal, že mu hlavně vadí, jak dramatický je poměr českého vývozu do Číny a dovozu z Číny.

Takáč se ale nenechal odbýt a namítl, jestli přece jen neměla být schůzka spíše o Huawei, když je zde varování oficiálního státního orgánu o nebezpečné situaci. „V tu dobu jsem to podrobně nesledoval, co se dělo a kdy varování přišlo,“ uvedl Kubera.

Na otázku, jestli jde tedy o varování před bezpečnostním rizikem, nebo je to jen výmysl, Kubera odvětil, že toto varování se netýká dneška, ale budoucnosti. „Je to evidentní, že je to vážné varování. Jen není úplně jasné, co s tím teď můžeme dělat, když ty technologie zde už jsou,“ zopakoval předseda Senátu a doplnil, že není zrovna jednoduché je najednou začít vyměňovat.

Čínské ministerstvo zahraničí dnes vyzvalo k ukončení výmyslů kolem čínské telekomunikační společnosti Huawei. Kubera na to reaguje se slovy, že v tom spíše vidí nepochopení z čínské strany. „To varování se netýká stavu dnes, ale stavu, kdyby došlo k nějakému dramatickému zhoršení mezinárodní situace,“ uvedl Kubera, který se vyloženě nepřiklání k tomu, že by šlo o výmysly českých orgánů varujících před bezpečnostním rizikem.

Takáč se dále optal, zda to tedy znamená, že mohou být nyní české orgány v klidu, ale za rok už ne. Předseda Senátu upozornil, že je zde na stole hlavní otázka, co s tím nyní udělat, protože v krátké době vyměnit ty technologie neumíme a je to nemožné, řekl s tím, že odborníci by nám jistě vysvětlili, že je to záležitost na nejméně pět až deset let.

Jaroslav Kubera ODS



předseda Senátu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Můžeme si udělat například audit. Daleko vážnější situace je ve státních orgánech. Třeba v průmyslových odvětvích, jako jsou jaderné elektrárny, vodárny a podobně,“ míní Kubera, který připomněl, že nyní skutečně situace nijak světová není a rozhodně ne v tomto smyslu tak vyhrocená. „Znáte to, zítra se může stát něco, o čem se dnes vůbec nebavíme. Přijde třeba nová kauza, která zcela zastíní Huawei,“ doplnil.

Pokud skutečně jde o hrozbu budoucnosti, je třeba se zeptat někoho, kdo se vyzná, aby řekl, zda je reálné, aby se Česko preventivně na základě varování NÚKIB zbavilo technologií Huawei. Takáč však namítl, že Kubera jako vysoce postavený politik může alespoň navrhnout, aby se tak stalo a začalo se na tom pracovat. „Tlačit mohu, ale první otázka bude, kde se na to vezmou peníze,“ upřesnil Kubera s tím, že Senát neschvaluje rozpočet.

Upřímně si však předseda Senátu nemyslí, že bychom nyní byli v takové situaci, aby se k těmto krokům přistoupilo. „Vadí mi, že kolem všeho vznikne hysterie. Je třeba se na to podívat z odborného hlediska. Ať to řekne NÚKIB,“ uvedl Kubera a poukázal na to, že i premiér Babiš najednou trochu obrátil, když říká, že by chtěl spíše vidět lepší metodiku. A také to, jak NÚKIB k takovému sdělení vlastně dospěl.

Psali jsme: Osobně uctí Palacha šéf kanadské Dolní sněmovny, věnci Babiš a Zeman Co se tu děje, už není normální. Korektnost už je taková, že se bojíte otevřít pusu. Jaroslav Kubera prozradil čeho se obává Každého, kdo uvažuje jinak, považují za zakukleného agenta nepřátelské mocnosti. Zdaní se chudoba a podpoří milionáři. Profesor Šesták také o totalitě, v níž přerostlo financování naší vědy Petříček: Kauzu schůzky Babiše s čínským velvyslancem beru jako uzavřenou. Chceme se soustředit na pozitivní spolupráci

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab