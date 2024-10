Kulidakis: Urážka Schwarzenberga, srovnávat s ním Lipavského

Jan Lipavský po vládní kolizi s Piráty, kdy ti opustili vládní lavice a začali si zvykat na místo v opozici, sice podal formálně demisi, ale ta nebyla premiérem přijata. Poté proběhla tisková konference, kde premiér oznámil, že Lipavský i přes odchod Pirátů zůstává ve vládě. A to pro velkou názorovou shodu s vládní koalicí. To nenechalo chladným komentátora Thomase Kulidakise. Anketa Vládní zmocněnec Foltýn označil část společnosti za „svině a nepřátele vlastního státu“. Je to šťastné vyjádření? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 17451 lidí

„Ukázalo se, že samozvané morální majáky v žádném případě morální nejsou. Jan Lipavský bude od nynějška synonymem pro naprostou neloajálnost a zradu. Bez Pirátů by byl absolutní nula. Rozhodně by nebyl ministrem. Poté, co byla strana potupným způsobem vyhozena z vlády, Lipavský odvrhl ty, kteří mu pomohli nahoru, ještě je pošpinil a zůstává ve vládě kvůli funkci na jeden rok,“ ukázal načínáčky komentátor Thomas Kulidakis. „Je toto výrazem rovné páteře a dobrého charakteru?“ ptal se Kulidakis.

„Teď už budeme mít ve vládě dva nevolené zástupce. Jana Lipavského a Martina Dvořáka, protože ani ten ve volbách nedostal důvěru voličů,“ poznamenal.

Přišlo i na slova předsedkyně Poslanecké sněmovny a TOP 09 Markéty Pekarové Adamové. Ta u Lipavského postu a práci vzpomněla zakladatele TOP 09 a velkou osobnost české politiky předrevolučních i porevolučních let Karla Schwarzenberga. „Paní Pekarová Adamová Jana Lipavského srovnávala s Karlem Schwarzenbergem. To je naprostá urážka. Se Schwarzenbergem se dalo souhlasit, nebo nesouhlasit. Byl nositelem originálních myšlenek. Od pana Lipavského jsme zatím žádnou originální myšlenku neslyšeli. Doteď byl epigonem, loutkou, marionetou především pana Petra Fialy a zbytku stran. Bodejť by mu to nešlo, když dělá jen to, co po něm chcete. Tam, kam ho postavíte, tam řekne, co se po něm očekává,“ odmítl Kulidakis myšlenku, že Lipavský se dá srovnat s Karlem Schwarzenbergem.

„A že je úspěšný ministr zahraničí???“ ptal se Kulidakis. „Už někde zavládl mír? Máme víc přátel ve světě? Naplňujeme to, co je diplomacie? Mluvit s přáteli i s těmi, se kterými si nerozumíme, abychom došli k nějakému porozumění? Anebo Lipavský předvádí jen aktivismus, který nemá s diplomacií nic společného?“ sázel Kulidakis jednu otázku za druhou.

Panu Lipavskému komentátor přeje všechny výhody, které jsou s ministerským postem spojené. Ale etické hledisko? Tam to nevidí Kulidakis příliš růžově. „Já jsem přející člověk. Přeju ministrovi Lipavskému prebendy, výhody, peníze, sekretářky, limuzínu, auto, cestování, všechno, co ze své pozice má. Ale z hlediska etického? Já si myslím, že všichni známe odpověď.“

Přišlo i na otázku, zda Jan Lipavský vstoupí do některé z vládních stran. Je rok do voleb, a pokud bude chtít Lipavský pokračovat v politice, musí se také ucházet o hlasy. „Lidová strana to určitě nebude, ministr Výborný řekl, že Lipavského v žádném případě nechce. Ani do ODS, protože tam ty jeho progresivní postoje nebudou nijak populární. Nejschůdnější by pro něj byla TOP 09. A tam bych to odhadl na nestraníka na kandidátce,“ zavěštil si Kulidakis před kamerami CNN Prima News.

Nakonec se Thomas Kulidakis věnoval i premiérem avizovanému zrušení pozice ministra pro legislativu, kterou doposud zastával Michal Šalomoun za Piráty. Když je pozice ministra nyní postradatelná, co jsme si tedy platili poslední tři roky? „Všem opozičním stranám a mnoha komentátorům, kteří toto říkali dlouhodobě, těm dal tímto krokem Petr Fiala za pravdu. Tři roky to bylo potřeba a teď to potřeba nebude? Ti, co říkali, že to byly účelově vytvořené funkce, tak měli pravdu. Já jsem rád, že se pozice ruší. Tři roky jsme vyhazovali peníze za funkci, která byla úplně k ničemu. Voliči ať si to rozsoudí. Jako kroky Petra Fialy, Jana Lipavského, přepálené rozpočty, zvyšování daní, pozdní odchod do důchodu,“ vypočítával prohřešky vlády komentátor Thomas Kulidakis v závěru.

