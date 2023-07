Kyjev! Obchody plné, paliva dost. Ukrajinci jezdí za příbuznými... Napsala a vše zmizelo. Pozdvižení

reklama

Markéta Kutilová je novinářkou specializující se na investigativní žurnalistiku. Začínala jako redaktorka v Lidových novinách a šest let působila jako projektová koordinátorka na zahraničních misích Člověka v tísni. Společně s novinářkou Lenkou Klicperovou od roku 2015 podnikaly pravidelné cesty do Sýrie a Iráku, aby zjistily, jak vypadá válka proti Islámskému státu.

Kutilová nedávno podnikla i cestu na Ukrajinu do Kyjeva. O své cestě napsala krátkou reportáž o tom, jak to ve městě vypadá. „Koupila jsme si jízdenku přes Regiojet a do Kyjeva dojela vlakem. Zpět pak autem. Někteří moji kamarádi jedou na západ Ukrajiny na dovolenou, i s dětmi. Tak zde sepíšu pár svých postřehů z cesty,“ napsala na svůj facebookový profil.

Mezi její postřehy patří vagony vlaků plné Ukrajinců jedoucích za příbuznými na Ukrajinu i moderní ukrajinský vlak, kterým pokračovala do Kyjeva z polského Přemyšlu. Povšimla si, že ceny na západě Ukrajiny jsou až o polovinu nižší než v Česku a tamní obchody nepociťují nedostatek žádného zboží. „Západ Ukrajiny včetně Kyjeva funguje normálně, jen v 10 večer se vše zavírá. Alkohol se prodává do 21 hodin. Obchody přetékají zbožím, paliva dost, platit lze skoro všude kartou. Ceny o třetinu i polovinu nižší než u nás,“ napsala ve svém příspěvku, a že Kyjev i další města až po východ fungují normálně.

Kyjev je tak podle Kutilové plně funkční město. „Kyjev je krásné, moderní, živoucí město zase. Funguje metro, bolt, shopping centra, restaurace i mekáče… prostě vše,“ vyjmenovala.

Ke konci příspěvku připojila doporučení pro cestující na Ukrajinu autem, že je lepší hranice překročit mimo víkend a v noci, lze se tak vyhnout kolonám.

Facebookový příspěvek válečné reportérky Kutilové včetně jejího profilu o pár hodin později zmizel. Zda ho odstranila Kutilová sama nebo jestli jí byl smazán, není jisté.

Zmíněný její příspěvek nicméně lze na facebooku dohledat; jako snímek obrazovky je sdílen dalšími uživateli včetně poslance Patrika Nachera (ANO). „Proč to Markéta smazala? Byla to lež, nebo pravda, která by se psát neměla, nebo ještě nějaká jiná kategorie?“ ptá se Nacher.

Další, kdo si příspěvku i jeho následného zmizení všiml, je Vlastimil Veselý ze Společnosti pro obranu svobody projevu, jejímž posláním je podpora svobody slova jakožto základní podmínky demokracie a obrany proti cenzuře na sociálních sítích.

Veselý se na facebooku o Kutilové vyjádřil jako o zkušené válečné reportérce a nadnesl tedy otázku, komu se její příspěvek o cestě na válkou zmítanou Ukrajinu nelíbil. Pravda se do Česka dle jeho názoru stejně donese. „Markéty Kutilové si vážím jako zkušené válečné reportérky. Co se muselo stát, že po tomto postu raději zavřela svůj FB profil? Komu se nelíbilo, co napsala o své cestě do Kyjeva? Fakt si někdo myslí, že se nedozvíme pravdu, když u nás žije tolik Ukrajinců, kteří od svých příbuzných a známých dobře znají realitu?“ napsal Veselý.

Situaci komentoval i lékař a olympijský vítěz Lukáš Pollert. „Paní jela na Ukrajinu a napsala o tom na fb reportáž. Pak to celé smazala. Buď si uvědomila, že lhala, nebo jí to někdo sdělil. Nebo? Každopádně asi tušíme, že zprávy z této oblasti jsou nejasné. A tak buďme rádi i za tyto případné dezinformace,“ informoval na twitteru.

Paní jela na Ukrajinu a napsala o tom na fb reportáž. Pak to celé smazala.

Buď si uvědomila, že lhala, nebo jí to někdo sdělil. Nebo?

Každopádně asi tušíme, že zprávy z této oblasti jsou nejasné. A tak buďme rádi i za tyto případné dezinformace. pic.twitter.com/li2ajmuGJr — Lukáš Pollert (@pollert11) July 6, 2023

Zastupitel Jihomoravského kraje a starosta městské části Brno-Židenice Petr Kunc příspěvek Kutilové rovnou označil za lež. „Úplnej ráj. Škoda, že je to lež,“ vyjádřil se pod příspěvkem Lukáše Pollerta na twitteru.

Uplnej raj. Skoda ze to je lez. — Petr Kunc (@kunc_zidenice) July 6, 2023

