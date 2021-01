Landova bomba: Islám v Česku? Máme 20 let. Jsem ochoten jít i za hranu

„Jestli tenhle směr, který uvrhne lidi do temna, má trvat dlouho, tak si to lidé nenechají líbit. Už teď je to tak na hranici. Je to zlo,“ řekl zpěvák Daniel Landa v pořadu Kupředu do minulosti o plíživém ukrajování svobod. Lidi je nutno co nejdřív probudit ze spánku. „Máme dvacet let na to, aby se mé dcery nemusely ptát muslimských sousedů, jestli si smějí grilovat prase,“ podotkl, že je ochoten postupně zvedat tlak.

Diskusi otevřelo téma cenzury na sociálních sítích – tam se podle Landy projevují totalitní tendence. „Spousta lidí tady chytá bolševické myšlení, aniž by si to uvědomovali: ‚My jsme lepší, budeme vám nakládat, protože vy jste ti horší'," všímá si.

Lidé podle něj usínají a nevidí, co se kolem nich skutečně odehrává, že je nám pomalu ukrajována svoboda. Mohou za to dvě věci. „Jedna je salámová metoda, to je postupné ukrajování svobod, které je plíživé. Druhá věc je, že dnešní doba akcentuje osobní pohodlí. Řekl bych až přehnanou touhu po bezpečí do té míry, že lidé se radši této svobody v rámci pohodlí a bezpečí vzdávají, to je ale iluzorní,“ upozornil zpěvák.

Co se děje na Západě, zpožděně doráží i k nám. „Co se týká svobody, časem uvidí, co se sem všechno blíží,“ zmiňuje revizi minulosti a bourání soch. „Jestli lidé nebudou pozorní a bdělí, tak se budou jednoho dne divit,“ pokračuje Landa. Zajímat se o veřejné dění je v dnešní době velmi důležité.

Při prosazování svých myšlenek a v burcování k probouzení svých spoluobčanů je prý ochoten zajít až na samou hranici. „Ve chvíli, kdy budu mít myšlenku, a budu věřit tomu, že je dobrá a že zkvalitní lidem život, tak myslím si, že bych začal postupně zvyšovat tlak až někam za hranice,“ uvedl Landa odhodlaně. Dříve však nemá cenu bez něčeho smysluplného nic podnikat.

Především se chce pokusit proměnit situaci dostupnými a demokratickými prostředky, pokud se k nám vláda nezačne chovat ostře. „Jestli teď projde jeden zákon, to bychom asi měli protestovat proti sahání do ústavy. Myslím, že by měli jít protestovat i lidé, kteří protestovat nechodí. To znamená v míru, v klidu, nezvyšovat hlas,“ míní zpěvák.

Tlak je podle Landy třeba navyšovat postupně: „Bez nějakých lítajících kamenů, třeba vlajky. Kdyby bylo z oken vystrčeno milion vlajek, politici by viděli, že národu, velké části národa, něco skutečně vadí,“ věří Landa. Diví se proto, že lidé, kteří chtějí protestovat, plivou na mírnější formu protestů, když můžou být nakonec velmi efektivní. „Podporuju všechny, kdo vyjadřují svůj názor, kdo iniciují svobodnou diskusi a kdo jsou slyšet v rámci nejenom výkřiků, ale opravdu hledání řešení,“ doplnil.

Přiblížil, co je cílem protestní petice Blanický manifest za svobodu 2020. „Dal jsem manifestem možnost, že začneme spouštět debatu politiků s veřejností. To znamená: Nehrajte si s národem, vážení politici, může se vám to šeredně vymstít, protože čím více lidí se dostane do úzkých, tím bude hlas silnější,“ podotkl.

Zatímco v 90. letech jsme všichni plavali na přílivové vlně svobody, nyní prý přišel odliv: „Naše děti stojí na suchu a čumí jak puci, co budou mít za budoucnost. O nás už nejde, máme 20 let na to pracovat, aby trend nebyl tak příšerný, aby se mé dcery nemusely ptát svých muslimských sousedů, jestli si smějí grilovat prase,“ dodal umělec.

Založil také spolek Obrozenci 20, jehož úkolem je nastartovat proces národního obrození, kde by si občané uvědomili svou odpovědnost. „Kde by si občané uvědomili, že ztrácejí své svobody. A nacházeli řešení, jak si o svobodu říct zase zpátky. Hledali řešení, které tuto zemi vyvede z cesty nesamostatnosti, po které nyní kráčí, která vede do bídy,“ upřesnil Landa.

Směr, kterým se naše země vydává, je podle Landy zlý a dlouhodobě neudržitelný. „Považuji politiky, kteří nám v současné době vládnou, minimálně za vykuky. Teď se rozhoduje, jestli vykukové, kteří nám vládnou, a jejich následníci, o kterých nevíme, co to bude za vykuky, dostanou do ruky zbraň v podobě změněné ústavy," říká. A stejně je to u technologie: „Stejně jako chce někdo sahat do ústavy, tak stejně tak někdo jiný, nebo stejný, bude mít neuvěřitelnou možnost špehovat občany úplně do detailu. A to je, myslím, strašně nebezpečný."

„Jestli tenhle směr, který uvrhne lidi do temna, má trvat dlouho, tak si to lidé nenechají líbit. Už teď je to tak na hranici. Uvidíme dál, ale kdo zlem zachází, zlem taky schází. Tohle je zlo,“ konstatoval Landa.

Velkou kritiku od Landy sklízí také české školství. „Ve školách pozoruji silnou ideologickou průpravu naší mládeže, a to mi vadí. Naše mládež je vychovávána globalisticky, už na školách je na ni působeno, že nejsou jenom dvě pohlaví,“ je přesvědčen, že tuto roli mají plnit rodiče, nikoliv škola.

Je toho názoru, že Češi stejně jako občané dalších zemí Evropy jsou dlouho nenápadně a postupně přetvářeni. „Existuje nějaká norma, kterou teď určují Němci, jsou hlavní hráči EU, mají spoustu zákonů, které považuji za naprosté zásahy do osobních svobod v rámci bezpečnostní situace, a všeho,“ zmínil tendence nám mluvit do zbraní či potravin.

„O našich životech nerozhodují ani evropští politici, ale evropští úředníci,“ dodal znepokojeně.

„Kvůli programům EU si nejsme schopni vydělat na vlastní živobytí, ani vyrobit vlastní potraviny a energii. Jsou to kroky do otroctví,“ řekl. Jednou nám dá EU na výběr: „Češi, chcete hladomor, nebo budete poslouchat?“ A lidé si podle Landy vyberou poslouchat.

O Evropské unii proto rád říká, že je to takový „bolševiček“. „Bolševiček mi přišel lehce roztomilý. Když mluví Ursula von der Leyen o našich zásobnících, tak se mi fakt rolujou ponožky,“ přiznal

Závěrem zopakoval, že vše co se může pro naši společnost a její lepší budoucnost nyní udělat, je snažit se pracovat s mladými lidmi, snažit se pomáhat a hledat řešení. „Ale abych chodil s plamenometem, a zapaloval lidi plamenometem, to prostě nebudu. Přál bych si, aby k sobě Češi našli cestu, aby se stali silným národem, který dokáží spojit krásné vize. A abychom dokázali táhnout za jeden provaz,“ uzavřel Landa.

