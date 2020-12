Lékař Šebek: Vakcína na covid není žádná rychlokvaška! Řekněte to lidem

reklama

Úvodem Šebek uvedl, co bylo podle něj tím milníkem, kdy se začaly naše životy výrazně měnit. "Myslím si, že to byla asi ta velká uzávěra, že v ten moment jsme si uvědomili, že to tady opravdu je, předtím to byly takové jako zprávy, ne úplně jasné, nedotýká se mě to osobně, ale podle mě tím nouzovým stavem jsme si všichni uvědomili, že je to tady a že se nás to všech týká, takže za sebe osobně si myslím, že to je ten milník," poznamenal Šebek a přiznal, že i když je zvyklý na krizové situace, přepadla jej v březnu úplná panika. Vnímá to jako pár facek, že nečekal, že se tohle může stát v Praze, v České republice.

"Já jsem se pokusil to velmi rychle racionalizovat, protože paniku jako takovou nemám rád a panika se dá i vědomě převést do nějakého racionálního strachu nebo obavy, ze které pak většinou krystalizuje řešení, a tohleto je přesně schopnost Homo sapiens, přežít kde co, včetně krize, pandemie koronaviru, takže to byl jenom momentální záchvěv, jak říkám, hodně mě to překvapilo. Ta změna potom přišla v řádu několika dnů, prostě najednou jsem měl dojem, že se opravdu vyskytuju de facto na nějaké zahraniční misi, kde je obrovská solidarita lidí, ochota lidí si pomáhat, že to vlastně probublalo celou společností a že cítím takový ten, anglickým slovem, movement, takové to hnutí za nás lepší, k lepším zítřkům, abychom tu současnou krizi vlastně zvládli," dodal Šebek.

Domnívá se, že i v současné době je v rovině lidské a mikrokomunit patrná stále solidarita. "Druhá rovina je potom ta malinko odtažitá, to, co sledujeme v médiích, to, jak jste připomněl, jakým způsobem s námi zacvičily všechny ty změny, které primárně šly asi od vlády, tak to nás poznamenalo skutečně způsobem, že jsme lehce apatičtí až nedůvěřiví, a to samozřejmě jakoby zhoršuje naši schopnost 'přežít' bez ztráty kytičky ty další měsíce a chovat se prostě racionálně," sdělil.

Podle něj toho pak stále nevíme o covidu-19 mnoho. "A ono je docela správný si uvědomit, že o koronaviru pořád málo víme, protože tím zůstáváme pokorní, namísto toho, abysme hlásili, že jsme nejlepší v první vlně a druhé vlně a možná třetí vlně, tak je fajn si pokorně připustit, že nevíme vůbec nic, že samozřejmě teď výzkum běží, víme, jakým způsobem se proti koronaviru chránit, budeme tady mít co nevidět vakcínu k dispozici, ale myslím si, že pořád ještě neumíme zacházet s tou velkou věcí, která se jmenuje pandemie, a když k tomu budeme přistupovat pokorně, tak si myslím, že máme úspěch nadosah, a naopak," sdělil Šebek.

Kde vnímá, že jsme ztratili čas, tak to bylo v době, kdy jsme hledali nějakého silného lídra. "Možná jsme ho našli v člověku nebo v lidech, kteří těmi lídry nejsou, to nás potom zklamalo, my jsme místo toho měli hledat ty lídry sami v sobě, myslím si, že kdyby každý z nás se k té situaci postavil dostatečně zodpovědně, tak jsme dneska mohli být mnohem dál. Možná je to třeba mentalita Seveřanů, kteří jsou dneska jinde a vždycky byli a mají nastavené společenské hodnoty a žebříček trošku jinak, než ho máme nastavený my tady ve střední Evropě, konkrétně v České republice, ale já nás nechci nějak zatracovat. Myslím si, že jsme nesmírně přizpůsobiví, velmi šikovní, máme zlaté ruce, a pokud si přestaneme neustále vyčítat nějaký chyby a budeme se dívat po těch příležitostech a mimo jiné se přestaneme upínat k tomu, že je tady nějaký velký zázrak nebo velký člověk, který nás z toho, jako z těch trablů, vyvede, že vyjedou blaničtí rytíři a zachrání to, tak pokud se vrátíme nohama na zem a budeme tu zodpovědnost hledat každý jeden sám u sebe, tak si myslím, že jsme opravdu blízko cíli, tomu vítězství," dodal.

Závěrem se pak Šebek vyjádřil k tomu, zda chápe obavy části populace z vakcíny. "Rozumím oběma dvěma názorům - očkování ano i ne, v téhleté konkrétní situaci, to znamená, vakcínu proti koronaviru nebo covidu-19, myslím si, že by stálo za to vysvětlovat, jakým způsobem vlastně vývoj té vakcíny probíhal, aby to veřejnost uklidnilo, že to není takzvaně rychlokvaška, že to je prostě kvalitní vakcína, a teď to říkám hypoteticky, protože já možná osobně o tom potřebuju taky přesvědčit, a to jsem zdravotník," poznamenal.

Bez očkování podle něj tu pandemii nezvládneme. "V Německu ještě v době, kdy neměli vakcínu, tak už měli připravená očkovací centra, a my tady o tom vedeme diskuze a publikujeme sem tam nějaký inzerát, který nestojí za nic moc, tak prostě jsme jinde, a když ten svět kolem nás bude proočkovaný, a my ne, tak se od něj budeme vzdalovat a oddělovat, a to přece nikdo nechceme," uzavřel.

