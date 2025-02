Lékaři se bojí, proto oběti vakcinace neznáme. Po Česku putuje výbušná výstava

„Prymulova zpověď. Popsal slabiny vakcín na covid a na čtvrtou dávku nejde“, „Újma po očkování proti covidu? Odpovědnost by měl nést výrobce, říká Válek“, „Covid skončil, zapomeňte? Porovnání zdraví očkovaných a neočkovaných chybí. A nejen to“. Takové a mnohé další novinové titulky jsou k vidění na výstavě Galerie Pravdy České republiky. Uběhlo téměř pět let od potvrzení prvních případů onemocnění covidem-19 v Česku. Zmíněná akce vám to opět připomene, a nejen to…

Dvě česká svědectví

Nedávno se výstava Galerie Pravdy České republiky objevila v Praze na Staroměstském náměstí přímo pod pomníkem Jana Husa od Ladislava Šalouna. Jde o putovní akci, takže bude k vidění po městech v celé republice. V nejbližších dnech v Plzni či Českých Budějovicích. Její pořadatelé Jitka Kolářová a Jiří Hnilička se nechali inspirovat německým aktivistou Petrem Ganzem, který neúnavně po tři roky sbíral z veřejně dostupných zdrojů dokumenty poukazující na nedozírné následky očkování proti covidu-19. Jde o příběhy těch, kteří na následky vakcinace zemřeli či těch, kteří utrpěli trvalé následky. Sebral jich prý ke čtyřem tisícům.

„Připravovali jsme akci v návaznosti na konferenci ve Vídni, kde se podobné akce pořádají pravidelně a v mnohem větším rozsahu. Je třeba lidem připomenout restrikce, které naše vláda tehdy zaváděla,“ sdělil ParlamentnímListům.cz Hnilička a dodal: „U nás je problém v tom, že se lékaři nejsou ochotní podepsat pod to, že se něco přihodilo následkem očkování. Nelze to tedy vinou administrativy doložit. Je to smutné.“ Výstavu připravovali tři měsíce a jde o iniciativu www.galeriecr.cz.

Antivaxeři a dezoláti

„V době karantény jsem ještě neměla tolik informací. Snažila jsem se naslouchat lékařům jako většina lidí. Měla jsem rodiče téměř ve věku osmdesáti let a myšlenka pomoci ochránit naše starší spoluobčany pro mě byla primární. Zlom nastal, když jsem na internetu začala vnímat v té chvíli pro mě opačnou názorovou stranu a začala si ty informace ověřovat,“ řekla ParlamentnímListům.cz Kolářová, které prý po první dávce očkování zemřel otec.

Podle ní je velmi těžké dokázat úmrtí následkem vakcinace, nicméně čeští lékaři mohli hledat souvislost mezi smrtí a vakcinací, ale neudělali to. Jde prý o jedno ze základních selhání systému a je třeba na tyto otázky najít odpovědi. Antivaxeři se ve své době dostali pod velkou skupinu označovanou jako dezoláti, což souvisí se vztahem k Rusku, naší vládě a tak dále. „Přijde mi to jako velmi urážející, protože bychom podobně mohli nazývat i druhou stranu, ale neděláme to. Politici, kteří to začali dělat, si neuvědomili, že mohou být vnímáni stejně. A také by se jim to nelíbilo. Základem demokracie je slušná komunikace na základě faktů, a to by si měli uvědomit,“ dodala Kolářová.

Podle Hniličky se restriktivní opatření ohledně covidu-19 rovnala největšímu znásilnění lidstva a omezení svobody za poslední léta. Vakcíny, jak prohlásil, nebyly prověřené a jsou škodlivé. Nakonec ještě dodal: „Chceme ukázat podloženou pravdu a propojit lidi. U nás byla společnost od začátku rozdělována na očkované a neočkované, což byl velký podvod.“

