Lex Ukrajina. Rakušan vysvětlil, co přijde. Musíme těm mámám pomoct

Spolu se zákonem Lex Ukrajina se objevují velké pochybnosti z řad poslanců, aby nešlo o cílený nástroj na prolomení relokace cizinců, běženců a migrantů.

Ministr vnitra Rakušan takové pochybnosti vyvrací. „Někteří kolegové mají narážky, zda není podezřelé, že EU ještě nikdy neaktivovala institut dočasné ochrany. No… není to podezřelé, protože od poválečných odsunů jsme nikdy neměli takový pohyb obyvatel v Evropě, jako máme nyní...“ vyjádřil se na svém twitteru.

„Pak si tady někteří stěžují, že všechno není růžové. Není. Není všechno růžové a nebude. Budou fronty, tlačenice, nepříjemnosti i řada dalších negativních jevů... Za to ale může Putin! Tam si stěžujte,“ dodal v dalším tweetu.

Počet uprchlíků z Ukrajiny, kteří přišli od začátku ruské invaze na Ukrajině do Česka, se blíží 200 tisícům.

Čtyři pětiny dospělých, kteří přišli z Ukrajiny do Česka, jsou ženy, zhruba 55 % ze všech příchozích jsou pak děti; na jednání sněmovního bezpečnostního výboru to řekl vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Místopředseda vlády Rakušan dnes ve Sněmovně zdůraznil, že jsme v migrační vlně zcela bezprecedentních rozměrů a Evropská unie tím pádem zcela logicky přichází s instrumentem, který doposavad neaktivovala, aby Evropská unie jako celek byla schopna reagovat na takovouto krizi a její rozměr.

Psali jsme: Pokud nepřijmete uprchlíky dobrovolně, nastoupí povinná solidarita! Z Bruselu se valí lavina

„Jsem naopak rád, že Evropská unie, často osočovaná z neakceschopnosti, byla schopna přijít s instrumentem, který bude platit na celém území Evropské unie, a vytyčuje ty záležitosti jasně. Jednoznačně mluví samozřejmě o Ukrajincích, občanech Ukrajiny a lidech s trvalým pobytem na Ukrajině,“ zdůraznil, že předkládaný návrh je zcela v pořádku a jasně vymezující. Anketa Zvládne Petr Fiala krizi cen energií a pohonných hmot? Zvládne 10% Nezvládne 82% Nevím / Je mi to jedno 8% hlasovalo: 45739 lidí

I zde opět zopakoval: „Všechno není růžové. Budou problémy, ukáže se, že jsou tady kriminálníci, kteří zneužívají lidské bídy, bude tady kšeftování s vízy, může se objevit kuplířství, může se objevit nejrůznější řada negativních jevů. Za to může Putin,“ zdůraznil Rakušan.

„Jsme v situaci, která je bezprecedentní. Sem přicházejí davy žen a dětí a starých lidí a my se tady budeme bavit o tom, jestli se sem nedostane někdo, koho bychom tady za normálních okolností nechtěli mít? Asi to tak bude, ale na Ukrajině je válka a my toho člověka pošleme zpátky na tu Ukrajinu? On prostě tu ochranu od nás dostane a budeme si na něj muset dát pozor,“ řekl Rakušan, který věří, že česká policie pomůže takové osoby identifikovat.

Důležité nyní je pomoc lidem v nouzi. „Byli jste se tam podívat, jak vypadají ty maminky po té cestě? Nemají s sebou tátu, ty děti brečí, ty mámy jsou vyčerpané. To jsou ti lidé, co tam jsou, a my tady budeme řešit – bude mezi nimi nějaká závadová osoba a přinese nám to zvýšenou kriminalitu a nebudeme se muset zříci části svého komfortu? Asi budeme a bude nás to stát nemalé peníze,“ pokračoval Rakušan.

„A pokud to bude trvat rok, tak my se o ně budeme muset postarat, protože jsme právě ta Evropa, o které jste tady mluvili, ona nějaké hodnoty má, a to nejsou žádní ekonomičtí migranti, oni by sem normálně nešli, to jsou lidé, kteří prchají před válkou,“ dodal opakovaně.

„Tvrdí někdo, že to je růžové, že to je všechno hezoučké a krásné a funkční? Není. My jsme na to měli 14 dnů, udělali jsme nejlepší systém ve střední Evropě. Žádná země ve střední Evropě a do těch statistik se můžete podívat, nemá v této chvíli přes 100 tisíc lidí s platným pobytovým statutem,“ uvedl ministr vnitra.

Je si vědom toho, že se dnes hroutí Praha, že se začíná ubytovávat v tělocvičnách a podobně. „Já to vím, ale to jsme přece čekali. Od začátku jsme říkali, že ta kapacita je dimenzována na nějakých 200 až 250 tisíc lidí a víc bude problém,“ uzavřel s tím, že se zkrátka bude hledat humanitární ubytování a situace se bude dál aktivně řešit i na evropské úrovni.

Uprchlíci z Ukrajiny by mohli dostávat humanitární dávku 5000 korun na pokrytí potřeb. Příchozí v nouzi by ji mohli pobírat opakovaně, a to ještě až tři další měsíce. Domácnosti, které běžence ubytovaly, by mohly získat od státu příspěvek na náklady. Na ubytovanou osobu by měsíčně mohl činit 1000 korun, nejvýš ale 5000 korun. Vyplývá to z návrhu zákona s opatřeními kvůli ruské invazi na Ukrajinu.

