Lhal primátor Hřib? A bojová porada Čižinského s Minářem před Letnou, máme FOTO

V roce 1942 se v kostele v Resslově ulici bránili obrovské přesile českoslovenští hrdinové, kteří poslali na onen svět jednu z bestií nacistického Německa – zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Bývalo zvykem, že na akci k uctění památky hrdinů se po boku dalších osobností veřejného života objevil i úřadující pražský primátor.

Pirátský primátor Zdeněk Hřib však tuto tradici porušil. Nenamáhal se poslat ani věnec. Když mu to bylo vyčteno, nejprve se vymlouval, že nedostal pozvánku, jenže to nebyla pravda.

V Resslově ulici se objevil později. Sám. A položil zde květiny.

Kauza se rozšířila díky Twitteru novináře Jana Paličky, podle kterého je takové jednání lidsky odporné. „Na aktivistické zhovadilosti mají času dost, ale že by třeba uctili památku hrdinů, bez jejichž oběti by tu vůbec nemuseli být, natož oxidovat na magoši, to zas ne, priority jsou jinde,“ psal Palička.

V komentáři pro server Info.cz pak Palička kroutil hlavou nad tím, že byl ve svém hanebném chování na sociálních sítích ještě podpořen svými příznivci. Palička by spíš čekal, že pirátský primátor přizná své hořké selhání.

„Zarážející je pro mě i skutečnost, že četným Hřibovým podporovatelům jeho chování nevadí a dostává se mu za něj podpory. Po prolhaném dni je jimi pasován div ne do role disidenta. Stačilo přitom neopíjet se jakousi pofidérní iluzí moci a projevit obyčejnou lidskou slušnost. A v tom Zdeněk Hřib hořce selhal,“ napsal Palička.

Není bez zajímavosti, že Jan Čižinský, člen hnutí Praha sobě, které je součástí Hřibovy pražské koalice, svým způsobem potvrdil Paličkova slova o aktivistech na magistrátu, když na sociální síti Facebook uveřejnil fotku, na které prý vyfocení účastníci debatovali o blížící se demonstraci na Letné.

autor: mp