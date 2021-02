Lidé vědí, co se tu dělalo za kšefty. Jsou naštvaní a čekají. O stánky Šlachtova hnutí je prý v regionech velký zájem

REPORTÁŽ Frustrace lidí se nevymahatelností práva zvyšuje. To dokládají dobrovolníci nově vznikajícího hnutí Přísaha, které aspiruje se dostat při podzimních parlamentních volbách do Sněmovny. S propagačním stánkem, kde nechyběly ani podpisové archy pro založení tohoto nového subjektu, objížděla skupinka příznivců Roberta Šlachty západní Čechy.

„Zájem o nás je, od rána nám sem přišlo podepsat 240 lidí,“ pochvaloval si dobrovolník, který pochází ze středních Čech. Po poledni přijel do Plzně i samotný zakladatel hnutí, bohužel přesný čas nebyl na stránkách avizován, a tak jej řada příznivců nepotkala. Prý se těšili i na autogram, přinesli si i jeho knihu, které bylo vydáno již mnoho desítek tisíc kusů, a to už se jedná o kolikátý výtisk skutečného českého bestselleru. O takovém nákladu v této době by snili i renomovaní autoři.

„Zima nám nevadí, máme tu spoustu dobrovolníků, kteří nás podporují. I přes to, že Plzeňský kraj je poměrně konzervativní, je o nás docela velký zájem,“ konstatoval pro ParlamentníListy.cz.

Spanilá jízda po západě Čech

Další dva stánky byly podle něj v tomto dni v Mariánských Lázních, ve středu v Klatovech, v Sušici „…a i tam to byl poměrně velký úspěch. Čtvrtek zase Cheb a Karlovy Vary a jede se dál po obvodu republiky,“ hodnotil „spanilou jízdu“. „Zájem o jeho osobu a jeho myšlenky je, takže věříme, že to dobře dopadne a že se do Parlamentu dostaneme. Kandidáti ještě všude nejsou, jsme jen dobrovolníci, kteří ve svém volném čase pomáhají panu Šlachtovi,“ popsal svoji úlohu muž ve středních letech.

(Ne)omylní soudci

Další organizátor konstatoval: „Lidi jsou velice naštvaní, že tu nefunguje vymahatelnost práva. To je největší problém ČR, protože čas od času každý někdy potřebuje k soudu nebo něco vyřídit na nějakém úřadu či podá stížnost na nějaký inspektorát. A většinou se setkává se zamítavými stanovisky,“ uvedl muž. „Nebo ty úřady ani nezahájí šetření na občanův podnět. Nu a nejhorší jsou soudy. Řada soudců si vykládá nezávislost jako svévoli. Nemají nad sebou žádnou kontrolu. Když ten soudce vynese rozsudek, který je třeba protikladem toho, co říká zákon, tak mu nic nehrozí. To lidé vnímají velice špatně. Když s někým mluvím, tak každý druhý si stěžuje na to, že je nespokojen s fungováním justice. Na kauzách, které se právě týkaly Roberta Šlachty, je to přesně vidět. Třeba rozpracovali případ a pak tvrdě narazili u soudců.“

Podle dobrovolníka chodí na setkání se Šlachtou i poměrně staří lidé, „…u kterých bych už nepředpokládal, že se ještě zajímají o politiku, a ti mají obrovský přehled, vědí, co chtějí. Byl tady třeba pán, ročník 1935, a ten měl perfektní přehled, co se děje, kdo je Robert Šlachta, jaké kauzy měl rozpracovány a bylo s ním velmi zajímavé povídání,“ konstatoval muž, dobrovolník hnutí, na plzeňském náměstí Republiky. „Dnešní covidová situace je celá taková divná. Spousta firem, které zajišťují léky nebo očkování vakcín, je napojena na nejvyšší politiky. Když jsem třeba viděl kauzu setkání Prymuly na Vyšehradě, tak tam se jistě neřešilo to, co oni tvrdili, ale kšefty těchhle lidí.“

Zklamáni Babišem

„Většina populace, která se trochu věnuje dění, to vidí a není jí to lhostejné. Lidé nerezignovali, čekají na to, že přijde někdo, kdo se postaví do čela těchto nespokojenců. Vždyť dnes není koho volit, od revoluce máme pořád ty samé politické strany a většinou ty samé lidi, kteří si drží pozice. A když se objeví něco nového, tak jsou pak lidé zklamaní – vezměte si „véčka“, to byl projekt Víta Bárty, který lidi hrozně zklamal. Přišel Babiš, do kterého spousta lidí vkládala naděje. I já jsem si ze začátku říkal, že jde o člověka, který se topí v penězích a nemá potřebu vydělávat na politice. A vidíte, jak to dopadlo. Pro lidi je to rozčarování. Babiše volí proto, že nemají alternativu. Nikdo už nechce ty tradiční staré strany,“ povídal dále v mrazivém, větrném odpoledni dobrovolník hnutí Přísaha.

„Podařilo se mi sehnat i nějaké mladé lidi, ročník 2000 a výše. A byl jsem jimi mile překvapen. Samozřejmě je jich méně, protože vyhledávají spíše Piráty. Ale je to jen otázka času. Až se od svých rodičů či prarodičů dozvědí, o čem náš program je – protože oni politiku tolik nesledují – tak možná změní názor a třeba se i houfně přidají,“ zaprognózoval muž a rozdával letáky kolemjdoucím nebo přihlížejícím obyvatelům Plzeňska. A lidé si je brali, četli a nezahazovali…

Stánek hnutí Přísaha v Plzni. Foto: Václav Fiala



