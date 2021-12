Lipavského stáhne a bude. V ODS se řeší, co udělá Fiala. Zeman si to prý zodpoví

„Na mě to dělá dojem, že si Andrej Babiš už myslel, že pan prezident umírá, tak se pustil ostře do kancléře Mynáře, že by měl odstoupit. Samozřejmě to se panu prezidentovi, když se vzchopil, nelíbilo. Vtip je možná v tom, že se prezident Andrejovi mstí za to, že se takto nehezky zachoval, tak ho v tom nechává vysmahnout. Situace, která je, Babišovi nepomáhá pro jeho budoucí kandidaturu. Vláda to nezvládá, covid se šíří, je to špatné,“ vysvětluje si průtahy se jmenováním vlády senátor Tomáš Jirsa (ODS). Souhlasí stejně jako další oslovení zkušení politici ODS s kompetenční žalobou v případě nejmenování některého ministra prezidentem.

reklama

Anketa Musíte v posledních týdnech šetřit na jídle? Ano 61% Zatím ne, ale bojím se, že budu muset 23% Ne 16% hlasovalo: 8217 lidí

Jak se má nynější předseda ODS a premiér Petr Fiala zachovat v případě, že prezident Zeman nebude chtít jmenovat jednoho z navrhovaných ministrů? Fiala sám uvedl, že by v tom případě podal kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu. Zda s tím přístupem souhlasí, se PL.cz zeptaly tří zkušených politiků ODS. „Tak, jak to vnímám z mediálních výstupů, Petr Fiala řekl, že trvá na sestavení svojí vlády, a že když tak to dá k Ústavnímu soudu. Tečka,“ měl jasno bývalý předseda Senátu ČR Přemysl Sobotka. Co by Petru Fialovi doporučoval? „Aby jednal tak, jak mu říká ústava a trval na svém,“ konstatoval. Co když se čekáním na rozhodnutí Ústavní soudu jmenování vlády pozdrží? „Už takhle se to těmi pohovory zdržuje. A nebude to vina Fialy, ale prezidenta. Ať si to před národem zodpoví,“ je přesvědčen. Petr Fiala prezidentovi podle Sobotky neustupuje, jak se občas od některých horkých hlav tyto výtky objevují. „Myslím, že je to rámci normálního postupu, dělalo se to běžně. Ne sice takhle rozvlekle, ale jak je prezident v tom akváriu, tak se mu to dělá pomaleji. Jestli je to úmysl, neumím vyhodnotit,“ uvedl.

Co říká na údajnou neveřejnou schůzku Fialy a Zemana? „Nevím. Určitě na sebe mají telefony a když je problém, tak se ho pokouší řešit. Ve středu ráno Fiala řekl, že trvá na svém postupu,“ upozornil Přemysl Sobotka. Původně se měl Petr Fiala setkat s prezidentem o víkendu, nakonec se s ním měl sejít v Lánech snad už v úterý, údajně poté, co prezident absolvoval pohovor s pirátem Janem Lipavským, který je adeptem na ministra zahraničí a spekuluje se, že právě s ním má prezident problém. Den poté, ve středu, Petr Fiala uvedl v ČT: „Věřím pořád, že bude vláda jmenována jako celek. Pokud by pan prezident trval na výhradách k jednomu mnou navrženému kandidátovi, tak bych pokládal za nutné, abych podal kompetenční žalobu. A to proto, aby se vyjasnilo, jaké jsou pravomoci prezidenta, jaké jsou pravomoci premiéra v této věci.“

Prezident v tom nechává Andreje Babiše vysmahnout

„Slyšel jsem od předsedy Fialy i předsedy Jurečky, že chtějí podat kompetenční žalobu. Vláda je tedy rozhodnuta v tom případě podat kompetenční žalobu, která by měla být vyřešena v krátké době. Nemám k tomu více. Honzu Lipavského znám osobně a nechci ho v médiích nějak komentovat. Za prvé nikdo neřekl, že se jedná o Lipavského, proto o tom nechci spekulovat. Třeba problémy s panem prezidentem měl můj kolega Mikuláš Bek, který mu údajně v Brně jako rektor zakázal vstup na univerzitu, nebo něco takového,“ vysvětlil senátor Tomáš Jirsa. „Vláda by už měla vládnout. Mně tedy osobně nevadí, že si ty průšvihy vyžírá Babiš. Na mě to dělá dojem, že si Andrej Babiš už myslel, že pan prezident umírá, tak se pustil ostře do kancléře Mynáře, že by měl odstoupit. Samozřejmě to se panu prezidentovi, když se vzchopil, nelíbilo. Vtip je možná v tom, že se prezident Andrejovi mstí za to, že se takto nehezky zachoval, tak ho v tom nechává vysmahnout. Situace, která je, Babišovi nepomáhá pro jeho budoucí kandidaturu. Vláda to nezvládá, covid se šíří, je to špatné,“ vypozoroval.

Psali jsme: Jak se dostal omikron do Brna? Hygiena má podezření na vodní pólisty z JAR Miroslav Macek: Svět se úplně, ale totálně zbláznil. Braňme se, dokud je čas! Hejtman Červíček: Kraj plánuje zdvojnásobit finanční podporu pro místní akční skupiny Rajchl (Trikolora): Nemáte slovo!

Ke schůzce Fialy se Zemanem řekl: „Samozřejmě že pan Fiala musí jednat s panem prezidentem. Musí se snažit o nějaké řešení. Piráti si ale prostě nenechají odvolat kandidáta, protože jiného nemají, a tohle ministerstvo na ně v rámci koaličních jednání dopadlo. Myslím si, že pan předseda Fiala zřídí funkci poradce pro národní bezpečnost a obsadí do ní Tomáše Pojara. Ten je samozřejmě silnější osobnost než Honza Lipavský a dokáže ho usměrnit. Kdybych byl na místě Petra Fialy, tak bych toto udělal. Kdyby mi Piráti dali ještě ne úplně zkušeného Honzu Lipavského, tak bych k němu nasadil Tomáše Pojara, který je velký mazák. Absolvoval například bezpečnostní studia v Izraeli, byl tam velvyslanec. Je to velmi zkušený člověk. Tak uvidíme,“ prozradil Tomáš Jirsa.

S případnou kompetenční žalobou souhlasí i bývalý europoslanec za ODS Edvard Kožušník. „Moc jiných možností Petru Fialovi česká ústava nedává. V tomto smyslu věřím, že Petr Fiala panu prezidentovi neuhne,“ zadoufal. „Samozřejmě úplně nejlepší by byla dohoda s panem prezidentem,“ je si vědom. Zajímavé je, že s Petrem Fialou se bývalý europoslanec setkal právě v úterý. „Naposledy jsem s ním mluvil v úterý, kdy jsem byl na regionálním sněmu ODS v Liberci, kde on byl a svou pozici, kterou dnes znáte, tam prezentoval také,“ objasnil. Regionální sněm se v severočeském městě konal v úterý od 18 do 22 hodin, Petr Fiala na něj dorazil kolem 20 hodiny, přítomní byli například i Zdeněk Stanjura, Petr Kupka či Alexandr Vondra.

Psali jsme: Keramiku z děcáku prodávat nesmějí, stánek s punčem jede naplno. Protože „občerstvení“. Reportáž z míst, kde rodáka Vojtěcha nemohou ani cítit Prostějov: Zastupitelé odsouhlasili volejbalovou dotaci Biden varuje Putina: Pokud budete agresivní, přijdou sankce, jaké jste ještě neviděl Vystrčil vzpomíná: Členové ODS Havla uznávali vždycky, jen o tom nemluvili. Popsal i znepokojivý zážitek s Orbánem

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.