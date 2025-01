Lipavský: Míru na Ukrajině je třeba dosáhnout silou

Rostoucí napětí na Ukrajině a neochota Ruska hledat mírová řešení konfliktu znepokojují mezinárodní diplomacii. Ministr zahraničí Jan Lipavský poukázal na klíčový problém situace: „Putin neuznává Zelenského jako prezidenta, Ukrajince jako národ a Ukrajinu jako stát. Pokud tvrdí, že pro něj nejsou jednacím partnerem, nezbývá mu než útočit dál a dál,“ uvedl šéf české diplomacie.

Právě vojenský tlak je podle ministra klíčem k dosažení míru na Ukrajině. „Proto mluvím o tom, že toho míru je potřeba dosáhnout silou, aby Putin toto stanovisko přehodnotil,“ doplnil. A apeloval na pokračující podporu mezinárodního společenství.

Jan Lipavský



Lipavský zároveň varoval, že zapojení severokorejských vojáků do bojů a možné eskalace konfliktu činí rok 2025 kritickým pro budoucí vývoj. „S velkou nervozitou pozoruji zapojení severokorejských vojáků, kteří urazili sedm tisíc kilometrů, aby mohli bojovat v Evropě. To mě velmi znervózňuje a nemyslím si, že by nás to mělo nechávat klidné.“

Co očekává od roku 2025 v souvislosti s válkou na Ukrajině? „Můžeme být svědky dramatického vývoje. Ačkoliv se teď zdá, že ta válka se moc neproměňuje, tak na jedné nebo druhé straně může dojít ke změně.“

Ukrajinská rozvědka i NATO monitorují situaci a upozorňují na možné dopady na další destabilizaci regionu. Rusko zatím přítomnost severokorejských vojáků popírá, ale jejich rozmístění mají podle zahraničních médií potvrzovat jak satelitní snímky, tak zprávy z bojiště, kde již došlo k jejich nasazení.

Na závěr roku 2024 ministr zahraničí Jan Lipavský opět zdůraznil klíčovou roli Ukrajiny v zadržování ruské agrese. Prohlásil, že Ukrajina „bojuje i za nás“ a že její boj je důležitý pro zachování svobody a stability celé Evropy. Lipavský rovněž varoval před naivitou, že by se ruské tanky zastavily na západních hranicích Ukrajiny, pokud by v konfliktu zvítězilo Rusko.

Ministr se při své návštěvě Kyjeva koncem roku setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, s nímž jednal o pokračující české podpoře, mimo jiné prostřednictvím dodávek munice v rámci české iniciativy, která do konce roku zajistila na Ukrajinu půl milionu kusů dělostřelecké munice. Lipavský zároveň upozornil, že Evropa musí být připravena kompenzovat možné výpadky americké podpory, pokud by nový prezident USA Donald Trump omezil pomoc Ukrajině.