Lipavský zaútočil na Babiše: Bureš a svazky StB. Hned přilétla výzva k omluvě

Slovenské ministerstvo vnitra uzavřelo smír s Andrejem Babišem. Uznalo, že byl neprávem evidovaný jako agent StB pod krycím jménem Bureš. Slovenská republika tedy uznala, že byl evidován neprávem; on se zavázal, že nebude žádat náhradu škody. Historici to odmítají a na tom, že Babiš byl agentem StB, trvají.

Premiér Petr Fiala hned ten den napsal na platformě X toto:

Andrej Babiš se opět pokouší ohýbat fakta a odvolává se při tom na pelmel různých novinových článků. V jeho světě není zjevně podstatné, jaká je pravda, ale jak fakta co nejvíce zastřít a ohnout ve svůj prospěch.

Co na to říká Lipavský v pořadu Partie CNN Prima News?

„Je potřeba se podívat, co je v archivech StB, a tam uvidíte košaté záznamy o činnosti agenta Bureše, a všichni víme, že to byl Andrej Babiš. Ministr vnitra dospěl k dohodě, k narovnání s Andrejem Babišem. Tímto krokem z toho vytvořil politiku. Kdyby rozhodovaly soudy, tak bychom se pravdu dozvěděli, takhle to přerušil,“ poznamenal k tomuto ministr zahraničních věcí. „Diplomatické vztahy neznamená, že si nasadíme klapky na oči a že nebudeme vnímat realitu,“ řekl Lipavský, jenž se nedomnívá, že diplomacii ohrožuje spor mezi premiérem Petrem Fialou a ministrem vnitra SR Matúšem Šutajem Eštokem, který českého premiéra kritizoval.

„Andrej Babiš všechny soudy vyhrál,“ zdůraznil následně Radek Vondráček a hovořil o tom, že Babiš vědomě s StB rozhodně nespolupracoval. – Lipavský mu skočil do řeči, což Vondráček těžce nesl. „Kdo vám to zase nakukal?“ rozhorlil se Vondráček na slova Lipavského, jenž poukázal na to, že Babiš v jednom z televizních pořadů hovořil o spolupráci „s hodnou částí“ StB.

To ale Vondráčka naštvalo a začal být vůči Lipavskému osobní. „Vy jste z té hodné party, co nešíří dezinformace. Tak to nedělejte tady v přímém přenosu. Mně to dokonce říkají novináři. Podívejte se na ten pořad ještě jednou. Dvakrát tam řekl, že nebyl agent. Ať se na místě propadnu,“ rozčílil se Vondráček.

„Dvanáct let na nás házíte špínu. Že byl agentem, se neprokázalo. A jestli to zase bude někdo vytahovat v rámci politického boje, je to znamení politické vyprázdněnosti,“ řekl dále Vondráček a vyzval Lipavského, aby se omluvil za svá slova, neboť nejsou diplomatická.

Lipavský se dušoval, že se snaží na česko-slovenských vztazích pracovat, ale mezivládní konzultace že se však zatím obnovovat nebudou.

Zahraniční politika

Řeč byla následně o nasazení severokorejských vojáků do bitev na Ukrajině.

„Je velmi znepokojivé, že Vladimir Putin se domluvil se Severní Koreou, kde vidíme i přítomnost severokorejských vojáků v Ruské federaci,“ sdělil Lipavský, který celou věc vnímá jako naprosto civilizační záležitost. „Budeme se muset zamyslet nad tím, jaký charakter tato válka má,“ řekl Lipavský a hovořil o lepším zabezpečení Evropy.

„Zatím to vnímám s určitou rezervou, až se potvrdí ty informace,“ podotkl Vondráček. „Že tam ti Korejci jsou, považuji za pravděpodobné, stejně jako, že na Dálném východě dochází k výcviku, to považuji také za pravděpodobné. S hodnocením celé situace si ale s dovolením počkám,“ dodal Vondráček.

Za čtrnáct dní už budeme znát novou hlavu státu v USA. Očekává Lipavský nějaký zvrat?

„Čísla se překlápějí na stranu Donalda Trumpa. Evropa by měla mít však takovou bezpečnost, aby nemusela čekat na to, co se děje v USA. Ale uvidíme, co nový prezident USA přinese také do hospodářské situace," řekl Lipavský.

Donald Trump v minulosti řekl, že ukončí válku.

„V bodech má zamezení třetí světové války, to mě osobně oslovuje," zdůraznil následně Vondráček, že bychom měli napřít veškerou energii, abychom tlumili eskalace a aby to spělo k nějakému závěru přijatelnému i pro Ukrajinu. „S Donaldem Trumpem by přišla zásadní změna,“ míní Radek Vondráček.

Načež Lipavský pravil, že „kdyby Ukrajina padla, tak máme Rusko za našimi dveřmi“.

A jak jednat s Ruskem? „Myslím si, že Západ má ještě nějaký rejstřík nástrojů, kterými lze vytvořit tlak. Jsou jistě ekonomické i silové možnosti," podotkl Vondráček.

Domácí politika

Sněmovna v posledních dnech jednala nejen o státním rozpočtu, ale také o zvyšování platů ústavním činitelům. Vondráček v té souvislosti hovořil, jak mu píšou k této otázce občané. „Nejsem zastáncem bezbřehých zmrazování, ale teď je situace, kdy se to sešlo,“ podotkl Vondráček, že by tyto platy zmrazil a následně by se snažil domluvit.

Aktuální navrhované navýšení o 6,9 % Lipavský považuje za odůvodnitelné.

Oba muži se pak dostali do lehkého sporu kolem rozpočtových schodků.

