Loutka Greta? „Notičky“ z neziskovky. Nechtěně je ukázala celému světu

Greta Thunbergova, adolescentní tvůrkyně fenoménu „klimatického záškoláctví“, kterou aktivismus v oblasti životního prostředí přivedl až k nominaci na Nobelovu cenu za mír, čelí od počátku své slávy spekulacím, že je spíše loutkou v rukou jiných.

Zmiňuje se zejména její otec, marketingově zdatný hudební producent, a rovněž několik neziskových organizací. Vazby kolem švédského lobbisty Ingmara Rentzhoga, který stál za počátkem její popularity, vedou až ke guruovi klimatického aktivismu Alu Gorovi.

Nyní se opět ukázalo, že copatá švédská celebrita je přinejmenším vedena vlivnými neziskovými organizacemi. Odhalila to její vlastní nešikovnost při práci s technikou. Když totiž zveřejnila svůj tweet s podporou protestujícím farmářům v Indii, omylem současně zveřejnila materiál z kanadské neziskové organizace, který obsahoval hotové návrhy příspěvků, které mají být zveřejněny.

Po nějaké době kompromirující materiály smazala, v nové verzi už byl pouze návod pro aktivisty, jak téma vnucovat vlastním politikům a upoutat k němu zájem světa. Mezitím si ale vymazaných informací na Gretině účtě stihlo všimnout několik novinářů, kteří tyto informace následně zveřejnili. V češtině téma zmínilo Echo24.cz.

Koordinovaná akce zahrnovala kromě tlaku vybraných celebrit (nešikovností Grety byla takto „propálena“ například zpěvačka Rihanna) též výzvy k demonstracím u indických ambasád po celém světě a dalším aktivitám.

Zmíněná zpěvačka se 2. února vyjádřila dle instrukcí, když se s příslušným hashtagem ptala svých fanoušků, proč se o protestech indických zemědělců nemluví. Současně s tím vyřídila na Twitteru také vyjádření, že se modlí za vojenským pučem zmítaný Myanmar.

why aren’t we talking about this?! #FarmersProtest https://t.co/obmIlXhK9S

Stopy měly vést k neziskové organizaci Poetic Justice Foundation, sídlící v Kanadě. Organizace, která si klade za cíl „vytvářet události, které provokují, zpochybňují a narušují systémové nerovnosti a předsudky“ následně přiznala, že koordinuje podporu pro indické farmáře. Odmítá však, že by „koordinovala“ Gretu Thunbergovou a další celebrity. A rozhodně prý nikomu z celebrit za jeho tweetování nic neplatí.

Indická vláda již celou věc označila za mezinárodní spiknutí a chce jeho vyšetřování. Zemědělci v Indii protestují proti nové legislativě už od srpna.

We stand in solidarity with the #FarmersProtest in India. https://t.co/tqvR0oHgo0

Již dříve se ukázalo, že zprávy na Gretině facebooku nevydává ona sama, ale její otec anebo indický klimatický aktivista Adars Pratharp, pracující pro Mezivládní panel OSN pro změnu klimatu. Aktivistka i poté trvala na tom, že své zprávy píše jen ona.

Nyní v reakci na kauzu Greta uvedla, že indické farmáře skutečně podporuje a „žádná míra nenávisti nebo porušování lidských práv na tom nic nezmění“.

I still #StandWithFarmers and support their peaceful protest.

No amount of hate, threats or violations of human rights will ever change that. #FarmersProtest