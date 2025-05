Anketa Vážíte si politické zkušenosti a moudrosti Miroslavy Němcové? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 10089 lidí

Kvůli facce, kterou schytal od své manželky před tím, než vystoupil z letadla. Zdá se, že i ve svých 72 letech má první dáma Francie stále dost síly, aby svého sedmačtyřicetiletého chotě, který řídí zemi vlastnící jaderné zbraně, srovnala do latě.

Finanční analytik Angelo Giuliano, který prozradil, že od roku 1995 žije v Číně, se Macronovi vysmál.

„Macron je pro Francii neustálým zdrojem ponížení. Právě dostal facku od své manželky, učitele, který ho týral, když byl nezletilý. Ten samý klaun chce jít do války proti Rusku...“ napsal v nelichotivé narážce na francouzskou první dámu finanční analytik.

Macron is a constant humiliation for France.

He just got slapped by his husband, the teacher that abused him when he was a minor.

This same clown wants to go to war against Russia.... pic.twitter.com/U7GomrqtuB