Macron ho miluje, Orbána a V4 ale trefí šlak. Tento člověk může příštích pět let vládnout Unii

Timmermans byl evropským komisařem od roku 2014 za úřadování prezidenta Komise Jean-Claudea Junckera. Jaké jsou Timmermansovy politické názory, co se týče témat propíraných v České republice?

Portál Echo24 označil ve svém textu Timmermanse jako „vyznavače kvót a bojovníka za klima“ s poukazem na jeho klimatickou agendu a rovněž „důrazné prosazování kvót na uprchlíky“. Právě uprchlické kvóty se v zemích takzvané Visegrádské čtyřky staly politickým tématem a byly až na výjimku ze strany Slovenska odmítány. Kromě toho se Timmermans vyslovuje i pro výraznější zdanění technologických gigantů, uvedlo Echo24.

Proti Macronovi v čele Evropské komise se takřka okamžitě vyslovil premiér ČR Andrej Babiš s tím, že Timmermans podle něj nebyl v minulosti k regionu zemí V4 „příliš pozitivní“. Podle Babiše Timmermans východní Evropě příliš nefandí, uvedla ČTK. Navíc se se státy tzv. V4 rozchází i v otázce migrace.

Představa Timmermanse v čele Evropské komise vadí i maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi, který v otevřeném dopise označil takovou variantu za „historickou chybu“. Orbánovo Maďarsko se ovšem ve sporu se současným bruselským establishmentem nachází dlouhodobě, a to jak kvůli jeho nekompromisnímu odmítání přijetí běženců, tak i některých změn legislativy, které z pohledu Bruselu podkopávají demokracii. Podle textu serveru Echo24 by byl „Timmermans v čele Komise těžko přijatelný i pro Polsko“. Důvodem by měl být jeho „tvrdý postup vůči Varšavě v otázkách polské reformy soudního systému“. S Polskem vede kvůli reformě soudnictví Evropská komise řízení.

Timmermanse v možném čele Komise ale podporuje například francouzský prezident Emmanuel Macron. Ten jej podle informací ČTK zmínil mezi osobami s „dostatečnou zkušeností“ pro danou pozici. „Optimisticky“ vidí Timmermansovu kandidaturu podle ČTK současný šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker. „Frans je jeden z lidí, s nimiž je nutné vážně počítat,“ citovala ČTK Junckerova slova.

A jak je na tom Timmermans s migrací? Více napoví jeho krátké vyjádření zveřejněné serverem Euronews.

„Problémem je, že se političtí predátoři nyní krmí na pocitu lidí z toho, že nad uprchlickou krizí nejsme schopni získat kontrolu, a vyznávají identitární politiku, která říká, že sem uprchlíci nepatří a že představují hrozbu, proti které musíme stát pevně,“ citovala Timmermanse server Euronews.

Problém podle Timmermanse narostl v roce 2015 a 2016, kdy EU neměla situaci pod kontrolou. Kroky k získání kontroly ovšem byly udělány, uvedl Timmermans. „Musíme zůstat bezpečným útočištěm pro skutečné uprchlíky, ale také potřebujeme říct lidem, kteří nemají právo na azyl, že se musejí vrátit do zemí svého původu,“ uvedl Timmermans.

V souvislosti s migrací apeloval Timmermans na státy střední a východní Evropy, aby byly solidární, všiml si polský server Polandin.

„Solidarita nikoliv s tím, co chceme, ale také v situacích, které pro nás mohou být obtížné. Pokud země střední a východní Evropy budou pokračovat v odmítání solidarity, dříve nebo později se hranice do Evropy vrátí,“ uvedl Timmermans.

Deník Financial Times zase Timmermanse označuje za „šampiona idealistu“ v rámci Evropské komise a za „bojovníka proti autokracii“. Rok starý článek přibližuje i některé Timmermansovy názorové pozice.

Orbána údajně například přirovnal k řidiči testujícímu, jakou rychlost si na silnici ještě může dovolit.

Úspěchy euroskeptických stran v rámci EU jsou podle Timmermanse součástí širšího celku v Evropě. „A to je to, kde přicházejí moje obavy. Nic už není samozřejmostí, demokracie, respekt k lidským právům, oddělení moci výkonné, zákonodárné a soudní. Musíme bránit všechno to, o čem jsme si mysleli, že jsme toho dosáhli pro jednou navždycky,“ uvedl Timmermans.

