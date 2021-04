Mádlův nápad: „Rusové v Česku, natočte video. Jako muslimové“

reklama

Jiří Mádl má za to, že se ruský režim pod vedením Vladimira Putina dopustil teroristického útoku na českém území. To podle jeho názoru v Češích vyvolává oprávněné rozhořčení. Všechny své spoluobčany však požádal, aby svůj oprávněný vztek drželi na uzdě a uvědomili si, že přímo v České republice žije spousta slušných Rusů. Anketa Je Vladimir Putin nebezpečím pro Českou republiku? Je 5% Není 94% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 10226 lidí

„Zároveň si pojďme říct, že u nás žije spousta Rusů, kteří jsou slušní lidé a za Rusko jako mocnost nemůžou. Nesnáší Putina a nikomu nic špatného neudělali. Tak jen, aby se ta jinak oprávněná agrese nestrhla i proti nim. Díky,“ napsal Jiří Mádl na sociální síti Facebook.

Ocenil by, kdyby Rusové žijící v Česku udělali nějaké vstřícné gesto vůči této republice.

„Ale bylo by fajn, kdyby Rusové, kteří žijí v Česku, natočili společně video, kde odsoudí všechny útoky Ruska na nás. Stejně jako to po útoku radikálních islamistů udělali slušní muslimové v zemích, které jim daly nový domov. Co vím, tak to tehdy místní dost ocenili a určitě to zbrzdilo nenávistné tendence,“ poznamenal herec a režisér.

Diskuze pod jeho příspěvkem byla živá. Mádl se např. dozvěděl, že jeho příspěvek nedává moc logiku.

„Spojujete režim, národnost a náboženství. Nedává to logiku,“ napsal Dominik Vršanský.

Mádl oponoval, že jeho post naopak logiku dává.

„Dává. Myslím, že naopak snaha hledat rozdíl v motivech teroristických útoků nedává smysl,“ oponoval herec a režisér.

Barbora Valentová zase neviděla smysl v tom, aby se lidé, kteří nemají s útokem ve Vrběticích nic společného, jen se narodili ve stejné zemi jako dva strůjci útoku, vyjadřovali.

„Ale nevidím důvod, proč by se k těm teroristickým činům měli vyjadřovat lidi, kteří s tím mají společné jen to, že se s lidmi, kteří o tom rozhodli a vykonali to, narodili ve stejné zemi. Chápu, že to myslíte hezky i vůči nim, ale oni s tím nemají nic společného,“ podotkla.

Podle Mádla to však smysl má. „Právě o to jde. Ty muslimové s tím také neměli nic společnýho,“ kontroval Mádl.

Barbora Valentová uznala, že na tom něco je, ale má poněkud problém s představou, že Rusové, kteří se k útoku nevyjádří, jsou nevděčníci.

„Proto píšu, že chápu, že to myslíte dobře, Jirko. Ale ve výsledku to podle mě trochu vyznívá tak, že pokud se proti tomu neohradí, tak jsou to nevděčníci, že my je necháváme žít ve své vlasti,“ napsala.

Psali jsme: Vyhostit Miloše Zemana. Vysublimuje. Umělci Hrušínský, Hřebejk a Mádl komentují Vrbětice Herec Mádl se postavil za Ústavní soud. To bude Filip koukat Rána letí na Hniličku. Znáte ho. Hokejista? Trochu. Sprosté slovo Lukašenkovi sebrali hokej. Petříček slaví, Mádl také. Promluvily i peníze

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.