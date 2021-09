Magor Volný! Želízka a vyvést ho!” Uvolněný Babiš. Odnesli to všichni

reklama

Anketa Má Babiš pravdu, že je třeba přivézt Ukrajince, kteří by nahradili chybějící pracovní síly u nás? Má 22% Nemá 75% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 4120 lidí

Obyvatelé domova pro seniory se na premiéra těšili. Ti, co jim nevadil pobyt na sluníčku, seděli přímo u stanu, kde bylo pro Andreje Babiše a jeho doprovod připravené místo, další posedávali pod přístřešky v okolí. Premiér hned na začátku řadě z nich potřásl pravicí. „Hlavně hodně zdraví. Fandíme vám,“ vyslechl si. „Jsem v politice deset let. Je to peklo. Ale vybral jsem si to,“ řekl pak na úvod besedy. Připomněl svou novou knihu Sdílejte, než to zakážou! „Začíná to ilegální migrací, tu jsme sem s Viktorem Orbánem zastavili, řekli jsme, že nám nebudou diktovat z Bruselu, kdo tady bude žít. Podobná šílenství přicházejí, že chtějí, abychom všichni měli elektroauta…“ kroutil premiér hlavou.

Stařečky pak potěšil informací o důchodech. „Jestli budeme ve vládě, tak průměrný důchod v roce 2025 bude dvacet tisíc. To, co jsme slibovali v roce 2017, jsme splnili, protože příští rok to bude 16 300. Není pravda, že jsou ohroženy naše děti a vnuci. To je to, co oni vykládají. To jsou ty dvě uskupení, jedno je to SPOLU. To tady bačovalo od revoluce a co všechno udělali, to si pamatujete. A pak jsou tam ti novodobí Piráti z Bruselu. Takže všichni proti nám, hlavně všichni proti mně. Jejich program je, se mě zbavit,“ nebral si servítky

Opozice situaci zneužila! A Volný? Sedí za tím pultem a vykládá nesmysly

Během besedy došlo samozřejmě i na covid. „Musíme zvládnout další vlnu, protože ta přichází. V Rakousku už je velký problém, v Německu je problém. Nebudeme zavírat nic. Přesvědčujeme stále o tom očkování. Od 20. září začne třetí dávka. Chceme to zvládnout, postupně se vrátit do normálu,“ řekl premiér.

Slovo si vzala obyvatelka domova pro seniory paní Homolková.

„Já bych jen ráda panu premiérovi za všechny poděkovala. Víme, že se udělalo hodně práce pro důchodce, pro pracující. A mnohdy je nám líto, že se proti současné vládě stále hlásí do éteru, mezi lidi, negativní zprávy, aby nevypadalo, že vláda všechno zvládla. Hodně se mluvilo o tom, že covid naprosto nezvládla. Kdo by to zvládl, když to byla nemoc, která překvapila celý svět. Takže ráda bych, aby pan premiér za nás, za náš domov důchodců, vládě poděkoval, že na nás nezapomněli a věříme, že nebudou zapomínat ani dál. Hodně zdraví a hodně úspěchů v práci jménem všech,“ popřála.

Premiér neskrýval potěšení a za celou vládu poděkoval. Situaci kolem covidu pak dál rozvinul.

„My jsme byli jediná země, kde opozice tu situaci zneužila. Já tady vůbec nechci zacházet do podrobností, proč zemřelo tolik lidí, jak se to vykazovalo… My jsme dělali maximum. Ten vir nikdo nezná, ani v tuto chvíli. Všichni o tom mluví… Každý z těch expertů říkal něco jiného,“ vysvětloval premiér a pokračoval.

„Ano, my jsme si minulý rok mysleli, že už jsme z toho venku. Všichni se vrátili z Chorvatska, nikdo se netestoval a tak dále. Média, místo toho, aby vyzývala, aby nám pomáhala, aby se lidé naočkovali… Je to těžké bojovat proti těm odpůrcům očkování. Však oni si založili stranu. Vždyť ten Volný, to je normálně magor. Tomu měli dát želízka ve Sněmovně, naložit a odvézt pryč. A on tam sedí za tím pultem, vykládá nesmysly a Vondráček na to kouká a nic nemůže udělat. Strašný! A má stranu teď, ten Volný!“ kroutil hlavou Babiš a k médiím ještě jednou podotkl.

„Média nám také nepomáhala. Aby držela s námi tu linku a říkala očkovat, očkovat, očkovat…“ postěžoval si a dodal.

„Praktici od 1. 9. dostanou za každého nově očkovaného nad 65 let 380 korun, aby ho ukecali. Psali jsme dopisy, všechno možné jsme dělali. Já jsem přišel s tou motivací, kdy jsem řekl, že kdo je naočkovaný, nechť dostane dva dny volna. Ale to samé samozřejmě nemůžu přikázat, aby dělali soukromníci, města, kraje… Jakou jinou motivaci jsme měli udělat? Někteří to brali tak, že se očkují, protože jedou do Chorvatska, jdou na koncert, ale důležité je to kvůli zdraví,“ apeloval.

Já lidi ukecávám. Byl jsem první „králík“. A novináři? Samé lži, hlavně…

Na otázku, zda bude stát lidi nutit, aby se nechali povinně očkovat, odpověděl.

„Nebudeme, já je ukecávám. Jdu do drogerie a říkám – jste naočkovaná?“ popisoval Babiš a vyvalil oči, neboť se v tu chvíli dozvěděl, že pracovnice v sociální sféře, která stála vedle něj a tuto otázku položila, očkovaná není. Premiérův úžas vyvolal smích. „Potom si o tom promluvíme, já vás ukecám,“ žertoval Babiš. „Vybrala si mě jako pokusného králíka a čeká, jak to dopadne a pak se nechá taky naočkovat,“ smál se vedle stojící muž a Babiš se přidal.

„Já jsem byl první králík. A lidi vykládali na síti, že mi dali nějaký roztok nebo co? To je kravina. Potom ještě lhali novináři, když jsem byl v Izraeli. Normálně vymysleli, že mě nepustili do centra. Samé lži! Hlavně Seznam zprávy, na ty vůbec nekoukat. ČT 24…“

„No tak si promluvíme potom…“ zažertoval ještě jednou směrem k nenaočkované ženě.

Je upřímný. ANO, budu je volit!

Během besedy se pak mluvilo i o tom, jestli stát ještě více podpoří starobní důchodce a padla i otázka na dřívější odchod do důchodu pro lidi vykonávající náročné profese. Babiš slíbil, že pokud budou ve vládě, budou o to dále usilovat. „Paní ministryně to nedotáhla, bohužel. A ve Sněmovně k tomu byl obrovský odpor ze strany opozice. Já říkám určitě ano… Pečovatelky, sestřičky… Ti, kteří pracují v těžkém průmyslu. Bylo to na programu, ale nebylo to dotaženo do konce… Takže já vám slibuji, že pokud tam ještě budu, tak to budeme řešit,“ slíbil. Stejně tak slíbil i větší podporu pro důchodce nad 85 let a připomněl, že už nyní dostávají k důchodu tisíc korun měsíčně nebo větší příspěvky na léky.

„Moc se mi to líbilo. Je upřímný,“ neskrývala nadšení z besedy důchodkyně Bohuslava Svobodová. „Já jsem se na něj těšila. Budu volit ANO, určitě,“ přidala se Ludmila Karlíková.

„Minule jsem volila pana Babiše, tedy ANO… Mám trochu rozporuplné pocity… Ale nakonec ho zřejmě zase budu volit. Je vidět, že pracují, opravila se například spousta silnic, D1 funguje… Myslím si, že to vede celkem dobře. Naše strana Pirátů, nevím, co do budoucna budou vymýšlet, ale já jako starší generace, je mi jednašedesát, s nimi moc nesympatizuji. Ještě nejsem úplně rozmyšlená, ale asi opravdu budu volit zase ANO,“ uvedla Věra Kučírková, která přišla do domova pro seniory za svým otcem.

Známe se z facebooku!

Rovnou z domova pro seniory, kde jako dárek dostal kuchařku Vaříme s láskou kašovitou stravu, se premiér vydal na havlíčkobrodské náměstí, kde už na něj čekali zájemci o jeho knihu s podpisem. „My se už známe z facebooku,“ vítala ho radostně žena, která svými slovy rozveselila jak premiéra, tak jeho doprovod. Pro knihu si chodili jak starší, tak i velmi mladí. Ti se většinou chtěli s Babišem i vyfotografovat. „Držíme vám palce. Podpoříme vás,“ vyslechl si premiér. Na akci dohlížela i policie, setkání se ale obešlo bez incidentu. „Komunisti tady měli víc lidí. Protože nabízeli žrádlo. Na knížku každý kašle,“ utrousil jen nedaleko stojící mladík.

Psali jsme: „Hajzle zkurv*ný! Jsi zmr*, volí tě idiot*...“ Již smazáno. Přesto to lidé zachytili. Mladý Babiš se utrhl ze řetězu Budeme vás volit, tleskali Babišovi senioři v domově důchodců. Když došlo na neočkovanou pracovnici... Já můžu vyzvat k rezignaci Zemana. Za tohle všechno... Hřib se neudržel v Rozhlasu Premiér Babiš: Pokud hledáte hrdiny, stojí dnes před vámi

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.