Majerová si přivedla do sněmovny odborníka a spustila kanonádu na Hamáčkovu novelu: Dáme signál migrantům, že tu mohou páchat cokoliv a nevyhostíme je

Legislativní úprava, která by jasně vymezila parametry statutu „strpění“ je teprve ve fázi legislativního návrhu, ke kterému bude pravděpodobně připojena řada připomínek, a zřejmě projde. Majerová si přesto myslí, že už teď je na čase se o statutu strpění bavit.

„Opravdu si myslíme a jsme přesvědčeni na základě našich analýz právníky, že v důsledku tohoto legislativního návrhu by došlo k naprostému rozvolnění institutu strpění cizince, který představuje bezpečnostní riziko pro občany naší země a myslíme si, že by se o takových věcech měla vést celospolečenská debata,“ poznamenala hned na úvod poslankyně.

Zuzana Majerová Zahradníková Trikolóra



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podle Majerové a Suchého však bude statut strpění připravovanou novelou rozvolněn.

„Nově se rozšíření tohoto institutu bude vztahovat i na osoby, které u nás spáchaly závažnou trestnou činnost, nebo byly vyhodnoceny jako osoby, které představují určité bezpečnostní riziko pro naši společnost,“ konstatoval Suchý s dodatkem, že tím podle jeho názoru dojde k akceptaci jakéhosi vyššího statusu pro uprchlíky. „Na úkor hostitelské země,“ pravil Suchý.

Expert Trikolóry také divákům vysvětlil, že novela rozšiřuje seznam důvodů, pro které by žadateli neměl být udělen azyl. Stejně tak by měl být rozšířen seznam důvodů, pro které by měl být statut azylanta odebrán.

Háček je ale podle Suchého v tom, že osoba, které nebude udělen azyl, bude moct v Česku pobývat na základě institutu strpění. Má přitom stačit jen čestné prohlášení, že neúspěšný žadatel o azyl nemůže být vrácen do země původu, neboť je tam ohrožen na životě.

„Domníváme se, že takové osoby mohou představovat bezpečnostní riziko a mohou na základě svých čestných prohlášení na našem území setrvat libovolně dlouho. Je to určitý signál pro migranty o tom, že když k nám přijdou, mohou tady páchat nějakou trestnou činnost, když to tahle zjednoduším,“ zaznělo z úst experta Trikolóry.

Podle Suchánka Česko nemusí tuto novelu přijímat, nehrozí žádná sankce, když tak neučiní – ale kabinet i tak o této legislativní úpravě „aktivisticky“, jak se vyjádřil Suchý, uvažuje.

„Mezinárodní ochrana prostě není nároková. V tomto směru by u nás azylové řízení mělo být spíše přísnější, než aby se ještě více rozvolňovalo,“ zdůraznil expert Trikolóry.

„Já si skutečně myslím, že ta situace je velmi vážná a že by neměla být bagatelizována. Jestliže např. Ministerstvo vnitra argumentuje tím, že půjde pouze o jednotkové případy, tak je potřeba doplnit, že v návrhu té novely je zároveň nově zaváděno řízení v případě zvláštní situace. To znamená, Ministerstvo vnitra se tady připravuje na nelegální masovou migraci, a to si myslím, že už potom o jednotkové případy rozhodně nepůjde,“ varoval ještě.

Psali jsme: Kachny, veverky a Merkelová s kebabem. Show o fake news začala nevinně. Ale nakonec došlo na Trikolóru Strašíte! slyšel Klaus ml. A odpověděl. Mluvil i o „magorech“ Po Xaverově odhalení další rána pro ČT. Poslanec Plzák se rozpovídal o pořadech Wollnera a Fridrichové Klaus ml.: Oni nenávidí národy. „Strpění“ cizince? Jásají, když přijde milion migrantů, cpou se vám do života

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.