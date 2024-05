Mají titul. Ale je jim na nic. Přesto by Piráti chtěli více „vzdělanějších“

reklama

Anketa Jsou za pokus o atentát na Roberta Fica zodpovědní činitelé liberální opozice, médií a neziskových organizací? Ano 98% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 4945 lidí data Eurostatu ukazují, že na tom Česko není v problematice překvalifikovanosti pracovní síly v porovnání s ostatními evropskými zeměmi ani zdaleka příliš špatně, upozorňují rovněž na skutečnost, že vyšší překvalifikovanost mají v mnoha evropských zemích ženy než muži. V roce 2023 činila míra překvalifikovanosti v EU 22 %, z toho 21 % u mužů a 23 % u žen.



Vyšší míru překvalifikovanosti měly ženy v 18 z 27 zemí EU, přičemž největší rozdíly byly zaznamenány na Maltě a na Slovensku (až 8 % rozdíl) a v Itálii (rozdíl 7 %). Ze zemí, kde měli vyšší míru překvalifikovanosti muži, pak vyčnívá naopak Litva (rozdíl 5 %), Lotyšsko (rozdíl 4 %.) a Bulharsku (3 % rozdíl).

Česko pak na tom v rámci překvalifikovanosti – tedy zaměstnávání lidí s nejvyšším stupněm vzdělání v profesích, které tak vysokou úroveň vzdělání nevyžadují – není ani zdaleka špatně a má dokonce její druhou nejnižší míru v Evropě. Po Lucembursku, kde je 5% překvalifikovanost, se Česká republika umístila na druhém místě spolu s Dánskem, kde míra překvalifikovanosti činí totožně 13 %.

Naopak zemí s nejvyšší mírou překvalifikovanosti je v rámci Evropské unie Španělsko (36 %), následované Řeckem (31 %) a Kyprem (30 %).





„Vzdělání musíme udělat dosažitelnější“

Anketa Pakliže by se našel spolehlivý právní nástroj, měli by ukrajinští bojeschopní muži být vráceni na Ukrajinu? Měli 49% Neměli 46% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 7954 lidí mělo snažit usilovat o to, aby na vysokoškolské vzdělání u nás dosáhlo víc lidí a „vzdělanostní ekonomiky“ dle ní dosáhneme skrze to, že vzdělání „uděláme dosažitelnější“.

Píše, že mezi politiky a političkami slýchá proklamaci, že máme být „mozkovnou, ne montovnou“, avšak abychom se přiblížili k jejímu splnění, musíme si dle poslankyně nejdřív odpovědět na otázku: „Jak jsme na tom v Česku s dostupností vzdělání?“

Průzkum Mladého Pirátstva dle ní ukázal, že si mnoho studentů a studentek studium nemůže dovolit.

„Studium na vysoké škole je samo o sobě dost náročné (a taky má být). Zároveň máme v Česku ale nadprůměrný počet studentů, kteří u studia musí pracovat a o to méně času na studium potom mají,“ upozorňuje rovněž Kocmanová.

