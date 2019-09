Maláčová: Voliči se k ČSSD vrátí. Třeba důchodci

Hostem úterního Duelu Jaromíra Soukupa, odvysílaném na TV Barrandov, byla místopředsedkyně ČSSD a ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Maláčová hovořila o atmosféře ve vládě, ta prý není ideální, rozhodně prý však nedosáhla nějaké kritické úrovně, a to ani po nedávné vládní krizi, ze které pak nejvíce obviňuje premiéra Andreje Babiše. Za nejdůležitější poslání současné vlády Maláčová označuje potřebu růstu důchodů a minimální mzdy, tu by ráda zvýšila po vzoru Slovenska až na úroveň 14 800 korun. Navýšení důchodů a mezd prý ovšem bude ještě dosti nelehké. „Víte, co jsem musela ve Sněmovně poslouchat?“ podotýká ministryně k aktuálnímu navýšení penzí.

Maláčová, která přišla do pořadu rovnou z dnešního jednání Poslanecké sněmovny, se vyjádřila i k vládní krizi. Ta je podle ní již dořešená, jako viníka vidí všechny strany konfliktu, nejvíce však premiéra Andreje Babiše. Atmosféra v koalici podle Maláčové není úplně ideální, prý se však nikterak neliší od atmosfér v předchozích vládách.

„Politika a koalice je vždycky Itálie,“ řekla Maláčová k handrkování ve vládě, rozhodně prý atmosféra ve vládě nedosáhla takového bodu, jako to podle ní bylo při vládě TOP 09 a Věcí veřejných.

„Co budete dělat, když toho Andreje Babiše, vašeho premiéra, opravdu obžalují?“ tázal se pak Maláčové Soukup s tím, že z výroků státních zástupců se domnívá, že Babiš u soudu skončí. „Já si myslím, že o celé té kauze Čapí hnízdo jsme věděli, když jsme šli do vlády, koaliční smlouva hovoří jasně,“ podotkla politička. Soukup ji však uklidnil, že soud s Andrejem Babišem s největší pravděpodobností během současné vlády příliš nehrozí. „To se do konce volebního období nestihne, to můžete být v klidu,“ říká Soukup, jemuž se prý nelíbil nátlak na státního zástupce Jaroslava Šarocha v poslední době. „Těch spekulací kolem toho případu je spousta, věřím v českou justici a její nestrannost,“ říká Maláčová. Šaroch je podle jejího názoru velmi zkušený.

Následně se hovořilo o důchodech. „Pro sociální demokracii byla podpora seniorů vždy priorita a vždy bude,“ řekla Maláčová, podle níž je důležité mít vysoké důchody i pro další generace. „Smetanu zvyšujících se důchodů“ prý v předchozí vládě premiéra Bohuslava Sobotky „slízl někdo jiný“.

Podle Maláčové na průměrný důchod nedosáhne celý milion důchodců.

„Víte, co jsem musela ve Sněmovně poslouchat?“ podotkla pak Maláčová k tomu, co zažívala po návrhu zvednutí důchodů průměrně o devět stovek. Prosazení navýšení prý bylo velmi nelehké. Letos se důchody navyšují o 6,7 %.

Maláčová by ráda podpořila i rodiny a prý má plán, jak vyřešit problém s bydlením. Ráda by skrze podporu rodin vyřešila i problematiku samoty ve stáří.

Podle Soukupa by se na úkor důchodců „měl uskromnit někdo jiný“. A to je podle Maláčové jádro problémů. Prostor prý vidí v bankovní dani, prý by chtěla zastavit až polovinu dividend mířících do zahraničí.

Co se týče nízkých preferencí sociální demokracie, Maláčová věří v to, že se voliči navrátí, za důležité voliče Maláčová označuje právě důchodce.

Přišlo i na téma mezd. Maláčová říká, že je třeba průměrné napravovat, teď když máme hospodářský růst. Hovořila, že napravit by je chtěla především za pomoci růstu minimální mzdy. „Nerozumím, proč by ANO, co se týká mezd, lidé podporovali,“ připodotkla s tím, že je ANO v tomto značně pravicové.

„Na Slovensku budou mít od ledna minimální mzdu 15 000 korun, má otázka je, jak si to menší ekonomika než česká může dovolit?“ dodává. Upřesňuje však, že by Slováci chtěli minimální mzdu až ve výši 60 % průměrného platu, tedy přibližně 20 000 korun. Maláčová by se Slovensku chtěla v nejbližší době vyrovnat aspoň na úrovni 14 800 Kč.

Růst mezd by se mohl podle ministryně akcelerovat nejen za pomoci růstu minimální mzdy, ale i platů ve veřejné sféře. Za tragické pak označila, že kvůli velmi nízkým platům odcházejí sociální pracovníci za lepšími platy i do supermarketů. Ráda by zlepšila i infrastrukturu a podpořila zavádění rychlého internetu.

A v závěru došlo i na jmenování Věry Jourové do funkce místopředsedkyně Evropské komise, kde bude dohlížet na dodržování hodnot Evropské unie a na transparentnost. V Česku bude podle Maláčové s touto funkcí mít Jourová možnost vykomunikovat, „proč je Evropa důležitá“. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová podle Maláčové bude chtít dobré vztahy i se státy ve středu Evropy.

