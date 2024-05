Maláčová v ČT: Neargumentuješ, jen nálepkuješ? Nebudeš puštěn do médií

V Otázkách Václava Moravce se diskuse točila kolem pokusu o atentát na slovenského premiéra Roberta Fica a toho, co z toho pro ČR vyplývá. Měla by se zklidnit situace? „Vaše vláda dělá jediné, zesměšňuje zástupce pracujících lidí a sociální dialog. Pokud vláda trvá na všech těch asociálních věcech, tak to bude velmi těžká diskuse,“ zhodnotila Jana Maláčová.

Proti sobě v České televizi u Otázek Václava Moravce usedli ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala a bývalá ministryně za sociální demokracii Jana Maláčová.

Zemědělské odborové organizace v reakci na pokus o atentát zrušily své protesty plánované na 22. května. Nechtějí v této citlivé době dále polarizovat společnost. Demonstrace byla přesunuta na počátek června. Co na takové gesto říká ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS)? „Je to dobře. Preferuju jednání. Je lepší argumentovat, jednat, domluvit se, snažit se přesvědčit a pochopit než protestovat,“ míní ministr financí. Ale bude se snažit pochopit, zúčastní se jednání? „Pokud budu pozvaný, zúčastním se ho.“

A s hlavou Českomoravské konfederace odborových svazů Josefem Středulou je ministr v kontaktu. „Mám se Středulou dojednané další jednání. Nevidím v tom problém. Můžeme probrat argumenty pro a proti. Můžeme probrat i problémy, které odbory označovaly černými scénáři, a ukázat, jestli měly pravdu, nebo ne. Odbory měly vždy radikálnější postoje,“ řekl ministr Stanjura.

A došlo na vyhrocené výrazy a slova vůči odborům? „Žádné silné výrazy vůči odborům ze strany vládní koalice jsem nezaznamenal. Z vládní úrovně takové výrazy nebyly,“ zkonstatoval ministr s tím, že nemá možnost korigovat běžné členy ODS, ale z vládní strany si žádných invektiv vědom není.

Anketa Jsou za pokus o atentát na Roberta Fica zodpovědní činitelé liberální opozice, médií a neziskových organizací? Ano 98% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 12375 lidí

Nakonec ovšem Maláčová skepticky poukázala na pověst, která se s nynější vládou veze. „Vaše vláda dělá jediné, zesměšňuje zástupce pracujících lidí a sociální dialog. Pokud vláda trvá na všech těch asociálních věcech, tak to bude velmi těžká diskuse,“ zhodnotila budoucnost.

Téma se otočilo na čtvrteční protest, který organizuje SPD, kde mají zaznít hlasy evropských vlasteneckých stran. Zruší demonstraci SPD, aby dál nepolarizovalo společnost? „Ne, neuvažujeme o tom. Volební kampaň je legitimní. Chceme upozorňovat na problémy, které má celá Evropská unie, že má ČR zůstat suverénním státem, že bychom měli přestat být dotační ekonomikou, to nemá s výkřiky o nenávisti nic společného,“ odmítl Fiala rezolutně úvahy o zrušení demonstrace po vzoru odborů či zemědělců, kteří své demonstrace zrušili.

A hned se pustil do svého jmenovce v premiérském křesle Petra Fialy. Petr Fiala reagoval pro Seznam Zprávy na pokus o atentát na Roberta Fica slovy o tom, že vládní demokratické strany společnost nepolarizují. To „nedemokratické strany“, slynulo z úst premiéra. Co na to Radim Fiala? „Podívejte, co řekl premiér Fiala – ,ty nedemokratické strany‘. Právě tím ta nenávist začíná. Nálepkování. A to posloucháme dnes a denně,“ poukázal Radim Fiala.

Fiala poukázal i na slova lidoveckého poslance Jana Bartoška, který v minulých Otázkách Václava Moravce označil SPD za fašistickou stranu. „Ve Sněmovně to tak někdy je. Když někdo vystartuje na premiéra, přijde ho třeba obhajovat ministr Stanjura, to je verbální souboj, to je něco jiného a je to v pořádku,“ řekl Fiala. „Ale pan Bartošek označil u vás v pořadu SPD za fašistickou stranu. Existuje verdikt českého soudu, kde je SPD označeno jako legitimní parlamentní demokratická strana, která není ani extremistická, ani populistická, dokonce i bez předsudečné nenávisti. Když nejsme extremisté, nemůžeme tedy být ani Putinovi švábi ani fašistickou stranou. Je to celé nesmysl, nálepkování, které vede k této nenávisti,“ zhodnotil Bartoškovo vyjádření Radim Fiala.

Jana Maláčová by byla pro to, aby se své role moderátora chopila média. A to tak, že by nepřipouštěla do veřejného prostoru ty, kteří jen nálepkují a urážejí. „Jsme na trajektorii Slovenska. Mělo by se přestat nálepkovat a urážet. Mělo by se diskutovat a argumentovat. Tady by měla sehrát hlavní roli média. Kdo nebude argumentovat a diskutovat, tak nebude puštěn do médií. Dneska už je to jen o urážení a nálepkování. Urážky nejsou diskuse,“ řekla a zahleděla se s furiantským úsměvem na moderátora Moravce s tím, že mnozí novináři jsou jednostranní a vedou společenskou debatu jedním směrem. „Mnozí novináři se stali kazateli jediné pravdy,“ řekla.

A věrna svému politickému přesvědčení ukázala i na to, že nálady vyhraňuje i jakýsi odpor k sociální politice. „Každý, kdo se zastával nízkopříjmových lidí, byl v posledních třiceti letech zesměšňovaný, delegitimizovaný, urážený. A pak máme takovou situaci, jakou máme,“ zhodnotila Maláčová.

Své by k uklidnění situace měl říct i prezident. „Je to i role prezidenta. Společnost od něj očekává, že tu situaci uklidní,“ ukázala Maláčová na Hrad. A ukázala i to, co ji po atentátu na scéně české politiky šokovalo. „Šokovalo mě, když ve středu ministr vnitra Vít Rakušan neustále opakoval, že atentát byl kriminální čin. Jaký kriminální čin, pro boha živého, to byl jasně politicky motivovaný čin. Ta snaha o bagatelizaci celé té situace, to je tak strašně závažná věc,“ hrozila se Maláčová.

„Byl to politický čin, ale i kriminální čin. Počkejme si na výsledek vyšetřování,“ mírnil její vášně Stanjura.

A je společnost rozdělená jen u nás a na Slovensku? „Voliči jsou rozdělení v celé Evropě velmi podobně. Je mnoho informačních zdrojů, debata je příliš decentralizovaná,“ řekl ministr Stanjura a vypočítával, v kolika evropských zemích je společnost podobně polarizovaná.

A opřel se do Jany Maláčové. „Chtěl bych vést věcnou diskusi, ale vy hned v třetí minutě označíte vládu za asociální, to je nálepka,“ řekl ministr financí, na což reagoval Radim Fiala poznámkou, že on vládu označuje také za asociální. „Velmi by pomohlo, kdybychom debatovali věcně,“ povzdechl si ministr.

Radim Fiala poukázal na to, že z Roberta Fica poslední vláda Igora Matoviče dělala doslova mafiána, zločince. Dokonce zřídila prokuraturu, která měla za úkol prošetřovat „zločiny“ předchozí Ficovy vlády. „Opoziční politici i novináři po vraždě Jána Kuciaka začali dělat z Roberta Fica kriminálníka, dokonce z něho chtěli udělat jakéhosi italského mafiána. Rétorika vůči Ficovi se od té doby stupňovala. Vždyť ta další Matovičova vláda si na Fica založila speciální prokuraturu,“ vypočítával Radim Fiala.

A vrátil se ke slovům Jany Maláčové o jednostranných novinářích. „Ke kultivaci musíte přistupovat i vy jako veřejnoprávní zpravodajství. Měli byste kultivovat diskusi. Veřejnoprávní média v ČR jsou provládní, progresivní, bruselská, eurounijní, možná až washingtonská,“ sázel moderátorovi Radim Fiala. Moderátor se ohradil s tím, že podobně jej viní už dlouhá léta jak vládní, tak opoziční strany. A to i když se ve vládě a opozici prostřídají.

