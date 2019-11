Máme v ČT jen číst a nic si nemyslet? udeřila Nora Fridrichová na Václaváku. A natřela Zemana

„Hrozně dlouho mi trvalo, než jsem pochopil, že se tehdejší režim reformovat nedá, ale že ani nechce,“ řekl během Koncertu pro budoucnost na pražském Václavském náměstí generál Armády ČR a bývalý předseda vojenského výboru NATO Petr Pavel. Ten má o největším momentu naší republiky jasno – tím byl vstup do NATO. Řekl též, že by jej před třiceti lety nenapadlo, že na Václavském náměstí dnes „budou lidi říkat i věci, které se ve Strakovce ani na Hradě nemusejí líbit“. Na scénu nastoupila i televizní novinářka, reportérka a moderátorka Nora Fridrichová a započala ostrý projev. „U českých politiků mám někdy pocit, že oni mají za to, že novináři v České televizi mají pouze číst ze čtecího zařízení a nic moc si nemyslet,“ hřímala. A pak se vrátila k heslu, že „pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí“. Odnesl to od ní i prezident Miloš Zeman.

„Ani netušíte, jak jsem rád, že tady dnes večer mohu být s vámi,“ podotkl generál Armády ČR a bývalý předseda vojenského výboru NATO Petr Pavel s tím, že si připadá jako Alenka v říši divů. Za „člověka, který v revoluční euforii přebral“, by prý považoval takového, jenž by mu před třiceti lety tvrdil, že bude dnes řečnit na Václavském náměstí a „že tady budou lidi říkat i věci, které se ve Strakovce ani na Hradě nemusejí líbit“.

„Musím říct, že vzhledem k nedostatečně objektivnímu vzdělání, určité izolaci, ale především hlavně chybě v úsudku mi trvalo hrozně dlouho, než jsem pochopil, že se tehdejší režim reformovat nedá, ale že ani nechce,“ pokračoval.

Za největší moment naší republiky Pavel označil náš vstup do NATO. „Do organizace suverénních zemí, které sdílejí společné hodnoty a mají společné zájmy,“ tvrdí.

Jeho působení v armádě jej mělo přivést do mnoha zemí, ve kterých pochopil, že můžeme být šťastni za zemi, ve které žijeme. „Proto by bylo fajn, kdybychom si uvědomili, že máme obrovské štěstí a že všechny ty věci, které nám vadí, které nás štvou, tak jsou poměrně lehce spravitelné,“ dodal.

Vystoupila dále i televizní novinářka, reportérka a moderátorka Nora Fridrichová, jež byla svojí kolegyní Zuzanou Tvarůžkovou představena i jakožto „autorka štvavého pořadu“. „U českých politiků mám někdy pocit, že oni mají za to, že novináři v České televizi mají pouze číst ze čtecího zařízení a nic moc si nemyslet,“ započala bez skrupulí svůj projev Fridrichová.

„Je to třicet let, co Václav Havel řekl, že ‚pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí‘. Kromě toho, že tento výrok je dnes zesměšňován a vulgarizován stejně jakožto ti, kteří se k tomu hlásí, protože, pardon, pod ta slova se nelze nepodepsat,“ podotkla.

„Tak se pojďme podívat, jak se tomu výroku dnes daří v praxi,“ řekla novinářka dále a začala vyjmenovávat: „Že pravda vítězí, stojí i na prezidentské standartě, která vlaje na Pražském hradě. Ale pravda vítězí tam? Možná Ferdinand Peroutka by mohl vyprávět! A přesto by stále mělo platit, že ani stokrát omílaná lež se nesmí proměnit v pravdu!“

Pak se Fridrichová zamyslela i nad láskou v české společnosti. „Když britská stanice BBC zveřejní reportáž o rodině, která se stará o nemocné děcko, třeba o dítě s Downovým syndromem, tak v diskusním fóru pod tou reportáží se množí příspěvky plné podpory a díků za to, jak krásně se rodina o své nemocné dítě stará. Když takovou reportáž umístíte na český internet, tak nejpozději pátý příspěvek je o tom, že to dítě se nemělo narodit, a v dalších příspěvcích se kupí rady, jak s tím dítětem naložit. Tohle opravdu chceme?!“ burcovala reportérka České televize.

„Tohle není svoboda slova! To je svoboda nenávisti!“ pronesla. Na této temné struně podle ní vydělávají politické body i mnozí čeští politici.