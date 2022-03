Maminka to nesměla vědět. Fiala o cestě do Kyjeva

Premiér Petr Fiala se po návštěvě Ukrajiny vrátil do České republiky. Ukrajina podle něj potřebuje hlavně protitankové a protiletecké zbraně. V Kyjevě také mluvili o vzniku koalice, která by poskytla azyl ruským vojákům.

„Dovolte mi, abych vyjádřil obdiv Ukrajině a Ukrajincům za jejich neskutečný boj, nesmírnou odvahu, hrdinství, vytrvalost a statečnost, kterou projevují. My to všichni vidíme, ale já jsem měl možnost to vidět na vlastní oči a ještě lépe pochopit to, co oni prožívají a s čím se musejí vyrovnávat, a to, že to takto dokážou, si zaslouží náš obrovský obdiv a úctu,“ poznamenal premiér Petr Fiala po svém návratu do Česka. Tiskový brífink přenášela ČT24.

Poděkoval všem, kteří jej na cestě doprovázeli a kteří kolegům umožnili cestu realizovat. „Každý z nich musel prokázat osobní odvahu a rozhodnutí účastnit se této akce, která se pojila s určitými riziky a za to si zaslouží moje poděkování,“ dodal Fiala.

„Jsme si všichni vědomi toho, co Ukrajinci prožívají, že bojují za svoje životy, za svoje rodiny, za svoji nezávislost, za svobodu, ale musíme vědět a musíme si uvědomit, že také bojují za nás, za naši nezávislost, za naši svobodu a my je musíme v tom boji podpořit. Proto jsme tam jeli osobně, jeli jsme tam proto, abychom jim dali najevo, že nejsou sami, abychom jim konkrétním činem ukázali, že stojíme s nimi a že jsme si vědomi toho, co pro nás v tuto chvíli dělají,“ zmínil Fiala, jenž je podle svých slov v pravidelném telefonickém kontaktu s prezidentem Zelenským i předsedou vlády Šmyhalem.

„Osobní setkání, možnost s nimi několik hodin hovořit, diskutovat, vyměňovat si zkušenosti, získávat od nich podněty, bavit se o věcech, které přes telefon jdou obtížněji, je něco jiného a jsem vděčný za to, že to proběhlo,“ dodal Fiala.

„Diskutovali jsme čtyři základní okruhy, jednak otázku sankcí, jejich účinnosti, popřípadě dalších kroků, hovořili jsme také o humanitární pomoci, mluvili jsme o vojenské pomoci a mluvili jsme také o možnosti nějakých dalších diplomatických kroků a nějakého dalšího řešení celé té situace,“ podotkl Fiala.

Ukrajina podle něj v těchto dnech a týdnech potřebuje dodávky zbraní. „Ukrajinci nesmírně statečně bojují a bojují i chytře a strategicky. Ale proti té obrovské přesile mají šanci jenom tehdy, pokud jim západní země dodají dostatek vojenské techniky. To si myslím, že je důležité, že je úkol těchto dnů. Česká republika to dělá, dělají to i ty země, které se zúčastnily této naší mise a je potřeba, aby se to dělalo silněji a dělalo to co nejvíce zemí. A aby ty dodávky byly rychlé a masivní,“ zmínil Fiala.

Jak dodal, hovor se stočil i na téma vytvoření koalice států, které by poskytovali azyl vojákům Ruské federace, kteří se rozhodnou nebojovat a dezertují. „Bavili jsme se třeba o tom, že z Ukrajiny odešla většina diplomatů, zůstal tam třeba polský velvyslanec, ale většina diplomatů odešla. Že by možná stálo za to, že by na diplomatické úrovni zastupoval v Kyjevě Evropskou unii,“ řekl.

„Ty kroky, které jsme udělali, jako evropské země, státy Severoatlantické aliance, že Ukrajině určitě pomáhají, že fungují ty sankce, dlouhodobě Rusko nepochybně poškodí, funguje vojenská i humanitární podpora, ale to, co je asi nejdůležitější a co je vlastně jediné, nebo co hlavně dokáže zastavit ruského agresora, to je statečnost Ukrajinců. Jestli je něčím Vladimir Putin překvapen, tak určitě tím, jaký heroický boj za svoji vlast Ukrajinci svádí, ale je také překvapen jednotou EU a jednotou Severoatlantické aliance, které daly jednoznačně najevo, že stojí za Ukrajinou. A v tom všem je potřeba pokračovat. Je třeba pokračovat v tom, že budeme podporovat Ukrajince v jejich boji. Je potřeba pokračovat v tom, že budeme co nejsilněji prosazovat a rozšiřovat sankce proti Rusku a vytvářet na něj všemi kanály tlak a budeme-li toto dělat, tak je šance, že na konec dospějeme k mírovému diplomatickému řešení celé situace, ale k tomu můžeme dospět jedině tehdy, když Rusko bude vidět, že podobné kroky není možné dělat, že jsou neakceptovatelné, a tím výsledkem by mělo být, aby si to Rusko a všichni podobní agresoři napříště rozmysleli,“ zakončil Fiala.

Cesta podle něj byla plánovaná krátce dopředu, byla utajená. Podrobnosti říkat i přes dotazy novinářů říkat nechtěl. „Cestu jsme absolvovali většinou vlakem, ani by to jinak nešlo,“ sdělil Fiala, že cesta trvala opravdu dlouho. Samozřejmostí je, že museli dodržovat bezpečnostní opatření.

„Pan premiér Morawiecki říkal, že úplně prvotní idea před několika dny vzešla od slovinského premiéra Janši, já jsem se s tou myšlenkou setkal v pátek ve Versailles, kdy jsme se domluvili, že tam pojedeme a jeli jsme my tři,“ sdělil Fiala s dovětkem, že bylo dobře, že tam jeli – společně ještě s premiérem Morawieckim. „Rozebírali jsme cestu Ukrajiny do EU, je to velmi důležité téma pro Ukrajince,“ dodal také Fiala.

Premiér Petr Fiala jel dle svých slov na Ukrajinu bez ohledu na doporučení tajných služeb. „O riziku jsem rozhodl sám, bylo to správné,“ řekl. Neinformoval ani své děti. „Jsou situace, kdy se musíte rozhodnout sami. Příslušné bezpečnostní složky, silová ministerstva jsem včas informoval, v první chvíli, kdy to bylo možné. Ale nebudu se schovávat za nějaká doporučení a spoustu jednání, tohle není věc, která může vyplynout z nějaké formalizované byrokratické cesty. To se prostě musíte rozhodnout, že to je správné. Nakonec je to odpovědnost, která se pojí s pozicí premiéra,“ zmínil Fiala. „V určitých chvílích jste zkrátka na to rozhodnutí sami. Já jsem nebyl sám, měl jsem kolegy premiéry a měl jsem lidi ze svého týmu, kteří byli připraveni, a z ochranné služby se mnou tu cestu absolvovat,“ dodal.

„Co se týče rodiny, řekl jsem to své manželce, ale požádal jsem ji, aby to dopředu neříkala ani mé mamince, ani mým dětem. Ti se to dozvěděli až ve chvíli, kdy se to obecně zveřejnilo,“ zmínil.

