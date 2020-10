Manažerka spokojenosti pacientů nemá na lidi čas… Co jsme zažili kvůli práci pro vás

reklama

Není pochyb, že řada zdravotníků v covidáriích plní právě v těchto dnech naplno a zodpovědně své poslání. Pracovníci v týlu by měli podávat nezkreslené informace a rozvířit tak pochyby veřejnosti, jak koneckonců stojí i ve Výzvě právě českobudějovických lékařů. Tamní nemocnici se bohužel „pí ár“ na úkor informování veřejnosti zřejmě úplně nepovedlo, když lidé obviňují lékaře dokonce z kolaborace. I redakce ParlamentníchListů.cz má bohužel aktuální zkušenost s (ne)poskytnutím informací z tohoto zdravotnického zařízení. A mnoho dalších: bývalá ministryně zdravotnictví, kontroverzní právnička…

Solidarita dvakrát jinak?

pochybovala o tom, zda vše od příjmu ženy po její hospitalizaci v „necovidovém" špitálu proběhlo řádně. K tomu bychom se s mluvčí českobudějovické nemocnice vůbec nedostali… Uvízli jsme totiž hned na dotazu na kapacitu lůžek českobudějovického špitálu.

Zajímala nás nejprve elementární informace: kapacita lůžek pro covid pacienty – potažmo pro případy, které potřebují plicní ventilaci – v českobudějovické nemocnici. A také, zda covid pacienti převzatí záchrannou službou putují automaticky do Českých Budějovic.

Nemocniční mluvčí Iva Nováková, která je zároveň manažerkou spokojenosti pacientů a zaměstnanců, nijak nereagovala. Poslali jsme jí opakovaně dotazy s tím, zda jí předešlý e-mail dorazil.

Její odpověď na základní údaje, které v současnosti nemocnice řeší dnes a denně, překvapila: „Nemáme aktuálně prostor se věnovat Vašemu dotazu.“ A důvod? Prý je zahlcena dotazy, které souvisejí s Výzvou českobudějovických lékařů, což nám na důkaz podpořila odkazem ze zpravodajství.

Vyhledat číslo o počtu volných lůžek je přitom mnohem rychlejší než odepsat tímto způsobem a ještě přihazovat nevyžádané odkazy z jiných médií.

Nevstřícnost poskytovat veřejnosti základní fakta o dostupnosti lůžek pro covid pacienty nás překvapila, ale kolegiálně jsme Ivě Novákové napsali, že pokud chce novináře na jedné straně využívat k propagaci, měla by přece také odpovídat na jejich dotazy. Vyjádřili jsme též přesvědčení, že informovanost veřejnosti (pacienta-klienta) je za každých okolností na prvním místě, pak až osobní aktivismus.

Dostalo se nám opět pouze odmítnutí se zdůvodněním, že pro danou odpověď potřebuje kolegy, kteří jsou zavalení prací a „situací vyplývající z prezentované výzvy“.

Samotná nemocnice přitom ve Výzvě píše: „Konejte a mluvte tak, aby vám veřejnost mohla důvěřovat“ anebo „Nesnažte se vymýšlet, co se dá obejít“.

Zároveň žádají ostatní odborníky k rozvážné informovanosti a aby raději mlčeli. Pokud tedy mají mlčet a informace máme čekat jen od lékařů z příslušných oddělení a nemocnice, musejí tedy být ochotni tyto informace poskytovat.

Nehledě na to, že dnes už data o volných lůžkách lze zjistit na jedno kliknutí.

Dostupnost lůžkových kapacit v ČR najdete také zde a informaci o aktuálně hospitalizovaných pacientech v rámci ČR zde.

Zdroj: onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Pozn. Dotazy redakce navíc zaslala ještě před publikováním předmětné Výzvy.

Rozčarování… „Co svědomí, co přísaha?“

Když se redakci nedostalo aktivní komunikace, měla zájem tedy sledovat, jak probíhá odpovídání na dotazy ohledně zmíněné Výzvy. U té je ale na facebooku – na profilu nemocnice – připíchnutý vzkaz:

Děkujeme za vaše reakce a sdílení. Vážíme si probíhající diskuse. Vzhledem k obrovskému množství zpráv a komentářů ale nejsme bohužel schopni reagovat. Děkujeme za pochopení!

Reakce na tento postoj na sebe ani od veřejnosti nenechala dlouho čekat, třeba v této podobě:

Miroslav Somr: Ale sepsat tenhle pamflet na objednávku na to čas měli? Jiní nemocní už dnes neexistují než ti, co mají Covid.

Zlatu Chottová: Je mi líto, že jste se nechali takhle zmanipulovat k těmto výrokům. Je mi dost líto lidí, co se k vám jdou léčit, protože dle toho, co píšete, je u vás asi každý s covidem. Jak je možné, že v největší nemocnici v Praze-Motole je minimum s covidem, a to jako přidruženým. Jak je možné, že hlavní hygienička pro Kladensko vydá do médií prohlášení o pouhých 9 hospitalizovaných, k tomu 3 preventivně. Proč tato Vaše prohlášení? Co svědomí, co přísaha?

Alena Zakravska: Ani od vás žádnou reakci nečekám. Ať doktoři a sestry dělají svoji práci a nestěžují si. Z jiných nemocnice si nestěžuji a mají tam možná horší případy než covid.

Hejlíková Klára: Taky to na mne působí stejně, protože pokud měli čas na výzvu, je čas i na odpověď. Protože jinak to působí, že byli požádáni o to, co jiní odmítli. A asi věděli proč.

Libor Kubalík: PR oddělení má asi pauzu na oběd a delší siestu, zaslouží si ji po takovém výkonu...

František Němec: Nejste schopni reagovat nebo máte zákaz reagovat?

Luboš Jan Komárek: Takže raději umřu, než aby mě odvezli do nemocnice ČB. Stejně tam člověk slyší víc ukrajinštinu než češtinu. A instituce, která pouští takový blábol, nemůže poskytnout adekvátní péči. Protože zřejmě nemá odborníky… Twl o prázdninách byl zázračný ústup. Dovolený atd. Kdyby to bylo tak vážné, řve ten váš pablb z infekčního, aby uzavřeli ohnisko. Tudíž Prahu. Vy jste neměli přes prázdniny tedy nemocné. A jako zázrakem je máte tedy teď? Úplně čirou náhodou. Asi neseděli. Pokud je to tak nebezpečné, proč se teď doporučuje rouška? Proč se nezakrývají oči. Atd. No vy budete kapacity.

Další vyjádření pro českobudějovickou nemocnici na sociální síti.

Veřejnost vidí ve výzvě kolaboraci a zaprodanost

„Jako vtip dobrý. Bylo jen otázkou času, kdo přijde s větší stupiditou na objednávku, ale i přesto budu mít jižní Čechy rád,“ podotkl s nadsázkou Igor Vávra. Mnohem tvrdší je Libor Kubalík: „To nejsou doktoři, ale zaprodanci.“

Ještě více ohně vepsala do svého postoje Denisa Drtilová: „Kolik vám za ten článek dali? Jak se mohou názory lidí, pracujících na infekčním tak lišit? Můj děda byl v PRVNÍ LINII! Laskavě tento termín nepoužívejte. Nevím, na co si hrajete. Měla jsem vás za odborníky, ale asi těžko, když neustále upřednostňujete Covid před závažnými nemocemi, na které se skutečně umírá. To ale v rozkazu nemáte, že?“

Právnička: Odporné strašení, příšerné špitály

Mezi diskutujícími se objevila i někdejší ministryně zdravotnictví Milada Emmerová:

Zrovna uvedená fotografie si vysloužila komentář: „Je hezké, že v té vytíženosti jste si našli chvilku udělat pár fotek, abychom viděli, jak například vypadá doktor zezadu či se špejlema na hlavě.“

Někteří, jako Michala Pořická, jsou zklamáni tím, kam výzva míří. Mířit by podle ní měla jinam: „A proč vy, lékaři, nemluvíte o tom, jak děti kolabují, když jsou nuceny nosit roušky x hodin denně. To se vám zdá v pořádku?“

Na paškál si českobudějovické zdravotníky vzala i brněnská právnička Vendula Zahumenská, která provozuje blog Stav bez nouze. I ta si neodpustila ve svém komentáři mimo jiné poukázat na děti:

„Milí lékaři (nebudu psát z první linie, protože to je nejtrapnější z celé ‚pandemie‘). Plédujete za zničení života celé společnosti a uvádíte dojemné informace na podporu svých tvrzení. Lidé, kteří dle výkazů MZ umřeli s covid, byli průměrně ve věku 78 let. To je v ČR střední délka života. Holt někdy umírají i šedesátníci, umírají i kojenci. Lidský život končí většinou smrtí. A bohužel většinou ve špitále v příšerném prostředí pro umírání. To, co provozujete, je odporné strašení. Namísto toho byste měli spíš zveřejnit metodiky pro triáž, které jste měli mít zpracovány už v dubnu. Netvářit se, že v ČR zachraňujeme každičký jediný život, ať je jakkoli chatrný (nebo i není – ženám s rakovinou, matkám malých dětí se nedostává té nejlepší péče, neb ji pojišťovna často nehradí). Život nemá nekonečnou cenu a nemůžeme za záchranu promile lidí zaplatit zničenými životy a ohroženou budoucností nás všech. Nemáte žádné právo takto jednat a mluvit z pozice autority bílého pláště. Kdybyste radši projevili vztah k hodnotám a odvahu.

Jak redakce uvedla, výzva „zveřejněte přesná data“ zůstala nevyslyšena, ať byla směrována od občanů z facebooku nebo od novinářů, kteří zdravotnickému zařízení zajistili nemalý mediální prostor.

Je třeba zdůraznit, že i těch více než 33 tisíc sdílení výzvy ze sociální sítě pomohla špitálu právě média, která na příspěvek ve svých textech pro veřejnost upozornila. (Na profil nemocnice média přivedla desítky tisíc čtenářů, původní sledovanost stránky byla předtím oproti tomuto počtu marginální.)

