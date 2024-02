Marek Benda: Babiš je pokrytec, Fialu za lži nikdy neodsoudili. Ale proti němu byl Havlíček...

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš ve čtvrtek v Poslanecké sněmovně označil premiéra Petra Fialu za nejprolhanějšího člověka, kterého v politice potkal a to zejména v souvislosti s nepřiznaným milionem korun v Podnikatelské družstevní záložně. Poslanec ODS Marek Benda to považuje za neuvěřitelné pokrytectví. „Pan Babiš je čtyřikrát odsouzený za to, že nějaké jeho výroky byly lživé, panu Fialovi se toto nestalo ani jednou a Babiš má takovou drzost, že ve Sněmovně nazývá Fialu lhářem,“ prohlásil Benda. Podle místopředsedy Sněmovny Karla Havlíčka (ANO) Fiala jako gramotný člověk musel vědět, že ukládá peníze do pochybné kampeličky plné kmotrů a podvodníků.

Opozice se ve čtvrtek pokusila svolat mimořádnou schůzi ve věci podílu premiéra v Podnikatelské družstevní záložně, kde měl Petr Fiala mezi lety 2015–2020 uložených 950 tisíc korun. Tyto peníze, které si následně v roce 2020 vybral na koupi bytu, ale neuvedl v majetkových přiznáních. Za to mu hrozí pokuta 50 tisíc korun. Podle opozičních poslanců nejde jen o nepřiznané peníze, ale také o samotnou záložnu, která je plná problematických lidí a kmotrů napojených na ODS.

„Je tady takových indicií, že se udělala neskutečně špatná věc, že není možné to prostě okecávat,“ uvedl Havlíček na adresu premiéra. Označení Fialy za lháře podle Havlíčka nesměřovalo jen k záložně, ale k dalším problémům. „Můžeme se ale bavit třeba o výrocích, že se Česká republika zbavila závislosti na ruském plynu a ono sem jde ruského plynu 60 %. Nebo jak se premiér Fiala chlubil, co zde všechno vybudovali v dopravních stavbách, ačkoliv jsme to zahájili my a jsou to naše stavby,“ vyjmenovával Havlíček v České televizi.

Mimořádnou schůzi však opozice chtěla svolat kvůli Podnikatelské družstevní záložně a penězům Petra Fialy. „Dělá ze sebe trochu popleteného profesora, ačkoliv to není možné, aby člověk jeho inteligence nevěděl, že vkládá peníze do instituce, která je – v uvozovkách – pračkou peněz,“ podotkl místopředseda hnutí ANO s tím, že před touto kampeličkou varovala Česká národní banka i ministerstvo financí.

Podle Havlíčka tak ani tak nejde o nepřiznaný milion, ale o samotnou záložnu, kde se měly prát špinavé peníze. „Jestliže se nám dnes snaží tvrdit, že diverzifikuje riziko, tak prosím pěkně – každý alespoň pologramotný člověk ví, že buď si peníze dává tam, kde skutečně snižuje riziko, anebo tam, kde získává větší úrokovou sazbu,“ prohlásil Havlíček.

Předseda Ústavně-právního výboru Marek Benda říká, že celá údajná kauza je neskutečná konstrukce opozice. „Nevím, co by měl k situaci premiér Fiala více říkat. Nevím, co se tady konstruuje za obvinění. Družstevní záložna stále funguje, dodal, je pod dohledem České národní banky a ministerstva financí. A dostala někdy před dvěma roky nějakou menší pokutu, že nemá dostatečně nastavené vnitřní zdroje,“ uvedl Benda.

A co se týká údajně podezřelých osob v kampeličce, tak Benda připomíná, že zatím nepadla na nikoho z nich žádná obvinění, takže nechápe, proč se mluví o nějakých problematických osobách a celé se to dává do spojitosti s Fialou. „Myslím, že když ukládáte peníze do banky, tak nezkoumáte její akcionáře, a dokonce i do záložního úvěrového družstva, není to věc, kterou normální člověk normálně dělá,“ pokračoval Benda.

Havlíček ale trval na svém, že jde o pochybnou záložnu, před kterou varovala ČNB a prokazatelně tam bylo množství podezřelých lidí, což musel Fiala prý vědět. „Problém je jinde. Sestava podílníků – to nebyly tisíce a desetitisíce akcionářů, není možné, aby nevěděl, kdo tam je a co tam ti lidé dělají. Byli to sponzoři ODS, jeho kolegové, prostě byla to jedna velká rodina a zcela zjevně se tam přinášely peníze v igelitkách a ať dneska někdo vysvětlí, kde skončilo těch několik set milionů korun, které tam přišly na vyzbrojení ukrajinské armády a zcela zjevně zmizely, pravděpodobně v hotovosti, takové jsou indicie,“ prohlásil Havlíček.

Podle Bendy jde o nepodložené informace, které navíc nijak nesouvisí s premiérem. „Zaprvé, nějaké indicie o penězích pro Ukrajinu, to je přece několik let poté, co už tam pan premiér peníze ani nemá a zadruhé, jestli někdo ví, že tam byly nějaké igelitky a ztráty peněz, tak ať to vyšetřuje policie, ale to se neděje a tak nevím o tom, že by se tam něco takového odehrálo. Tomu fakt nerozumím, proč se do toho namotává Ukrajina, když tam premiér už dávno nebyl a navíc to spíše vypadá jako smyšlené příběhy jednoho z partnerů té záložny. Tady se smotávají furt nějaké příběhy, jestli je možná něco špatně s tou záložnou, ale kolem Petra Fialy není jediná pochybnost,“ prohlásil Benda.

„My se na to díváme z toho politického úhlu pohledu. Pan premiér Fiala přece není bezdomovec, je to člověk, který je a měl by být gramotný, a jedna věc je, že dá zdroje a peníze do této instituce, kdy každý zjevně vidí, že to není úplně normální banka,“ kontroval Havlíček.

Benda ještě reagoval na slova Andreje Babiše, že je Fiala nejprolhanější člověk v politice. Benda konstatoval, že jej prý výroky šéfa hnutí neuvěřitelně urážejí. „Pan Babiš je čtyřikrát odsouzený, opravdu odsouzený soudem za to, že nějaké jeho výroky byly lživé a musel se za ně omlouvat, panu Fialovi se toto nestalo ani jednou. A Babiš má takovou drzost, že ve Sněmovně nazývá Fialu lhářem, to mi připadá vážně neuvěřitelné,“ uvedl Benda.

„Pochybnosti o té záložně, na které upozorňují některé servery a opozice, ty nepochybně musejí být prošetřeny, na to máme instituce, které to mají na starosti. O vkladu pana premiéra, tam není co řešit, tam není jediný ani etický problém, kromě toto, že to zapomněl přiznat a za to už se omluvil a prohlásil, že zaplatí pokutu a pošle peníze na charitu,“ dodal Benda, že už k tomu není co dodat.

