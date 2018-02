Marek Benda: Referendum nepatří do české Ústavy

„Já žádný zrychlený posun nevidím,“ odpověděl místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka na dotaz, zda vidí situaci na poli povolebního vyjednání odlišně po prezidentských volbách.

„Budou vrcholová stranická setkání,“ připomněl Kováčik, šéf poslanců KSČM, současný stav na politické scéně a připomněl setkání ČSSD. „Já bych si dovedl představit, aby to šlo rychleji,“ uvedl a vzápětí dodal, že některé věci urychlit nejde.

Pirátský poslanec v PSP ČR za Ústecký kraj , Mikuláš Peksa to vidí jinak. Podle něj průběh vyjednávání zpomalil. Zeman byl znovu zvolen prezidentem, proto podle něho není kam spěchat. „Já mám pocit, že se nezměnilo vůbec nic,“ pronesl poslanec za ODS Marek Benda a odkázal k „volebnímu paktu“ KSČM, SPD a ANO.

„Kdyby to bylo tak jednoduché, tak ta vláda dávno už je,“ kontroval Kováčik. „Je potřeba oddělit vyjednávání o vládě a vyjednávání o Sněmovně,“ oponoval.

Řeč přišla i na přetřásané téma obecného referenda. „V těchto dnech se scházejí experti, a budou téma precizovat,“ vyjádřil se Kováčik. „Tato vláda musí víc než jindy komunikovat s opozicí,“ apeluje zase Jurečka a připomíná, že se s nimi nikdo příliš nebaví.

„Pro nás referendum nepatří do české Ústavy,“ upozorňuje Benda s tím, že nikdy pro referendum nehlasovali a hlasovat nebudou.

Jiný názor má zástupce Pirátů. „Zákon o obecném referendu podporujeme,“ řekl Peksa ale zároveň připustil, že je důležité mít potřebné většiny v Poslanecké sněmovně a v Senátu.

Strategie ostatních politických stran a jejich tendence k společnému jednání bylo jedno z dalších témat, které zaznělo při debatě. „Je to platforma demokratických politických stran z pohledu KDU-ČSL,“ vysvětlil Jurečka a dodal, že chtějí prodiskutovat situaci po prvním pokusu jednání o vládě. „Nám jde o to, ať tady nesedíme s rukama v klíně,“ řekl a zdůraznil, že chtějí situaci posunout dál.

Podle Bendy pak dochází k situaci, že politické strany ne že nejsou připravené jednat, ale vítěz voleb některé strany obchází. Podle něj neprobíhají reálná jednání. „To nutí ostatní partnery k tomu, aby se nějak chovaly,“ obhajuje Benda.

Podle Kováčika vždycky někdo vyhraje. „Právo každého jednat s každým“, říká a připomíná, že se nezlobí, že se se s ním jednou jedná a jednou ne. Podle něj za určitých programových okolností jsou ochotni se dohodnout, že vládě umožní vznik a budou ji tolerovat.“ My jsme voličům něco slíbili, a to jsme připraveni plnit,“ uvedl.

Podle Jurečky je trestně stíhaná osoba pro KDU-ČSL nepřijatelná, aby byla ve vládě. „Pokud chci sestavit většinovou vládu, tak nějaké ústupky musí udělat i vítěz voleb,“ zdůrazňuje.

Podle Bendy, místopředsedy poslaneckého klubu ODS, je Andrej Babiš „restaurator starých komunistických pořádků“. S pravicí podle něj ANO nemá nic společného. „Podstatnou otázkou je, že to je čistě levicová strana“, vyjmenovává Benda důvody, proč nechtějí jednat s ANO. „Nejsme schopni vládnout s tak levicovou stranou jako je ANO,“ uvedl.

A co scénář předčasných voleb? „V tento okamžik to není na pořadu dne,“ myslí si Jurečka a připomíná ještě třetí pokus. „Jsou tím nejzazším řešením,“ domnívá se zase Kováčik. Jako příliš reálný scénář to nevidí ani zástupce Pirátů. Poslanec za ODS Marek Benda to vnímá tak, že pokud vítěz voleb uzná, že zklamal, je legitimní důvod k předčasným volbám.

Psali jsme: Stanislav A. Hošek: Tři poznámky k sestavování vlády Paroubek: Peripetie jednání o vládě Záleží na Babišovi, mnozí lidé mají za to, že se tu kradlo. KSČM bude na nepravosti upozorňovat ještě hlasitěji, avizuje Vojtěch Filip Bartoš (Piráti): Slib transparentnosti byl pouze vábnička na voliče

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: sla