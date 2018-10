Marek Hilšer na Britských listech sršel sebevědomím: Dobré zboží nepotřebuje mnoho reklamy

Lékař a pedagog Marek Hilšer neúspěšně kandidoval na prezidenta republiky. O pár měsíců později však uspěl ve volbách do Senátu. K prezidentské volbě se však ještě jednou vrátil. Když hodnotil své šance v prezidentském klání, prohlásil sebevědomě, že dobré zboží ani nepotřebuje mnoho reklamy. Zkusí to tedy znovu a bude se chtít stát prezidentem České republiky?

Když 13. ledna prohrál prezidentské klání, hned 15. ledna se vrátil „zařezávat“ na fakultu. Prozradil to v rozhovoru pro server Britské listy. Když kandidoval na Hrad, vzdoroval myšlence, že volby vyhrávají peníze. Kdyby o všem rozhodovaly peníze, politici by byli v podstatě jen loutkami. „Byli by to takoví ti politici, kteří hájí nějaké osoby v pozadí. Já jsem měl před očima ideál prezidenta, který hájí zájmy občanů České republiky,“ zdůraznil Hilšer.

Svou výhodu viděl v tom, že byl novou tváří, že se pokoušel opět vnést do politiky nějaké ideály. Na druhou stranu mu nepomohlo, že řada lidí ho vůbec neznala. „Dobré zboží nepotřebuje nějaký velký a zásadní marketing, že se prostě prodá samo. Ale je pravda, že pro úplně neznámého člověka je těžké, aby se dostal do povědomí lidí, což lidé také potřebují, protože nebudou volit někoho neznámého. A na tohle bylo málo času a málo prostředků,“ poznamenal Hilšer.

A bude kandidovat na Hrad v příští volbě? Prý to nevylučuje, ale bude záležet také na tom, co k tomu řekne jeho žena, na kterou hodlá brát zřetel. „Ale kdo ví, co bude za pět let,,“ podotkl. „Třeba bude nějakej skvělej kandidát a je to fajn a třeba bych ho rád podpořil,“ dodal Hilšer.

autor: mp