Markéta Šichtařová se vyslovila k prezidentským volbám. Úplně jinak, než je dnes zvykem

Ekonomka Markéta Šichtařová volá po zrušení přímé volby prezidenta v České republice. Proti samotné volbě nic nemá, ale poukazuje na to, že se přímá volba ani trochu nehodí do našeho zavedeného systému parlamentní demokracie, kde prezident hraje v podstatě jen okrajovou roli. Zavedení přímé volby hlavy státu do naší parlamentní demokracie připomíná pohádku, ve které pejsek s kočičkou vařili dort.

Češi mají rádi své prezidenty a to i navzdory tomu, že tito prezidenti nemají skoro žádné pravomoci. Na prezidenta Masaryka hledíme s úctou. Takřka nikdo však nedokáže vyjmenovat premiéry z let 1918 až 1938, kteří měli reálně větší politickou moc. Totéž platí i o dalších českých prezidentech. Ani čeští komunisté si nedovolili zrušit instituci prezidenta, ale v celé řadě socialistických zemích zrušena byla.

Tentýž příběh pokračoval i po roce 1989. „Havel? Jeho kult je kapitolou sám o sobě, se kterou může jakž takž soupeřit snad jen kult Masaryka. Klaus? Najde se dneska někdo, kdo na něj nemá názor? Je jedno, jestli pozitivní, nebo negativní – prostě silný názor. Kolik lidí ale má srovnatelně silný názor na jeho premiéry?“ ptá se ekonomka v textu uveřejněném na blogu iDnes.cz.

Celý komentář naleznete zde.

Institut prezidenta se zkrátka těší velké důvěře společnosti. Faktem ovšem je, že z hlediska Ústavy ČR je opravdu role hlavy státu jen reprezentativní. V České republice drží moc v rukou Poslanecká sněmovna. Poslance si volí občané. Jeden z poslanců se v našem systému stává premiérem a ten drží v rukou nemalou moc. Vzhledem k tomu, že premiér je také volen do Sněmovny občany, má vlastně i on přímý mandát od voličů. Jako dnešní prezident. Proti přímé volbě prezidenta prý Šichtařová nic nemá, jen se domnívá, že se do našeho politického systému ani trochu nehodí.

„Třeba taková kyselá okurka je báječná věc a dokážu sežrat na posezení celou sklenici. Hrozinky jsou taky báječná věc, náramně ráda je sypu na celé pytle do vánočky. Ale vařit jako pejsek s kočičkou dort z kyselých okurek i hrozinek by se mi moc nechtělo. Ne všechno dobré je totiž dobré na hromadě s něčím jiným dobrým. Ono to dobré totiž pak jaksi může zaniknout. Prezident valnou část své energie může – principiálně vzato – věnovat na pletichaření, jak zadupat premiéra, který mu zaclání, premiér může svou energii věnovat na zadupání prezidenta, který mu zaclání, a voliči nemalou část své invence věnují na strategizování při volbách, aby se oba zaclánějící týpci zadupali navzájem,“ pokračuje ekonomka.

To je důvod, proč by Šichtařová byla vůbec nejraději, kdyby se přímá volba prezidenta znovu změnila na nepřímou.

Psali jsme: Drahoš- tvrdé jádro EU. Noviny rozebraly profesorovy názory a objevily velmi překvapivé rozpory Mohutně dunící prázdný sud Drahoš, jehož PR tým se bojí, aby se ještě dva týdny nikdo nevrtal v investicích Akademie věd? Známý pražský podnikatel přiznal, že volí Zemana Nechci hrát roli v Zemanově kampani, vzkázal na Hrad Milan Štěch Bože, dej nám dobrého prezidenta, budou se modlit křesťané

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp