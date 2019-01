Martha Issová: Přemluv bábu byl humor. Politik nemá říkat, co chce slyšet jednoduchý volič. Babiš a sirotci? Zvrhlé

Úvodem Issová uvedla, že nechce propadat trudnomyslnosti a říkat si, že demokracie končí. „Vždycky trvá mnohem kratší dobu něco zničit než něco stavět. Duše našeho národa byla léta destruována, takže doufám, že jen procházíme jakousi demokratickou pubertou,“ podotkla Issová. Na klip Přemluv bábu vzpomíná jako na občanský počin, nikoliv politický. A dodává, že to také bylo myšleno jako humor.

„Kdybych to neudělala, tak bych to nezažila a nevěděla bych, co vím díky tomu, že jsem to zažila. Bylo tisíc momentů, kdy jsem si říkala, proč já debil jsem tohle udělala, protože průklest, který následoval, byl poměrně intenzivní. Nemůžu říct, ani že lituji, a ani že jsem na to pyšná. V průběhu času se ve mně střídají různé pocity, které se mění,“ dodala ke klipu.

„Dnes by to bylo ještě mnohem horší – v době, kdy prezident Zeman přišel s pojmem ‚pražská kavárna‘, což jsou všichni ti, kteří s ním nesouhlasí. Demokracie je velmi složité uzpůsobení a vyžaduje velkou míru osobní odpovědnosti každého člověka, který v ní žije. Věřím, že není lepší způsob, jak ji udržet v dobré kondici, než je aktivní občanská společnost, jak o ní mluvil pan prezident Havel. Ale tu si naši někteří nynější političtí představitelé rozhodně nepřejí,“ poznamenala Issová a rozhorlila se nad tím, jak je možné, že volíme lidi, kteří lžou, kradou, byli estébáky, mají estébáckou rétoriku, manipulují, jsou sprostí a vybízejí k nenávisti. Ona sama tomu podle svých slov nerozumí.

A co Issová zazlívá nejvíc prezidentu Miloši Zemanovi? „Za tu dobu, co je prezidentem, neskutečně klesla duchovní úroveň české společnosti a on k tomu velikou měrou přispěl. Přináší nenávist, nesnášenlivost a nízkost. Vnímám ho jako člověka jdoucího proti zájmům naší země,“ řekla zostra. „Dobrý a slušný politik nemá říkat, co si přeje slyšet jednoduchý volič, ale má se snažit, aby se z jednoduchého voliče stal odpovědný, vzdělaný, kriticky myslící člověk. Aby se společnost, v jejímž čele stojí, stávala lepší. Nenávist bude vždycky plodit jenom další nenávist a zlobu,“ dodala.

Závěrem se pak Issová vyjádřila i ke kauze syrských sirotků. „Přišlo mně zvrhlé, jak se k tomu premiér Babiš postavil. Pokud si nebudeme pomáhat a komunikovat spolu navzájem, naše společnost se nikdy nikam neposune,“ uzavřela.