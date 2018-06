Martin Fendrych: Jen si jásejte nad koncem kvót. Ale my jsme prohráli

I když německá kancléřka Angela Merkelová na zasedání Evropské lidové strany v Mnichově uvedla, že kvóty mají platit pouze tehdy, pokud je přijmou všechny země EU, a zdá se proto, že je připravena v otázce řešení migrační krize udělat ústupky, neznamená to podle komentátora Martina Fendrycha ještě důvod k jásání. „Avizovaný ústup Merkelové není jen její prohra, ale prohra celé EU,“ píše v textu pro server Aktuálně.cz.

Zavedení kvót proti vůli části zemí Unie podle kancléřky Merkelové nefunguje. Nemá prý dojem, že by prosazení systému kvót pomocí hlasování kvalifikovanou většinou přispělo ke zklidnění situace. „Sedmadvacítka se musí dohodnout na reformě společné azylové a migrační politiky, jinak se může stát, že skončí volný pohyb osob v Schengenu,“ upozornila.

Když se nám nepodaří nalézt společnou odpověď na výzvy spojené s nelegální migrací, může to zpochybnit základy Evropské unie, zdůraznila dále. Řešení podle Merkelové je podle Fendrycha je princip flexibilní solidarity. „Tedy stále dál migrace jako starost všech zemí Unie, ale samy si určí, jak budou pomáhat. Což navrhuje i česká vláda,“ napsal.

„Merkelová si uvědomila, že klasické demokratické hlasování, tedy rozhodování většinou, nefunguje, což je prohra,“ míní komentátor. Důsledek podle něj budou země přetížené uprchlíky. „Nárazníkové státy jako Řecko a Itálie zůstanou přetížené, kdo nebude chtít, nějakou tu tisícovku uprchlíků od nich nepřijme,“ doplnil.

Upozornil také, že jsme mohli přijmout v klidu třeba 2 500 vybraných, prověřených běženců. „Tedy čtvrtinu promile počtu našich obyvatel, ale nevezmeme ani nohu. Pokud by se situace otočila, začali by prchat lidé z Východu a kumulovat se u nás, taky nám je třeba Itálie nevezme,“ dodal s tím, že z tohoto úhlu pohledu to jako velká česká výhra nevypadá.

„Avizovaný ústup Merkelové není jen její prohra, ale prohra celé EU, principu solidarity, na němž stojí. Klíčové varování, které ústupek obsahuje: nedohoda může zapříčinit konec volného pohybu osob, potažmo konec smyslu Unie,“ varuje Fendrych.

Největší odpor vůči kvótám předvádějí země, které mají uprchlíků málo, viz Česko, upozornil. „Kancléřka Merkelová sice vypadá jako protestantská idealistka, v době uprchlické krize vsadila na solidaritu a soucit, ale myšlenku spojené Unie nevzdává. Proto z prohrané kvótové bitky ustupuje a nechá menšinu zemí EU vyhrát,“ říká komentátor, podle kterého v takovém případě u nás přijdou některé partaje o klíčové téma, o strašáka kvót.

Pro Okamurovo hnutí je to malér, bytí a nebytí SPD souvisí se strašením, ke kterému téma migrace, kvót, nutně potřebuje, říká komentátor. „Zároveň vymíráme. Nemáme dost pracovních sil. Chybějí nám ‚ruce i mozky‘. Pokud k nám v budoucnosti někdo uteče, bude to zázrak,“ uzavřel s tím, že strach, vyvolaný částečně domácí a částečně internacionální manipulací, se nám šeredně nevyplatí. Dál prý budeme vymírat schovaní za nikoli již fyzickou, ale neméně silnou psychickou železnou oponou.

