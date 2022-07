Masakr! Ruské rakety rozmetaly civilní cíle v západoukrajinském městě

Podle deníku Ukrajinská pravda je na místě aktuálně 22 obětí, číslo se však v průběhu času stále aktualizuje. Dalších 52 lidí je vážně zraněných a 46 osob se pohřešuje.

Ruské rakety zasáhly také maminku s kočárkem, ve kterém vezla údajně čtyřletou holčičku Lizu. Zveřejněné fotografie na twitteru ukrajinské Státní služby pro mimořádné situace z místa ukazují krví nasáklé golfky a oddělenou končetinu.

We appeal to the whole world! Immediately recognize Russia as a terrorist country with all the political consequences of such a decision!#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/iR0pBaeKgg