Máte vychcípat? Vzkazy Evě Holubové: Raději čtěte sami

„Ráda bych sdělila paní herečce Holubové, že nejsem zvíře, abych chcípala... Viz její moudrá myšlenka, že ‚naše generace musí vychcípat‘. Snad si vystačí sama... až přijde její čas,“ poznamenala advokátka Jana Zwyrtek Hamplová.

Anketa Udělal Michal Šmarda dobře, když ,,položil" stranickou nominaci na ministra kultury? Udělal dobře 17% Neudělal dobře 2% Už mě to téma nebaví, jděte s tím do háje 81% hlasovalo: 1767 lidí

„Co tohle má znamenat? Tato dáma si zjevně nevidí do úst a jen dokáže urážet. Dovolil bych si jí připomenout, že zde máme demokratické volby, kde se může každý dle svého nejlepšího vědomí a svědomí vyjádřit. To, že vyhrává Andrej Babiš je způsobeno marasmem, který zde po roce 1989 převládá, a lidé toho prostě začali mít dost. Na sklonku pozdního socialismu většina lidí ani netoužila po kapitalismu, chtěla jen více konzumu a cestovat za zážitky. V neposlední řadě by se slušelo poznamenat, že to byli v roce 1989 také hvězdy, superhvězdy, herci a herečky, kteří chtěli změnu. Zde mají výsledek a ‚zdevastovaný mozek‘ má pravděpodobně tato dáma. Jedná se o opravdovou spodinu hereckého světa,“ poznamenal k rozhovoru levicový sociolog Jan Klán.

„Ostatně neustálé vymývání mozků kapitálem, očerňování doby minulé a minulosti celkově vede k ještě většímu marasmu ve společnosti. Tato dáma si snad myslí, že by jí podobní měli vládnout? Ne, ne. Slušelo by se říci: ‚děkujeme, odejděte‘. Abych parafrázoval známé slogany, když už se nám blíží ten ‚festival svobody‘. Na závěr bych si s touto dámou dovolil souhlasit v jejím výroku, že vstanou noví bojovníci. To je nepochybně pravda. Už aby to bylo a přeměnili naši společnost v sociálně spravedlivou, bez marasmu, závisti, strachu, protože toto vše ona dáma rozdmýchává,“ dodal Klán.

„Paní by měla mluvit jen za sebe, a nikoliv za celou generaci, a pokud je tak pevně přesvědčena, že i její individální ‚vychcípnutí‘ bude jako příklad ku prospěchu... Pak jí v tom jistě nikdo nezabrání. Paní – lidi nemají ‚zdevastovaný mozky‘ (a pokud ano, tak dílem i díky kolaboraci umělců a medií s tím, co tu 30 let bují jako rakovina), lidi už, bohužel, nemají koho volit a ANO byla do jisté doby – možná jednou z posledních – skutečnou nadějí...“ poznamenal exposlanec za hnutí ANO Bohuslav Chalupa.

Herečka Eva Holubová se v rozhovoru pro DVTV mimo jiné vyjádřila k tomu, proč volíme stranu premiéra Andreje Babiše (ANO). „Naše generace musí vychcípat a nastoupí noví bojovníci,“ míní. Holubová je v současné době velmi populární na sociální síti Instagram. „Já jsem kdysi šla na Facebook, protože jsem chtěla šmírovat děti. A potom mi moje děti řekly, že Facebook je pasé a že je Instagram, tak mi udělaly ten profil. Mám to ráda, neboť se díky tomu dostávám mezi normální lidi, mohu si s nimi povídat. Nemám čas na to, abych šla do hospody,“ poznamenala Holubová, jež píše na Instagram dlouhé texty a skoro všem lidem odpovídá. Instagram je podle jejích slov taková její zpovědnice, zároveň se také přiznala, že má svého zpovědníka, rabína i psychiatra.

Rozhovor najdete ZDE.

„Prohraná bitva není prohraná válka. Člověk je tady od toho, aby žil, aby byl užitečný. Mám v sobě velkou lásku k životu a víru v naději. Ale samozřejmě, že jsou zhupy a najednou je ta prázdnota,“ podotkla Holubová k životu. Své pak řekla také k demokracii.

„Demokracii cítím jako občanskou povinnost. Jsem z generace, které lhali o minulosti, bála se budoucnosti a štvala ji přítomnost. A já jsem se pak seznámila s Olgou Havlovou a pod jejím vlivem jsem se ze sametové revoluce vydrápala jako občanka. A já už si to nedám vzít,“ poznamenala Holubová, pro niž je svoboda na prvním místě. „Musí se pořád bránit, i když vás to štve,“ zmínila s tím, že lidé za svobodu bojovali i mnohem víc.

Své pak Holubová řekla i k premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Ona sama nechápe, jak může Babiš chtít řídit stát jako firmu. „To on je můj zaměstnanec, nechápu, že ho lidi volí,“ poznamenala s tím, že jej zřejmě volí její generace. „Asi musíme vychcípat a musí nastoupit noví bojovníci,“ řekla. Podle jejích slov jsme zažili, jak věci nebyly, jak se nikam nemohlo, jak byli lidé perzekvovaní. „Ale lidi možná chtějí zapomenout, jsou to zdevastovaný mozky,“ uvedla. „Věřím, že přijde nová generace,“ uzavřela Holubová, kterou samotnou do politiky lákali, ale ona se do ní nechystá, neboť vnímá, že na to nemá.

Psali jsme: Bláto! Šmarda to položil a Česko žije. Jaromír Soukup dal výzvu „Do p**e.“ Aféra s Kočnerem a mrtvým Kuciakem se rozšířila i na Mariana Kotlebu Ústavní soud rozhodne o stížnosti Ratha, jenž přišel o křeslo zastupitele ČT nechala rozebírat politiku kulturního redaktora z Respektu. Byl to skutečně bláznivý rozhovor

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef