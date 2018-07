Meč nad Merkelovou. Může dopadnout rychle

Během neděle probíhala mnohahodinová jednání v rámci CSU. Strana, která je dlouholetým koaličním partnerem německé CDU kancléřky Angely Merkelové, by mohla mít nové vedení. Nezůstalo by ale možná jen u toho, CSU také zvažuje odchod z koalice s CDU. To by pro Německo znamenalo rozpad vlády a situace by mohla dojít až k předčasným volbám. Seehofer tak má v hrozbě své rezignace vůči Merkelové určitou páku.

Seehofer má v zásadě tři možnosti, kudy se ubírat. Tou první je demise, nad kterou sám Seehofer uvažuje. Další z cest je, že se kancléřce Merkelové v otázce migrace postaví a jako ministr vnitra vydá příkaz posílat migranty, zachycené ve vnitrozemí, mimo území Německo, což by nejspíše vedlo k tomu, že by jej kancléřka Merkelová zbavila funkce. Poslední možností pak je, že by Seehofer v migrační otázce Merkelové ustoupil, což se ale jeví jako nepravděpodobné.

Otázka je také, co by udělal nástupce Seehofera v čele CSU. Mohlo by jít o smířlivějšího politika, který by neměl problém v otázce migrace přenechat rozhodování na Angele Merkelové, čímž by se krize mezi oběma stranami rozřešila. Seehofer již dříve navrhoval, aby migranti, kteří budou zachyceni na německém území, byli vraceni do těch členských zemí EU, ve kterých byli registrováni jako první.

Německý zpravodajský server Deutsche Welle spekuluje nad tím, jak by mohl vypadat následný vývoj po Seehoferově rezignaci. Pokud by Seehofer skutečně svůj post opustil, ať už o vlastní vůli, nebo z rozhodnutí kancléřky Merkelové, měla by bavorská strana CSU právo vybrat nového kandidáta na post ministra vnitra. Vláda kancléřky Merkelové by tak pokračovala. Pokud by ale křesťanská CSU nechtěla již nadále setrvávat v koalici s partnery CDU a středolevou SPD, mohla by z vlády odvolat všechny své ministry, a tím ji připravit o většinu v německém Bundestagu.

Samozřejmě Merkelová by se v takovém případě mohla pokusit o menšinovou vládu s SPD, pakliže by s tím němečtí sociální demokraté souhlasili. Jak píše Deutsche Welle, v takovém případě by ale musela menšinová vláda neustále hledat partnery pro svou navrhovanou legislativu, což by kancléřku Merkelovou stavělo do velmi nepříjemné pozice.

Možností, která by výše zmíněná jednání usnadnila, by byl vstup nové strany do vládní koalice namísto bavorské CSU. Nabízejí se buď Zelení, nebo liberální FDP, jejíž mladý šéf Christian Lindner by mohl být takovému jednání nakloněn. Je však pravda, že v případě ustanovení nové koalice by se v základech otřásala pozice kancléřky Merkelové, kterou by mohl nahradit někdo z její vlastní strany.

Pokud by nedošlo k úspěšnému složení nové vlády, otevřela by se cesta k rozpuštění Bundestagu a k vypsání nových voleb. Angela Merkelová se již dříve vyjádřila v tom smyslu, že by tuto cestu preferovala namísto vládnutí s menšinovým kabinetem. Prezident Frank-Walter Steinmeier by tedy rozpustil Bundestag a do 60 dnů by se konaly nové volby.

Bavorská CSU se musí rozhodnout rychle. Pokud bude dále pokračovat období nejistoty, hrozí straně, že v Bavorsku přijde o další hlasy, které jí sebere protiislámská a protiimigrační strana Alternativa pro Německo (AfD). V aktuálním průzkumu společnosti INSA je AfD druhou nejsilnější stranou v Bavorsku se 14 procenty. Na čele pelotonu je právě CSU se 41 procenty.

autor: mak