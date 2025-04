Ochranka pro Haška? Komentátor tuší pravý důvod Rakušanovy nabídky

O Dominiku Haškovi se bavíme celkem často, ale teď se dostal na výsluní kvůli místopředsedovi Rady bezpečnosti Ruské federace Medveděvovi, který řekl mimo jiné, že by si Hašek měl dávat pozor, když přechází přes ulici. Na to naskočili skoro všichni vládní politici, ministr vnitra už Haškovi nabízí ochranku. Stojí Hašek a jeho řeči za takové haló?

Vzhledem k tomu, že Hašek se už ucházel o místo senátora, takže politické ambice mu zřejmě nejsou cizí, není to od Medveděva poněkud kruté k České republice? Vždyť to nakonec může vést k tomu, že z Haška bude poslanec.

Jít o někoho jiného než o Haška, tak možná. Ale mám pocit, že i zarytí příznivci současného režimu cítí, že Haškovy ambice měly zůstat u hokeje, neb v brance neměl rovného. V podnikání a politice už jde o ambice přehnané a zřejmě nenaplnitelné, které Dominika Haška pouze jedna za druhou čím dál více diskreditují... Na druhou stranu, když se do politiky dostala regulérně pitomá nemladá a nekrásná Nerudová, postrach králikáren Drahoš či věčně uniformy převlékající guma PePa Stosedmička, tak je možné už asi všechno.

Pak tu máme jednání o míru na Ukrajině. Asi se ani nemusíme zabývat konkrétními návrhy, zajímavé je spíš prohlášení, že když z jednání brzy nic nevzejde, tak se na ně Trump s odpuštěním vyprdne. Myslíte, že to byl Trumpův plán od začátku? Nebo vidí, že nic nesvede, tak se distancuje od války, která podle jeho slov „není jeho“?

Trumpova agenda byla zřejmě od začátku přenést veškeré břemeno války na Evropskou unii či Evropu jako takovou. Americký vojenskoprůmyslový komplex bude Evropě dodávat arsenál a ta se bude oslabovat s Ruskem navzájem. A USA budou mít prostor na řešení Íránu, Číny či Palestiny. A důležitým bodem samozřejmě zůstává nerostné bohatství a další zdroje Ukrajiny, ohledně kterých zřejmě zatím USA nedosáhly kýžené dohody.

Zemřel papež František. Jak jste jeho pontifikát vnímal? A má vůbec církev v Evropě nějakou důležitou roli?

Církev má bezpochyby v Evropě svou podstatnou roli. Ať už viditelnou či méně viditelnou. A jakkoliv třeba v našich očích postupně klesá, tak se nenechejme zmást, Vatikán je pořád silným hráčem na šachovnici. Pontifikát jezuity Bergoglia jsem vnímal bohužel veskrze negativně, neb zcela evidentně byla jeho role v rámci tradiční římskokatolické církve destruktivní. Od nekritické podpory nelegální migrace, přes ústupky LGBT, podporu zeleného údělu a mohli bychom pokračovat dál a dál.

O Velikonocích jsme byli mediálně zásobováni kauzou Filipa Turka, který, považte, jel na dálnici rychlostí 200 km/h. A podle dalších videí ještě víc. Větší zlobu ale vyvolalo, že se Turek nehodlá omlouvat, ani se kauze věnovat. Není právě to, co opozici a některým médiím nejvíc vadí? Totiž neschopnost určovat, co je důležitý prohřešek a co ne?

Já nevím. Ono cokoliv by Filip udělal, bude v očích opozice a pologramotů mediálního a politického hlavního proudu špatně. V kontextu toho, co naši politruci činí a jaké často až vlastizrádné kroky podnikají, je Filipova kauza pouze bouří ve sklenici vody. A také PR a reklamou. Pokud jel dvoustovkou u nás, tak nebylo, myslím, moc moudré se tím chlubit. Pokud tam, kde je to povolené, pak nevidím zásadní problém.

Ukrajinská historička Marta Havryško asi příliš nepotěší své krajany, ani své kolegy. Docela hlasitě si stěžuje, že na Ukrajině se rozmáhá nacionalismus, ulice se přejmenovávají podle Stepana Bandery a Romana Šuchevyče. A na Západě o tom nechtějí slyšet. Co na to říkáte?

Že jde o zavedenou „novinku“, která příliš nepřekvapí člověka, co nepřivírá oči před vším, co zrovna nevychází z protičeské ČT a dalších médií hlavního proudu. Na Ukrajině a nejen tam je ze strany velkých bratrů ze zámoří a z Ostrovů léta živena a provokována jistá forma nacionalismu namířená zcela evidentně proti Rusku. Mimo Ukrajinu pak jde výhradně o rozdmýchávání rusofobie – a to dlouho před jakoukoliv válkou. Ještě před Krymem a před Majdanem.

