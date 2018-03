Merkelovou počtvrté zvolil německý parlament kancléřkou

Angela Merkelová (CDU) již počtvrté usedla do čela vlády, dnes ji německý parlament znovu zvolil kancléřkou. Stejně jako v předešlém volebním období vede velkou koalici Konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD). Nový německý kabinet by se měl poprvé sejít dnes v podvečer, uvedla ČTK.

Angela Merkelová v tajné volbě získala 364 ze 688 platných hlasů. Těsně tak překonala potřebnou většinu 355 hlasů. „Proti bylo více hlasů, než jsem čekala,“ uvedla překvapená šéfka poslanců SPD Andrea Nahlesová, jelikož právě někteří členové její strany nejspíše Merkelovou nepodpořili.

„Ano, pane předsedo, volbu přijímám,“ odpověděla Merkelová na dotaz předsedy Spolkového sněmu Wolfganga Schäubleho, jak je v Německu zvykem. ČTK informovala o tom, že po poledni pak do jeho rukou složila přísahu, když ji předtím v sídle hlavy státu do funkce jmenoval prezident Frank-Walter Steinmeier. Merkelová, která je kancléřkou od roku 2005 a už potřetí povede velkou koalici, jež až do roku 2005 bývala ve spolkové republice naprostou výjimkou, nyní se ale stala běžnou politickou konstelací.

Původní zdroj ZDE

Ke dnešnímu znovuzvolení německou kancléřkou Merkelové gratulovali například ruský prezident Vladimir Putin, šéf Evropské rady Donald Tusk nebo polský premiér Mateusz Morawiecki. Třiašedesátiletou političku, která je nejdéle sloužící šéfkou vlády v Evropské unii, za kancléřku počtvrté zvolil parlament. Znovu tedy povede velkou koalici konzervativců z CDU/CSU a sociálních demokratů (SPD).

autor: nab