Merz u šéfa NATO. Znají se dlouhou dobu a jsou optimisté

Merz v pátek vystoupil na společné tiskové konferenci s Markem Ruttem v evropském sídle NATO v Bruselu. Rutte nejprve Merzovi gratuloval ke zvolení kancléřem, které proběhlo po komplikacích tento týden. „Gratuluji ke zvolení kancléřem Německa. Je to pocta mít vás zde v ředitelství NATO v Bruselu jen pár dní poté, co jste se ujal úřadu,“ řekl Rutte a následně chválil Německo jako hlavního garanta evropské bezpečnosti.

„Německo je vedoucí silou v Evropě a hraje zásadní roli v Severoatlantické alianci, ať už jde o pozemní jednotky, obranu Baltského moře nebo evropského vzdušného prostoru. Německo je zároveň největším podporovatelem napadené Ukrajiny v jejím boji za ubránění vlastní nezávislosti a svého území,“ chválil Rutte a připomněl, že je to 70 let, co je Německo členem NATO.

Rutte pochválil Merze také za to, že prosadil zvýšení dluhové brzdy za účelem navýšení výdajů na obranu. „Takový druh rozhodných kroků je přesně to, co potřebujeme, abychom vytvořili mocnější NATO a abychom zabezpečili miliardu našich občanů. Společně budeme pracovat na tom, aby se navyšovaly výdaje na obranu a aby se pozvednul zbrojařský průmysl na obou stranách Atlantiku. Tím jasně ukážeme, že jsme schopni čelit jakékoliv výzvě a jsem rád, že v tomto s vámi mohu počítat,“ dodal Rutte.

Nový německý kancléř následně komplimenty Ruttemu vrátil a souhlasil, že zvýšení obranných výdajů je klíčová věc pro bezpečnost Evropy. „S Markem už se známe dlouhou dobu a jsem velmi poctěn, že jednou z prvních návštěv ve funkci kancléře je právě ředitelství NATO. Jak už bylo řečeno, NATO slaví 75 let existence a je dobře, že Německo je členem už dlouhých 70 let. NATO není jen obranná aliance, je to také politické uskupení, které je zárukou spolupráce Evropy a Spojených států a já doufám, že toto spojenectví budeme nadále úspěšně rozvíjet,“ prohlásil Merz.

Obranné výdaje se ale podle něj musí v rámci NATO razantně navýšit a Německo jde v tomto příkladem. „My v Německu ale víme, že je pro naši obranu potřeba činit více a také proto jsme odhlasovali změnu ústavních pravidel dluhové brzdy, abychom mohli účinně navyšovat obranné výdaje. Jen tak si totiž můžeme být jistí, že se případně ubráníme proti jakémukoliv nepříteli. Ale není to všechno jen o penězích, jde také o to, abychom je použili efektivně, a to je věc, na které musí pracovat všechny evropské státy v rámci NATO. Potřebujeme za vynaložené peníze získat co nejvíce vybavení a musíme proto zvýšit vlastní výrobní kapacity a schopnosti našeho průmyslu,“ vysvětloval Merz.

Merz také prohlásil, že ruský útok na Ukrajinu je útokem na samotné evropské politické uspořádání po 1. světové válce. „S Markem se shodneme v tom, že ruský útok na Ukrajinu není jen útokem na ukrajinské suverénní území, je útokem na celé evropské uspořádání, které se vytvořilo po roce 1918. Není to jen útok na Ukrajinu, je to masivní útok proti našemu politickému řádu a to je potřeba jasně pojmenovat,“ řekl Merz.

Německý kancléř připomněl, že si ve čtvrtek telefonoval s prezidentem USA Donaldem Trumpem a shodli se na tom, že je urychleně potřeba zajistit na Ukrajině trvalý mír a začít tím, že se uzavře třicetidenní oboustranné příměří. „Tuto iniciativu vedle Německa podporuje i Británie, Francie a Polsko. Je tu velká šance na toto příměří, a to v době, kdy se konají vzpomínkové akce u příležitosti výročí konce 2. světové války. Na tomto příměří se shodly zmíněné státy včetně Ukrajiny, souhlasí i NATO a OSN a nyní je proto jednoznačně míč na straně Ruska. Je to další významný test, zda Vladimir Putin opravdu chce mír,“ prohlásil Merz.

Ohledně budoucnosti Severoatlantické aliance je prý nyní optimističtější než před třemi měsíci, kdy zpochybňoval její další existenci s ohledem na postoj americké administrativy pod vedením prezidenta Donalda Trumpa. „Co se změnilo, je to, jak začali jednat evropští partneři v NATO. A proto dnes uvažuji o červnovém summitu NATO s větší nadějí než v únoru a věřím, že se nám podaří vypracovat společnou strategii s Američany,“ dodal Merz.