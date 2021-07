Metnar o dvaceti letech v Afghánistánu: Nevyhráli jsme tam. Ale přinesli jsme pokrok

reklama

Ministr obrany Lubomír Metnar bude v nadcházejících volbách kandidovat na poslance na severní Moravě. „Dostal jsem nabídku od pana premiéra a po zralé úvaze a po diskusích jsme se domluvili, že budu kandidovat,“ uvedl v rozhovoru Metnar s tím, že jeho kandidaturu vřele podporuje i hejtman za hnutí ANO, Ivo Vondrák.

O Metnarovi se někdy hovoří mimo jiné také jako o neviditelném ministrovi. To souvisí s jeho mediální nevýrazností v porovnání s ostatními členy vlády. Jeho se to prý nedotýká. „U ministrů obrany považuji určitou střídmost a racionalitu jako dobrý přístup, a v minulosti se mi to opravdu několikrát potvrdilo. Ve světě je řada úspěšných ministrů, kteří nemají potřebu být obden v médiích a plnit sociální sítě salvou příspěvků. To je můj přístup, a naprogramovaná změna by na mně byla vidět a podprahově by to voliči poznali. A to by bylo špatně a není mým stylem, abych někde tajtrlíkoval,“ prohlásil ministr.

I přes toto své prohlášení, ale Metnar počítá s tím, že se aktivně zapojí do volební kampaně. Na dotaz, zda bude rozdávat již legendární ANOkoblihy, odpověděl, že neví a že se bude muset ptát svých zkušenějších politických kolegů.

Ministr obrany promluvil i o své práci na resortu. Co bylo dle něj nejsložitější? „Nejsložitější bylo odpovědně proniknout do těch věcí, pochopit je a najít řešení hlavně při akvizicích. Odstraňovali jsme chyby, které odstraňujeme dodneška, spoustu nákupů jsme se snažili rozhýbat. Když jsem přišel, tak řada nákupů byla zastavená, celá řada akvizic byla pod trestním řízením, byl tu politický tlak, aby se to rozhýbalo a aby modernizace běžela, protože to jsou i naše závazky vůči NATO.“

Plánované škrty v rozpočtech pro armádu se Metnarovi nelíbí, chápe prý ale, že pandemická doba dopadá na ekonomiku. Nicméně bude se prý situaci snažit zlepšit.

Odchod Spojených států a jejich spojenců z Afghánistánu považuje Metnar za chybu i přesto, že se ukázalo, že boj s Tálibánem nemá vojenské řešení. „Vojenská přítomnost měla napomoci politickému řešení vleklé vnitropolitické krize v Afghánistánu. Otázkou je ta rychlost, jakou jsme se stahovali, protože pouze eskalovala útoky na civilní obyvatelstvo. Špatně bylo rychle odcházet, i když vím, že tam nebylo možné být do nekonečna. Tuto válku v Afghánistánu jsme nevyhráli, ale došlo tam k velkému pokroku. Tálibán začal dodržovat dohody a neútočí na spojenecké vojáky, jedná s místní vládou,“ vysvětloval ministr.

Za dobu, co byly USA v Afghánistánu, se podle Metnara zdesetinásobil počet studentů, z toho je údajně třetina žen, ženy jsou soudkyněmi a zavedla se prý svoboda tisku. Rovněž se za dvacet let americké přítomnosti prý ztrojnásobila výroba elektřiny a zlepšil se přístup k vodě.

Na námitku, že až v Afghánistánu zvítězí Tálibán, bude tento pokrok ztracen, Metnar řekl, že nová generace Afghánců, která si zvykla na „americký“ pokrok, nebude chtít s Tálibánem žít. Na další námitku, že od doby, co se USA a spojenci ze země stahují, ovládli tálibové řadu měst a provincií a umírá tam spousta lidí, ministr obrany s nadějí říká: „Věřím, že ta většina, která proti Tálibánu je, se o sebe postará. Ze začátku vojáci neuměli číst a psát, a dnes už vzdělání a rozhled mají.“

