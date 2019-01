Migrant ohrabával, žena mu zlomila nos. Zdechovský ji chválil a našli se dobráci, kteří... Europoslanec vám poví sám

Napsal jsem, že žena má právo se bránit agresorovi, a už na mě přišly udavačské e-maily do Bruselu, že nejsem loajální k EU, posteskl si europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).

Na silvestra bylo před vídeňskou radnicí hodně živo. Tradičných oslav přelomu roku zneužil v hlavním městě našich jižních sousedů Afghánec, který se proplétal davem a obtěžoval ženy. Jedné z nich osahával pozadí. Mladá dáma si to ale nenechala líbit a zlomila nenechavci nos. Rakouská policie však řešila nejen fakt, že si Afghánec dovolil obtěžovat ženy, ale zabývala se i otázkou, zda zákrok, která mladá žena proti agresorovi použila, nebyl nepřiměřený. Pokud by stanula před soudem a soud by došel k závěru, že se nebránila adekvátně, hrozil mladé ženě např. finanční postih.

Na sociálních sítích se zvedla vlna solidarity s mladou ženou. Informoval o tom server rakouského deníku Kronen Zeitung a českým čtenářům informaci předal server ParlamentníListy.cz.

Europoslanec Tomáš Zdechovský napsal k případu na blogu iDNES.cz komentář, v němž prohlásil, že žena má právo se proti takovému „grázlovi“ bránit. A pokud je onen „grázl“ cizinec, mohlo by být jeho chování důvodem k urychlené deportaci pryč ze země.

Ale co se nestalo. Europoslanec si posteskl, že si v reakci na svůj text vyslechl celou řadu kritických komentářů, v nichž ho lidé označovali za xenofoba, který nepatří mezi lidovce, nýbrž do hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury, a že není loajální k EU. Do Bruselu prý dokonce dorazily „udavačské e-maily“.

Zdechovský si však i dnes trvá na svém. „V éře webů a sociálních sítí se takové události stejně neutají, a naopak to povede k přehánění a nejdivočejším spekulacím. A pokud budou problémy přehlížet politici demokratických stran, tak se jich chopí extremisté, kteří z nich umí vytěžit politické body,“ napsal na sociální síti Facebook.