Migranti chodí přes Česko. Babiš přistoupil k akci

„Tohle všechno jsou papíry do Čau lidi. Samozřejmě očkování, stavební zákon, který chrání přírodu; Den sester a také migrace. Tak se dívejte,“ vyzval své spoluobčany Babiš.

A spustil.

Začal očkováním a již poněkolikáté požádal všechny své spoluobčany, aby se nechali naočkovat. Apeloval především na občany starší 65 let.

„Když se podívám, jak jsem vás minule informoval, jak jsem vystoupil na sněmu seniorů, a tehdy tam čekalo, respektive se nezúčastnilo ještě očkování téměř 412 tisíc seniorů 65 plus, tak teď to kleslo na 389 tisíc. Je potřeba, aby se skutečně všichni naočkovali, je to strašně důležité. Mluvím s vámi, píšete mi. Věřte mi, že je to nejlepší řešení,“ zdůraznil Babiš.

Jedním dechem dodal, že osobně by měl velkou radost z toho, kdyby se od 1. června mohli očkovat všichni dospělí občané České republiky.

Poté svým spoluobčanům sdělil, že vláda sice rozvolňuje protikoronavirové restrikce, ale lidé by se podle Babiše stále měli mít na pozoru.

„Prosím vás, ano, rozvolňujeme, ale nepodceňujme ta čísla, buďme obezřetní. Pandemie je pořád s námi, nemůžeme ji podcenit, je to skutečně důležité,“ pravil předseda vlády.

Od 1. června se podle Babiše budou lidem vydávat QR kódy s informacemi, kdo prodělal covid a kdy, kdo byl očkován a kdy člověk podstoupil poslední covid test, pokud není očkován a pokud neprodělal onemocnění.

Poté přešel k migrantům putujícím přes Česko a zdůraznil, že celníci odvádějí opravdu dobrou práci při jejich zachytávání. Znovu také zdůraznil, že v roce 2018 společně s maďarským premiérem Maďarska Viktorem Orbánem zrušili kvóty.

„Myslím si, že je to skutečně skvělá práce, kterou dělají v boji proti pašerákům. Co je důležité, diskutoval jsem s nimi o ilegální migraci. Možná jste zapomněli, že se mi v červnu 2018 s mým přítelem Viktorem Orbánem povedlo konečně zrušit ty nesmyslné kvóty. Bohužel ta čísla ilegální migrace stoupají. Ten boj Evropy proti pašerákům stále není dostatečný. Já v tomhle směru určitě oslovím kolegy, a na příští Evropské radě to musíme vyřešit. Přes nás tranzitují do Německa ilegální migranti hlavně z Afghánistánu. My to samozřejmě řešíme, naše policie je aktivní. Celníci měli minulý rok záchyt dvanácti takových pašeráckých akcí s ilegálními migranty. My zkrátka nemůžeme dopustit, abychom tohle akceptovali. Takže tady mám nějaké konkrétní nápady, jak to řešit, s kolegy s Rumunska, Maďarska, Slovenska i Polska. Na příští Evropské radě je předložím. Já jsem viděl techniku našich celníků, dělají skvělou práci, já jim za to moc děkuji, a samozřejmě také ta spolupráce s policií v Lanžhotu je velice příkladná,“ pravil Babiš.

Zmínil i stavební zákon. Podle Babiše nová podoba stavebního zákona neohrozí českou přírodu ani české památky. Prý jen zrychlí stavební řízení.

„Stavební zákon je skvělá věc, která umožní zrychlení celého toho procesu, proto jsme to dělali. Bohužel opozice je proti. Hlavně Piráti jsou proti, nechápu proč, když teda v Praze, pokud by se to neprosadilo, tak se zase nikdy nic nepostaví. Takže snad to svým voličům vysvětlí,“ rýpl si Babiš do předsedy Pirátů Ivana Bartoše, pirátského pražského primátora Zdeňka Hřiba a jejich kolegů.

Když se blížil k závěru, zdůraznil, že považuje za správné snížení daní, ke kterému došlo díky zrušení superhrubé mzdy. Pro toto snížení daní zvedli ruku poslanci ANO, poslanci ODS, komunisté a poslanci SPD.

Nakonec ještě jednou zdůraznil, že by se lidé měli nechat očkovat, a poděkoval zdravotním sestrám a dalším zdravotníkům za jejich nasazení v koronavirové krizi.

